Альтернативный Дагестан: незаезженные локации

Увидеть Сулакский каньон с новых ракурсов и побывать в секретных местах Ирганайского водохранилища

Дагестан становится все более популярным туристическим направлением, и вместо первозданной природы люди часто натыкаются на толпы других туристов — это сильно портит впечатление. Мы провезем вас по таким местам, куда не ходят большие автобусы и где практически нет людей. Только природа и аутентичные местные аулы: естественная красота и настоящее погружение.

Даже популярные туристические локации вроде Сулакского каньона мы будем смотреть с новых нестандартных ракурсов: вы получите такие фотографии, которых ни у кого нет, а главное — посмотрите настоящий Дагестан, который не меняется сотнями лет.
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Альтернативный Дагестан: незаезженные локации
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Инструктор имеет право изменить маршрут в зависимости от состояния погоды, группы и прочих факторов.

В программе можно участвовать вместе с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Махачкала. Прилетаем до 11:00
Завершение: г. Махачкала. Улетаем после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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