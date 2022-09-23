Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе.



За один день вы побываете на берегу озера Мочох, где сможете покататься на SUP-бордах или катамаране по изумрудной воде горного озера. Увидите панорамы Хунзанского плато и насладитесь видами Гимринской башни.



Любители адреналина смогут прыгнуть вниз головой (роупджампинг), пролететь на зип-лайне над каньоном, пройти вдоль отвесного склона над пропастью и по висячему мосту.