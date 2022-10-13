Авторский тур по Дагестану

Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом

Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом, яркими впечатлениями, красотой природы и местных традиций.

Наш тур – про приключения, горы и чистый воздух, от которого кружится голова и подкашиваются ноги, это эмоции людей и душевные разговоры.
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур по Дагестану
Ближайшие даты:
27
сен
5
окт
19
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Сулакский каньон
  • Подвесной мост и пещеры
  • Красивые обзорные площадки
  • Датунский храм
  • Карадахская теснина
  • Подземный Салтинский водопад
  • Загадочный Гуниб
  • Рассветы и закаты высоко в горах
  • Древние селения Гоор и Кахиб
  • Язык тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом, яркими впечатлениями, красотой природы и местных традиций. Наш тур – про приключения, горы и чистый воздух, от которого кружится голова и подкашиваются ноги, это эмоции людей и душевные разговоры.
Вы проведёте 5 дней в окружении величественных гор в единении с природой, а также прогуляетесь на лошадях и промчитесь с ветерком на катере. Жить будем в гостевых домах в горах, а перемещаться – на комфортабельных автомобилях.

Краткая программа тура

День 1. Сулакский каньон, подвесной мост и пещеры, прогулка на катере.
День 2. Датунский храм, древние селения Гоор и Кахиб, Язык Тролля.
День 3. Конная прогулка, пикник на природе.
День 4. Гуниб, подземный Салтинский водопад.
День 5. Карадахская теснина, Гимринский тоннель, красивые обзорные площадки.

По средам в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гидом
  • Трансфер на всём маршруте
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Прогулка на катере
  • Конная прогулка
  • Все входные билеты по маршруту
  • Красивые фото на память
Что не входит
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Алкоголь
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, улица Дахадаева, 136 (Джума-мечеть)
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 9:00
Экскурсия длится около 4 дней 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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