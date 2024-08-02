Все – экскурсии в Махачкале

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Махачкале, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон - всё включено
На автобусе
На катере
587 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сулакский каньон - всё включено: водная прогулка и экскурсия
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30 и 07:45
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
3 900 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
На автобусе
На катере
253 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
3 700 за человека
Все красоты Хунзаха
На машине
285 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 000 за человека
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
На машине
Конные прогулки
На катере
скидка
10%
278 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1300011 700 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
На машине
79 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Сулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
9 авг в 18:00
10 авг в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 августа 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Благодарю, всё очень понравилось, четко спланировано, ясно, понятно, очень слаженная работа водителя иэкскурсовода, всё успели, понимали на какой локации колько будем
  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Это просто невероятное путешествие Столько впечатлений и эмоций! Организация на высшем уровне! и даже очень вкусный обед) с удовольствием еще бы раз сходила
  • П
    Пётр
    31 июля 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Все бомба честно говоря)))

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сулакский каньон - всё включено
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
  3. Все красоты Хунзаха
  4. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
  5. Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 700 до 11 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1482 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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