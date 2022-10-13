Об экскурсии

Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом, яркими впечатлениями, красотой природы и местных традиций. Наш тур – про приключения, горы и чистый воздух, от которого кружится голова и подкашиваются ноги, это эмоции людей и душевные разговоры.

Вы проведёте 5 дней в окружении величественных гор в единении с природой, а также прогуляетесь на лошадях и промчитесь с ветерком на катере. Жить будем в гостевых домах в горах, а перемещаться – на комфортабельных автомобилях.

Краткая программа тура

День 1. Сулакский каньон, подвесной мост и пещеры, прогулка на катере.

День 2. Датунский храм, древние селения Гоор и Кахиб, Язык Тролля.

День 3. Конная прогулка, пикник на природе.

День 4. Гуниб, подземный Салтинский водопад.

День 5. Карадахская теснина, Гимринский тоннель, красивые обзорные площадки.