Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд

Исследовать пещеры и водопады, опробовать роупджампинг и поплавать на сапе по озеру Мочох

Любителям приключений приготовиться! Это путешествие позволит вам активно отдохнуть и насладиться горной природой Дагестана.

За 1 день мы проплывем на SUP-бордах по озеру Мочох, увидим панорамы Хунзанского плато и выпьем кофе с ошеломительным видом на горы. А ловцы адреналина смогут заняться роупджампингом и пролететь на зиплайне над каньоном.
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Активный день в Дагестане: экстрим-парк на плато Матлас и SUP-борд
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Панорамы Ирганайского водохранилища. Через длинный Гимринский тоннель и красивейшие горные серпантины мы доберемся до Ирганайского водохранилища — одной из самых живописных локаций Дагестана. Здесь у вас будет время прокатиться на высоких качелях над обрывом и полюбоваться волшебным отражением гор и неба в голубой воде.

Плато Хунзах: край поэтов, водопадов и каньонов. Перед вами предстанет величественный каньон Цолотль, буквально рассекающий Хунзахское плато, и его легендарные водопады Тобот, Тиронтляр и Средний. Мы посетим родовой дом поэта Расула Гамзатова, а после устроимся в секретном месте с видом на горы и сварим кофе в турке.

Для самых смелых: роупджампинг у водопада! Любители экстрима смогут на несколько секунд отправиться в свободное падение и опробовать роупджампинг. Глубина падения — 70-75 метров, но главное здесь — это локация, а прыгать вам предстоит со скалы водопада Тобот!

Экстрим-парк на плато Матлас. Здесь мы снова увидим каньоны, водопады, а также посетим пещеры Каменной чаши, соединенные узкими проходами. Развлечься здесь можно полетом над каньоном на зиплайне со скоростью 50 км/ч, для любителей высоты также есть тропа виа-феррата и захватывающий висячий мост.

SUP-прогулка на озере Мочох. В завершение посетим озеро, которое образовалось во время оползня. Покатаемся здесь на катамаране или SUP-борде, любуясь горными вершинами, зелеными лугами и прозрачной, как стекло, водой.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
  • Бонус — натуральный кофе из турки с ошеломляющими видом на горы!

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, входные билеты
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): обед — от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа), SUP-борд — от 1000 руб., полет на зиплайне — от 1000 руб., Виа-феррата + висячий мост — от 500 руб. /чел, роупджампинг — от 5000 руб., личные расходы

Дополнительные опции

  • Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (проводится только в сухую погоду). Продолжительность экскурсии увеличится на 2,5 часа + доплата 2000 руб.
  • Программу можно изменить: например, для сап-прогулки заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище

Обратите внимание

Путешествуя по Дагестану, необходимо понимать специфику этого прекрасного региона и соблюдать правила этикета. Убедительно просим вас продумать оптимальную форму одежды для прогулки на SUP-бодах, исключив купальник и плавки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале, Избербаше или Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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