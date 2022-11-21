4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу

Если Вы заглянули в этот тур

5
3 отзыва
Если Вы заглянули в этот тур, значит Вы самый неравнодушный путешественник, которому интересен Кавказ не только природой, кухней, аутентичностью, но и богатой, древней историей, которая оживёт в нашем маршруте яркими именами, интересными историческими фактами! Четыре региона: Ингушетия, Чечня, Осетия, Дагестан ждут Вас с профессиональными гидами, вкусными застольями, теплотой общения!
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
4 республики и 1001 впечатление! Экспресс-тур по Кавказу
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Что вас ожидает 🤩

Башенные комплексы
Башенные комплексы
Восхитимся красотой и величием башенных комплексов горной Ингушетии
Кавказская кухня
Кавказская кухня
Познакомимся с национальной кухней и обязательно ее полюбим
Город Мёртвых
Город Мёртвых
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю

Программа тура по дням

1 день

Равнинная Ингушетия

Начало тура с 13:00.

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Рекомендованные рейсы:
из Москвы – Владикавказ S7 (10:30 – 13:00); Победа (13:10 – 15:40).
из Санкт-Петербурга – Владикавказ а/к Победа (10:45 – 14:05).

Трансфер в г. Магас.

Обед.

Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Ужин (за доп. плату).

Переезд во Владикавказ или в Армхи.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус “Чайка” (альтернатива гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница "Планета Люкс", гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи).

В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

Равнинная ИнгушетияРавнинная ИнгушетияРавнинная ИнгушетияРавнинная Ингушетия
2 день

Горная Ингушетия

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии

Башенный комплекс “Эрзи” один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину

Обед.

Продолжение экскурсии.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

Хамхи башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Храм Тхаба-Ерды это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».

К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Вовнушки победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

18:00 Ужин (за доп. плату).

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
3 день

Горная Осетия, Владикавказ

Завтрак.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага

Обед в ресторане Тиволи Парк.

Экскурсия по городу Владикавказ.

Заселение в отель “Планета Люкс”.

Ужин (за доп. плату).

Горная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, ВладикавказГорная Осетия, Владикавказ
4 день

Грозный

9:00 Выезд в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по городу Грозный.

Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.

Основан терскими казаками в 1868 году, строился из природного камня почти 30 лет на пожертвования и был посвящен покровителю воинов-Архангелу Михаилу.

Мечеть “Сердце Чечни” одна из самых больших мечетей мира.

Это не только место поклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный Сити комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие.

Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова.

Cамая монументальная достопримечательность Грозного — это мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.

Расположен комплекс в самом центре столицы и включает музей, живописный зеленый парк и несколько памятников.

14:30 Обед.

Заселение в отель “Нохчо Стар”, “Централ Сити”, “Дона”.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека "Сердце Матери".

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Шали. Мечеть "Гордость мусульман" Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

В здании одновременно молиться могут 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.

Возвращение в отель.

19:00 Ужин (за доп. плату).

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
5 день

Сулакский каньон

8:00 Завтрак.

Выезд с вещами в Дагестан.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.

Далее наш путь лежит в село Зубутли (спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. лату).

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Размещение в гостевом доме.

Свободное время.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
6 день

Горный аул Гуниб

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.

Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба.

Увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне.

Также можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Салтинский водопад. Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Ужин (за доп. плату).

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

Горный аул ГунибГорный аул ГунибГорный аул ГунибГорный аул Гуниб
7 день

Хунзах

Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах. Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, — Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

Водопады Тобот и Итлятляр вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас. Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор

Каменная чаша. Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Размещение в гостевом доме.

Ужин (за доп. плату).

ХунзахХунзахХунзахХунзах
8 день

Дербент, окончание тура

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отъезд на экскурсию по самому древнему городу России — Дербенту.

Посещение крепости Нарын-Кала.

Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.

Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Закавказья.

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Посещение древней Джума мечети. В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети.

Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза.

Мечеть на удивление неплохо сохранилась и не так давно была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Девичьи бани. Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Обед.

Посещение сувенирной лавки «Кубачи».

17:00 Выезд в аэропорт.

Рекомендуемые рейсы:
Махачкала-Москва Нордавиа 208 (21:20 – 00:30).

Дербент, окончание тураДербент, окончание тураДербент, окончание тураДербент, окончание тура

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Владикавказ (3 ночи), г. Грозный (1 ночь), гостевой дом в Дагестане (2 ночи), гостевой дом Гуниб (1 ночь).

Стоимость тура — 67 800 руб. /чел.

Проживание в гостиницах (возможные варианты):

  • г. Владикавказ: «Армхи» или копус “Чайка” (альтернатива гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница "Планета Люкс", гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи);
  • г. Грозный: заселение в отели "Нохчо Стар","Централ Сити","Дона";
  • Дагестан: заселение в гостевой дом.

Скидка для детей до 12 лет — 10%, до 7 лет — 20%.

Варианты проживания

Гостиница «Армхи»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

Планета-Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-ЛюксПланета-Люкс

«Владикавказ» 3*

3 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*

Нохчо Стар

1 ночь

Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Централ Сити

1 ночь

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.

В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.

Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.

Централ СитиЦентрал СитиЦентрал Сити

Дона

1 ночь

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

ДонаДонаДонаДона

Гостевой дом, Дагестан

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание (полупансион)
  • Экскурсии
  • Походы
  • Фотосессия
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Питание, указанное за доп. плату
  • Проезд в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 ноя 2022
Организация на высоком уровне, всё было предусмотрено для нашего удобства! Большая благодарность за наш чудесный отпуск!!!?
С
20 ноя 2022
Здравствуйте. Была в поездке по путёвке «4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем» с 11.11.2022 по 16.11.2022. 11 ноября прилетали во Владикавказ, 16 ноября улетали обратно из Грозного в Москву. На протяжении всего нашего мини-путешествия представителями принимающей стороны оказывалось сопровождение, всяческая поддержка и всегда хорошее настроение! Программа продумана очень грамотно, на мой взгляд - есть и пешие прогулки по городам, и пешие подъёмы в горы, и поездки в горы на комфортном микроавтобусе с мега-занимательными рассказами Рамзана (он - больше, чем гид), ущелья, памятники, озёра и т. д. Отели для проживания (их было 3 за время нашего путешествия) были вполне приличные, в каждом были свои плюсы и минусы, как и везде. Отель Армхи - в горах, шикарный вид из окна на рассвете, тишина, удобно расположены розетки, хороший напор воды, хорошая ванная комната. Отель Планета Люкс во Владикавказе - хорошие завтраки, но окна моего номера выходили на проезжую часть, для меня это шумно, и очень неудобно расположены розетки для подзарядки кучи гаджетов. Отель Нохчо стар в Грозном - слабый напор воды, номера более или менее приличные, но коридоры очень просят ремонта, как мне показалось, и вроде, уже ремонтируются. БЛАГОДАРНОСТИ: Зара, Татьяна (Белла Тур) большое Вам спасибо за тёплый приём и практически семейный ужин на второй день после нашего приезда. Было очень вкусно, душевно и как-то по-родственному. Нашему уважаемому водителю Исе - за все наши перемещения, хорошее настроение и заботу. Нашему сопровождающему Мусе - за поддержку, за то, что всегда был рядом в нужный момент. Нашему гиду Бузжигиту (прошу прощения, если некорректно написала имя) за отличный день и экскурсию по Верхней Балкарии, которая выпала на день моего рождения. И больше, чем гиду Рамзану - за все рассказанные истории, приведённые факты, шикарные экскурсии, чувство юмора и всё остальное). ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ нашей группе из 8 человек, которая стала мне семьёй на эти 5-6 дней: Олег, Игорь, Юлия, Наталья, Мария, Лена-Алёна и Елена, вы - лучшая компания для путешествий! Надеюсь, мы повторим с Вами! Всем тем, кто ещё сомневается, или не решается на поездку на Кавказ, я очень рекомендую! Поезжайте с друзьями, с семьями, парами, и даже поодиночке - вы будете довольны и счастливы!
О
18 ноя 2022
Хочу выразить огромную благодарность за превосходную организацию тура, экскурсии были весьма интересные и познавательные, благодаря профессионализму гидов, хорошо подобраны отели для размещения, питание понравилось

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Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
4 дня 11 часов
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
Нет отзывов
Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
Во время нашего тура вы прикоснётесь к лучшему
Сообщается после бронирования
26 дек
2 янв
4 янв
6 янв
35 000 за 1 человека
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии «Сафар-Чалда»
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
По договоренности с туристом
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
30 000 за 1 человека
Душевный тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Душевный тур в Дагестан
Дагестан влюбляет в себя с первого взгляда
аэропорт Махачкала
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
45 000 за 1 человека
Лайт-тур - 7 дней, 6 ночей
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Лайт-тур - 7 дней, 6 ночей
В нашем туре собраны не только главные, но и не самые известные достопримечательности Дагестана
Аэропорт Махачкалы
71 000 за 1 человека
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
3 дня 7 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
Добро пожаловать в Дагестан. На 4 дня мы покинем шумную Махачкалу и отправимся на исследование красот республики
Аэропорт Махачкалы
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
60 000 за 1 человека
«Активный Дагестан»: 5-дневный тур
5 дней
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
Организатор экскурсии Гамзат
Гамзат
Нет отзывов
«Активный Дагестан»: 5-дневный тур
Вас ждет необычная программа с крутыми активностями
Махачкала, Дагестан, Россия
65 000 за 1 человека
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