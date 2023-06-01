Познакомиться с ремеслом дагестанских мастеров, увидеть, как жили горцы раньше, и попробовать чуду
Путешествие для тех, кому срочно нужна экспресс-перезагрузка. Проведём 4 дня в горном Дагестане, будем любоваться вершинами из окна и наслаждаться тишиной.
Увидим заброшенные сёла с древними башнями, водопад Тобот, старинные кладбища и необычные дома, крыши которых являются дворами соседей сверху.
Познакомимся с дагестанским ремеслом, узнаем традиции и обычаи, посетим мастер-класс по деревообработке.
Восхитимся видом на Каспийское море с цитадели в Дербенте и доедем до знаменитого села златокузнецов Кубачи.
В меню национальная кухня: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.
Увидим заброшенные сёла с древними башнями, водопад Тобот, старинные кладбища и необычные дома, крыши которых являются дворами соседей сверху.
Познакомимся с дагестанским ремеслом, узнаем традиции и обычаи, посетим мастер-класс по деревообработке.
Восхитимся видом на Каспийское море с цитадели в Дербенте и доедем до знаменитого села златокузнецов Кубачи.
В меню национальная кухня: хинкал аварский и лакский, чуду с различными начинками, плов, курзе с творогом и мясом, пышки и горный чай.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
4
июн
июн
7
июн
июн
10
июн
июн
13
июн
июн
16
июн
июн
19
июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, ул. Коркмасова 14 (ЦУМ), 10:00Завершение: Махачкала, ул. Коркмасова 14, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Махачкале
Наша команда предлагает вам незабываемые туры по Дагестану, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и познакомиться с местными жителями. Мы готовы помочь вам создать маршрут, который идеально подойдёт для ваших интересов и бюджета. Наша команда профессиональных гидов готова предложить вам индивидуальный подход и помощь на каждом этапе вашего путешествия. Не упустите возможность погрузиться в мир загадочного и удивительного Дагестана.Задать вопрос
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