Панорамы Ирганайского водохранилища. Через длинный Гимринский тоннель и красивейшие горные серпантины мы доберемся до Ирганайского водохранилища — одной из самых живописных локаций Дагестана. Здесь у вас будет время прокатиться на высоких качелях над обрывом и полюбоваться волшебным отражением гор и неба в голубой воде.
Плато Хунзах: край поэтов, водопадов и каньонов. Перед вами предстанет величественный каньон Цолотль, буквально рассекающий Хунзахское плато, и его легендарные водопады Тобот, Тиронтляр и Средний. Мы посетим родовой дом поэта Расула Гамзатова, а после устроимся в секретном месте с видом на горы и сварим кофе в турке.
Для самых смелых: роупджампинг у водопада! Любители экстрима смогут на несколько секунд отправиться в свободное падение и опробовать роупджампинг. Глубина падения — 70-75 метров, но главное здесь — это локация, а прыгать вам предстоит со скалы водопада Тобот!
Экстрим-парк на плато Матлас. Здесь мы снова увидим каньоны, водопады, а также посетим пещеры Каменной чаши, соединенные узкими проходами. Развлечься здесь можно полетом над каньоном на зиплайне со скоростью 50 км/ч, для любителей высоты также есть тропа виа-феррата и захватывающий висячий мост.
SUP-прогулка на озере Мочох. В завершение посетим озеро, которое образовалось во время оползня. Покатаемся здесь на катамаране или SUP-борде, любуясь горными вершинами, зелеными лугами и прозрачной, как стекло, водой.
Путешествуя по Дагестану, необходимо понимать специфику этого прекрасного региона и соблюдать правила этикета. Убедительно просим вас продумать оптимальную форму одежды для прогулки на SUP-бодах, исключив купальник и плавки.