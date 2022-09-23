Водопады могучий Тобот, раскидистый Тиронтляр и небольшой Средний
Родовой дом известного поэта Расула Гамзатова
Каменная чаша
Озеро Мочох
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Описание
Программа экскурсии:
Через горы Дагестана.
К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в РФ «Гимринский автодорожный тоннель». Остановимся у оборонительной башни в селе Гимры – это Гимринская башня, свидетельница многих исторический фактов.
Изумрудные воды и красивейшие виды гор.
Проехав красивейшим горным серпантинами с крутыми поворотами, доедем до потрясающего Ирганайского водохранилища – места, где живет волшебство. А связано это волшебство с отражением в воде гор и неба, оно настолько нереально, что порой становится непонятным то ли это берега, то ли проделки воды, так четко отражающей их от себя. На все это вы полюбуетесь, раскачиваясь на знаменитых качелях на краю обрыва.
Родина поэтов, водопадов и каньонов.
Полюбуемся главным украшением Хунзанского района — каньоном Цолотль, буквально раскалывающим Хунзахское плато, и тремя водопадами (могучий Тобот, раскидистый Тиронтляр и небольшой Средний). Также посетим родовой дом известного поэта Расула Гамзатова, где вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах. Покажем вам секретное место, где, наслаждаясь невероятным видом гор, обязательно сварим кофе.
Летать без крыльев – вполне реально!
Самые смелые смогут ощутить секунды свободного падения на аттракционе Роупджампинг. Целых 100 метров чистого адреналина и эстетики, глубина падения – 70-75 метров. Вас ждёт невероятное, ведь вы будете прыгать с одного из самых потрясающих объектов страны – скалы водопада Тобот! Представьте, ровное плато обрывается в глубокий каньон, где с самой вершины мощным потоком с грохотом спускается красивейший водопад.
Плато с водопадами и экстрим-парком.
Дальше мы посетим еще одно красивое плато, кроме водопадов и каньонов, вы увидите Каменную чашу — комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами. Для любителей экстремального отдыха, здесь можно пролететь над каньоном на высоте 100 метров со скоростью 50 км/ч с помощью зип-лайна или пройти вдоль отвесного склона над пропастью – Виа феррата и по висячему мосту.
Озеро, рождённое оползнем.
В завершение нашей поездки мы посетим озеро, которое образовалось во время известного Мочохского оползня, оно названо в честь аула Мочох. А любоваться восхитительным горным пейзажем, зеленой луговой травой и прозрачной, как стекло, водой, будем, катаясь по озеру на катамаране или SUP-борде.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (трансфер)
Услуги гида
Входные билеты в объекты культуры и отдыха
Что не входит
По желанию:
Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
Обед (от 600 руб. /чел. (в зависимости от вашего заказа))
SUP-борд (от 1000 руб.)
Полет на зиплайне (от 1000 руб.)
Виа феррата + висячий мост (от 500 руб. /чел.)
Роупджампинг (от 5000 руб.)
Сувениры и другие личные расходы
Дополнительные опции. Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину. Эта поездка вынесена из общей стоимости экскурсии, так как из-за погодных явлений не всегда возможно провести экскурсию (проводится только в сухую погоду). Продолжительность экскурсии увеличится на 2,5 часа, а доплата составит 2000 руб. Также программу можно изменить в части прогулки на SUP-бордах (заменить озеро Мочох на Ирганайское водохранилище)
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
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Чтобы уточнить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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