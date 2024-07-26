скидка
17%
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
30002 490₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
Экскурсия на квадроциклах к бархану Сарыкум и ущелью Марковых
Начало: Турбаза, Буйнакский район
Расписание: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
18 200₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и смотровая Харачи за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
По тропам Александра Второго в Гунибский район
Начало: Забираем от гостиницы заказчика
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 июля 2024Всё прошло хорошо, непринужденная атмосфера была на протяжении всего времени. Нам объяснили как «рулить», как вести себя в седле, нафоткали, сняли видео, потом перекинули 😁 Виды потрясные, лошади прекрасные 🥰
- AAlsver.job20 июля 2024Были на конной прогулке с супругой, красивые виды и интересная тропа. Понравилось всё, приветливый гид обеспечил полное погружение в историю
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Природные»
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