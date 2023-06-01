Начнём наше путешествие с поездки на Хунзахское плато, где вы полюбуетесь мощным водопадом Тобот, срывающимся в огромную пропасть.



Проснувшись в горах и встретив утро на Гунибском плато, познакомитесь с древними высокогорными сёлами — покинутым Гамсутлем и написанным Айвазовским Гунибом. А в третий день пройдём по узкой теснине, чтобы в конце пути увидеть водопад, находящийся в пещере. И, конечно, за время поездки вы насладитесь сытной и вкусной национальной кухней.