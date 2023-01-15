Любителям приключений приготовиться! Это путешествие позволит вам активно отдохнуть и насладиться горной природой Дагестана. За 1 день мы проплывем на SUP-бордах по озеру Мочох, увидим панорамы Хунзанского плато и выпьем кофе с ошеломительным видом на горы. А ловцы адреналина смогут заняться роупджампингом и пролететь на зиплайне над каньоном.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Панорамы Ирганайского водохранилища. Через длинный Гимринский тоннель и красивейшие горные серпантины мы доберемся до Ирганайского водохранилища — одной из самых живописных локаций Дагестана. Здесь у вас будет время прокатиться на высоких качелях над обрывом и полюбоваться волшебным отражением гор и неба в голубой воде.

Плато Хунзах: край поэтов, водопадов и каньонов. Перед вами предстанет величественный каньон Цолотль, буквально рассекающий Хунзахское плато, и его легендарные водопады Тобот, Тиронтляр и Средний. Мы посетим родовой дом поэта Расула Гамзатова, а после устроимся в секретном месте с видом на горы и сварим кофе в турке.

Для самых смелых: роупджампинг у водопада! Любители экстрима смогут на несколько секунд отправиться в свободное падение и опробовать роупджампинг. Глубина падения — 70-75 метров, но главное здесь — это локация, а прыгать вам предстоит со скалы водопада Тобот!

Экстрим-парк на плато Матлас. Здесь мы снова увидим каньоны, водопады, а также посетим пещеры Каменной чаши, соединенные узкими проходами. Развлечься здесь можно полетом над каньоном на зиплайне со скоростью 50 км/ч, для любителей высоты также есть тропа виа-феррата и захватывающий висячий мост.

SUP-прогулка на озере Мочох. В завершение посетим озеро, которое образовалось во время оползня. Покатаемся здесь на катамаране или SUP-борде, любуясь горными вершинами, зелеными лугами и прозрачной, как стекло, водой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Бонус — натуральный кофе из турки с ошеломляющими видом на горы!

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: транспортные расходы, входные билеты

Дополнительно оплачивается (по желанию): обед — от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа), SUP-борд — от 1000 руб., полет на зиплайне — от 1000 руб., Виа-феррата + висячий мост — от 500 руб. /чел, роупджампинг — от 5000 руб., личные расходы

Дополнительные опции

Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (проводится только в сухую погоду). Продолжительность экскурсии увеличится на 2,5 часа + доплата 2000 руб.

Программу можно изменить: например, для сап-прогулки заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище

Обратите внимание

Путешествуя по Дагестану, необходимо понимать специфику этого прекрасного региона и соблюдать правила этикета. Убедительно просим вас продумать оптимальную форму одежды для прогулки на SUP-бодах, исключив купальник и плавки.