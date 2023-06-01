Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи

Познакомиться с ремеслом дагестанских мастеров, увидеть, как жили горцы раньше, и попробовать чуду

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Путешествие для тех, кому срочно нужна экспресс-перезагрузка. Проведём 4 дня в горном Дагестане, будем любоваться вершинами из окна и наслаждаться тишиной.

Увидим заброшенные сёла с древними башнями, водопад Тобот, старинные кладбища и необычные дома, крыши которых являются дворами соседей сверху.

Познакомимся с дагестанским ремеслом, узнаем традиции и обычаи, посетим мастер-класс по деревообработке.

Восхитимся видом на Каспийское море с цитадели в Дербенте и доедем до знаменитого села златокузнецов Кубачи.

В меню национальная кухня: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Больше гор в Дагестане: заброшенные аулы, Хунзахское плато, Дербент и Кубачи
Ближайшие даты:
1
июн
4
июн
7
июн
10
июн
13
июн
16
июн
19
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, ул. Коркмасова 14 (ЦУМ), 10:00
Завершение: Махачкала, ул. Коркмасова 14, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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