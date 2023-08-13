Тур в Махачкалу: пешеходные, автобусные и катерные экскурсии по городу
На пять дней мы отправимся в захватывающее путешествие по стране гор — Дагестану.
Вы проникнитесь красотой местного колорита, отведаете блюда национальной кухни и побываете в главных достопримечательностях Республики, среди которых Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, Дербент и его знаменитая крепость Нарын-кала, Карадахская теснина.
Вас ждут прогулка на катере, увлекательные рассказы, вкуснейший кавказский шашлык и атмосферные пейзажи горных ландашафтов.
Вы проникнитесь красотой местного колорита, отведаете блюда национальной кухни и побываете в главных достопримечательностях Республики, среди которых Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, Дербент и его знаменитая крепость Нарын-кала, Карадахская теснина.
Вас ждут прогулка на катере, увлекательные рассказы, вкуснейший кавказский шашлык и атмосферные пейзажи горных ландашафтов.
Ближайшие даты:
13
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20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Махачкала
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Дубки
- Гуниб
- Форелевое хозяйство
- Гамсутль
- Салтинский водопад
- Дербент
- Крепость Нарын-кала
- Набережная
- Фонтан музыкальный
- Ханагский водопад
- Крепость Семи братьев и одной сестры
- Экраноплан «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По знаковым местам Дагестана за пять дней Отправляемся в сказочное путешествие в страну гор — Дагестан. Вас ждет дней незабываемого отдыха по программе «Все включено»! Лучшая атмосфера, вкусная национальная кухня, местный колорит, отзывчивые люди — все это не оставит равнодушным никого, а тщательно продуманная программа от встречи в аэропорту и до размещения в удобном отеле точно вам понравится.
Вы увидите город контрастов и национального колорита — столицу республики Дагестан Махачкалу, прокатитесь на катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа, посетите затерянный среди гор аул-призрак Гамсутль и самый глубокий каньон в Европе, отведаете вкуснейшего шашлыка и многое, многое другое. Важная информация• Доплата за одноместный номер — 12 000 руб.
- Доплата за ночь в Махачкале — 6 000 руб.
- Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание
- Питание по программе тура (НВ)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере
- Что не входит
- Авиаперелет до Махачкалы и обратно
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, г. Махачкала аэропорт «Уйташ»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18-00 до 20-00.
- Компания оставляет за собой право изменения порядка посещения и замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Гамсутль
Карадахская теснина
Село Гуниб
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