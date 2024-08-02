10 часов
Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон - всё включено: водная прогулка и экскурсия
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30 и 07:45
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
3 900₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
3 700₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеСулакский каньон: путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и культуры с индивидуальной экскурсией в Сулакский каньон
9 авг в 18:00
10 авг в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 августа 2024Благодарю, всё очень понравилось, четко спланировано, ясно, понятно, очень слаженная работа водителя иэкскурсовода, всё успели, понимали на какой локации колько будем
- ККсения2 августа 2024Это просто невероятное путешествие Столько впечатлений и эмоций! Организация на высшем уровне! и даже очень вкусный обед) с удовольствием еще бы раз сходила
- ППётр31 июля 2024Все бомба честно говоря)))
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «За городом и природа»
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