Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Инструктор имеет право изменить маршрут в зависимости от состояния погоды, группы и прочих факторов.
В программе можно участвовать вместе с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Махачкала. Прилетаем до 11:00
Завершение: г. Махачкала. Улетаем после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Махачкале
Походы, восхождения, путешествия учат нас, делают нас умнее, уравновешеннее. Дорога — время для размышлений. А дорога сопряжённая с трудностями — самый лучший учитель.
Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, скалолаз, дайвер спасатель (PADI), член Русского Географического Общества, член Федерации альпинизма России (ФАР).