5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)

Тур в Махачкалу: пешеходные, автобусные и катерные экскурсии по городу

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На пять дней мы отправимся в захватывающее путешествие по стране гор — Дагестану.

Вы проникнитесь красотой местного колорита, отведаете блюда национальной кухни и побываете в главных достопримечательностях Республики, среди которых Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, Дербент и его знаменитая крепость Нарын-кала, Карадахская теснина.

Вас ждут прогулка на катере, увлекательные рассказы, вкуснейший кавказский шашлык и атмосферные пейзажи горных ландашафтов.
5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)
5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)
5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)
5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)
5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)
5-дневный тур «Жемчужины Дагестана» (Все включено)
Ближайшие даты:
13
авг
20
авг
27
авг
3
сен
10
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17
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24
сен
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Что вас ожидает:

  • Махачкала
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
  • Дубки
  • Гуниб
  • Форелевое хозяйство
  • Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Набережная
  • Фонтан музыкальный
  • Ханагский водопад
  • Крепость Семи братьев и одной сестры
  • Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По знаковым местам Дагестана за пять дней Отправляемся в сказочное путешествие в страну гор — Дагестан. Вас ждет дней незабываемого отдыха по программе «Все включено»! Лучшая атмосфера, вкусная национальная кухня, местный колорит, отзывчивые люди — все это не оставит равнодушным никого, а тщательно продуманная программа от встречи в аэропорту и до размещения в удобном отеле точно вам понравится.
Вы увидите город контрастов и национального колорита — столицу республики Дагестан Махачкалу, прокатитесь на катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа, посетите затерянный среди гор аул-призрак Гамсутль и самый глубокий каньон в Европе, отведаете вкуснейшего шашлыка и многое, многое другое. Важная информация• Доплата за одноместный номер — 12 000 руб.
  • Доплата за ночь в Махачкале — 6 000 руб.
  • Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание
  • Питание по программе тура (НВ)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиаперелет до Махачкалы и обратно
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, г. Махачкала аэропорт «Уйташ»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18-00 до 20-00.
  • Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Экраноплан «Лунь»
Гамсутль
Карадахская теснина
Село Гуниб
На море

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