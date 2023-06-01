Путешествие для тех, кому срочно нужна экспресс-перезагрузка. Проведём 4 дня в горном Дагестане, будем любоваться вершинами из окна и наслаждаться тишиной.



Увидим заброшенные сёла с древними башнями, водопад Тобот, старинные кладбища и необычные дома, крыши которых являются дворами соседей сверху.



Познакомимся с дагестанским ремеслом, узнаем традиции и обычаи, посетим мастер-класс по деревообработке.



Восхитимся видом на Каспийское море с цитадели в Дербенте и доедем до знаменитого села златокузнецов Кубачи.



В меню национальная кухня: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.