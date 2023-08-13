По знаковым местам Дагестана за пять дней Отправляемся в сказочное путешествие в страну гор — Дагестан. Вас ждет дней незабываемого отдыха по программе «Все включено»! Лучшая атмосфера, вкусная национальная кухня, местный колорит, отзывчивые люди — все это не оставит равнодушным никого, а тщательно продуманная программа от встречи в аэропорту и до размещения в удобном отеле точно вам понравится.

Вы увидите город контрастов и национального колорита — столицу республики Дагестан Махачкалу, прокатитесь на катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа, посетите затерянный среди гор аул-призрак Гамсутль и самый глубокий каньон в Европе, отведаете вкуснейшего шашлыка и многое, многое другое. Важная информация• Доплата за одноместный номер — 12 000 руб.