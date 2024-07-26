Природные – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Природные» в Махачкале, цены от 2 490 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Конные прогулки
скидка
17%
33 отзыва
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
30002 490 за человека
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
На квадроциклах
9 часов
Индивидуальная
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
Начало: Турбаза, Буйнакский район
Расписание: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
18 200 за человека
Сулакский каньон и смотровая Харачи за один день
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и смотровая Харачи за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
от 12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
    Всё прошло хорошо, непринужденная атмосфера была на протяжении всего времени. Нам объяснили как «рулить», как вести себя в седле, нафоткали, сняли видео, потом перекинули 😁 Виды потрясные, лошади прекрасные 🥰
  • A
    Alsver.job
    20 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
    Были на конной прогулке с супругой, красивые виды и интересная тропа. Понравилось всё, приветливый гид обеспечил полное погружение в историю
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    региона и в целом оставил положительное впечатление. Хотелось бы, чтобы в будущем было придумано побольше разнообразных троп и протяжённость маршрута была немного подлиннее) а так, рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
  2. Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
  3. Сулакский каньон и смотровая Харачи за один день
  4. По тропам Александра Второго в Гунибский район
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 490 до 30 000 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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