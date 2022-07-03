Дагестан становится все более популярным туристическим направлением, и вместо первозданной природы люди часто натыкаются на толпы других туристов — это сильно портит впечатление. Мы провезем вас по таким местам, куда не ходят большие автобусы и где практически нет людей. Только природа и аутентичные местные аулы: естественная красота и настоящее погружение.



Даже популярные туристические локации вроде Сулакского каньона мы будем смотреть с новых нестандартных ракурсов: вы получите такие фотографии, которых ни у кого нет, а главное — посмотрите настоящий Дагестан, который не меняется сотнями лет.