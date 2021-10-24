Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан

Экскурсионный тур «Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан» на 12 дней

5
3 отзыва
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Большое путешествие по Кавказу. Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:
18
июл
15
авг

Описание

Отправляемся в большое путешествие по Кавказу. Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения, уникальное село ювелиров, загадочное озеро Казеной-Ам, водохранилища и водопады. 

Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.

Преимущества этого путешествия:

  • национальный колорит – попробуем местные блюда, узнаем, как живут местные жители, познакомимся с их бытом и культурой;
  • изумительные пейзажи – насладимся захватывающими видами на горы и бескрайние просторы;
  • сочетание древности и современности – увидим своими глазами поистине впечатляющие сооружения и настоящие архитектурные шедевры человечества.

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Экскурсия по г. Пятигорску

Приезд в г. Пятигорск. 

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.  

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холе гостиницы с представителем компании «Ладья».

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова.

Подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

2 день
Северная Осетия

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров. 

Отправляемся на экскурсию «Тайны древнего Иристона».

Расположенная в горной местности, республика Северная Осетия — Алания, здесь сохранились древние крепости и храмы, горные поселения и другие памятники, занесенные в список исторического и культурного наследия республики.

Сегодня Северная Осетия считается центром альпинизма и горного туризма.

Возникшая в 1784 г. на пересечении двух военных дорог (грузинской и осетинской) столица Алании, Владикавказ, стала воротами в Закавказье.

Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья.

В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.

Экскурсия в село Даргавс.

Местность, где располагается селение, была заселена в давние времена, с эпохи бронзы.

Здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э. Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил «царевич Тага» (Тагаур), родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии.

Обед.

Посещаем Аланский мужской монастырь – самый высокогорный монастырь в России.

Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» – подарок царицы Тамары народу Осетии.

Переезжаем во Владикавказ.

Экскурсия «Вечерний Владикавказ»

Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау» – это столица Республики Северная Осетия – Алания.

Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек.

Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием.

Размещаемся в гостинице «Владикавказ».

Ужин. 

Свободное время.

3 день
Цейское ущелье

Завтрак в кафе отеля.

Выезд в «Цейское ущелье»

Цейское ущелье – уникальный природный памятник государственного значения.

Это место считается одним из самых солнечных в регионе Алании и привлекает сюда как любителей альпинизма и горнолыжного спорта, так и туристов, которые хотят увидеть прекрасную жемчужину страны.

Ущелье расположено вдали от шумных городов в окружении величественных гор Кавказа.

Здесь сходятся две главные реки – Цейдон и Сказдон, окутанные множеством легенд.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, наше внимание привлечёт необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса.

На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника (доп.плата), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Ледников в Цейском ущелье много, но крупных только два – Сказский и Цейский.

Цейский в свою очередь в верховьях имеет две ветви Северную и Южную.

Обед в кафе.

На обратном пути посетим Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам ещё не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. 

Купание.

Возвращение в отель г. Владикавказ. 

Ужин.

Свободное время.

4 день
Горная Ингушетия

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезжаем на экскурсию в Ингушетию.

  • Посещение Таргимской котловины;
  • Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
  • Посещение древнего храма Тхаба-Ерды;

Обед

Посещение курорта Армхи.

История курорта «Армхи» началась во времена, когда ингуши еще носили черкеску, центром Ингушетии был Владикавказ.

Джейрахское ущелье с давних времен обращало на себя внимание красивым месторасположением, сосновыми лесами на склонах гор, журчащими ручьями, родниками, водопадами и, конечно, чистым воздухом.

Переезд в Грозный.

Размещение в отеле.

Ужин. 

Свободное время.

5 день
Грозный

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию в Грозный.

  • Грозный – Сити;
  • Музей Ахмада Кадырова;
  • Мечеть «Сердце Чечни»;
  • Мечеть «Сердце Матери» (Аргун).

Обед.

Выезд на экскурсию в Российский Университет Спецназа.

Экскурсия по комплексу с показом Аэротрубы, гаража производства местных багги Чаборз, Стрелковых галерей и площадки спортинг. 

Российский университет спецназа в Чечне — первое и пока единственное в России частное учебное заведения для профессиональной подготовки специальных подразделений. 

Это многофункциональный комплекс, на территории которого расположены один из крупнейших в мире крытых тиров, тактический городок для отработки огневой подготовки, одна из лучших в Европе площадок для спортинга, а также вся необходимая инфраструктура для проведения туристических программ. 

По желанию можно будет воспользоваться предлагаемыми активностями в университете Спецназа за дополнительную оплату.

Далее нас ждет обзорная экскурсия по столице Чеченской республики. 

Мы посетим республиканский музей краеведения, музей им. А.Кадырова, мечеть «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. 

Мы увидим памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые высотки Грозный-Сити.

Возвращение в отель.

Ужин. 

Свободное время.

6 день
Озеро Кезеной-Ам

Завтрак

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию.

Мечеть «Гордость Мусульман» в Шали. 

В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть "Гордость мусульман". 

Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. 

Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории - до 70 тысяч человек.

Этнографический комплекс в поселение Хой. 

Село, расположенное недалеко от озера Кезеной-Ам, когда то было поселением стражников. 

Собственно, название села так и переводится. 

Защитные строения сливаются с суровым пейзажем, а боевые башни становятся продолжением скал. 

 В 2020 году большинство построек было восстановлено в первоначальном виде и сегодня это популярная туристическая достопримечательность, которую мы с вами посетим, двигаясь по «царской дороге».

Обед.

Переезд на крупнейшее озеро Кавказа – Кезеной-Ам. 

Оно находится в горах, гармонично вписывается в пейзаж и имеет неповторимый лазурно-синий оттенок. 

Флора вокруг сохранилась в первозданном виде. 

Здесь пасутся стада коров и овец, а целебный климат здешних мест благотворно сказывается на физическом здоровье. 

Горным воздухом легко дышится, а купание в чистейшей воде дает прилив энергии.

Мы с вами прогуляемся вокруг озера и далее переедем в село Ирганай республики Дагестан.

Размещение в отеле на берегу Ирганайского водохранилица. 

Ужин.

7 день
Дагестан

Завтрак (в кафе гостиницы).

Выезд на экскурсию Хунзах.

С 6 века здесь  была столица средневекового государства Сарир, которое просуществовало без малого 600 лет. 

Расположенное в самом сердце Аварии и окружённое отвесными обрывами, Хунзахское плато само по себе сыграло особую роль в истории Дагестана.  

Главная природная достопримечательность Хунзаха – водопады, высотой от 60 до 100 метров.

Обед в частном доме.

Экскурсия на Матлаское плато.

Плато Матлас поражает своей красотой, с его вершины видны все окрестности как на ладони. 

На его территории есть смотровая площадка, на которой находится небольшая мечеть. 

С нее открывается шикарная панорама — ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады. 

По горным склонам раскинулись селения, серпантины дорог вьются по ним атласной светлой лентой. 

Каменная Чаша.

Говорят, что так ее назвал один из туристов, которого впечатлила красота внутри чаши. 

Она представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. 

Стены теснины расписаны разными цветами и мхом. 

Протяженность Каменной чаши составляет 90 м, в высоту она достигает 30 м, в ширину — 17 м. 

Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. 

В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней.

Возвращение в отель. 

Свободное время.

8 день
С. Чох и Гамсутль

Завтрак (в кафе гостиницы).

Салтинский водопад. 

Салтинский водопад, единственный в Дагестане подземный водопад, является настоящим чудом природы. 

Дорога к подземному водопаду – это яркое, незабываемое приключение. 

Сам проход в каменное ущелье необычайно красивый. 

Стены каньона, устремленные вверх на десятки метров – уникальное творение природы. 

Ущелье живописное, но, чтобы пройти по нему, потребуются физические усилия. 

В конце непростого пути ждет награда в виде пещеры. 

Это место впечатляет даже в период, когда потоки воды пересыхают.

Посещение селения Чох.

Аул Чох расположен в котловане Андалалской долины, окруженный со всех сторон горами. 

Местность красива необыкновенно. 

На подъезде к туристам встречают густые сады и горная река Кара-Койсу.

Обед в сельском кафе Чох.

И далее нас ожидает знаменитое старое селение Гамсутль.

Этот заброшенный горный аул называют «селом-призраком» из-за отсутствия людей. 

Кто-то из жителей перебрался в более крупные селения или города за лучшей жизнью, кто-то умер. 

Постепенно поселок опустел. 

Живописный уголок этого региона щедро награжден природой мягким климатом, чистым воздухом и обилием солнца. 

Местность вокруг поселения гористая. 

Во времена расцвета Гамсутля недалеко находился густой лес с разнообразными животными. 

Эта территория богата родниками. 

Совсем рядом с аулом бьет родник с целебной водой. 

Его полезные свойства известны по всей округе.

Возвращение в отель. 

Свободное время.

9 день
Карадахская теснина. Гоор

Завтрак (в кафе отеля).

Карадахская теснина

Карадахская теснина — уникальный природный памятник, расположенный на территории республики Дагестан. 

Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (по причине добычи в XIX веке горючих сланцев в этих местах) или «Ворота чудес», а также «Бецъкварили» (что переводится с аварского языка как «темное или слепое ущелье»). 

Любой турист, попадающий сюда, сразу понимает, отчего у теснины такие странные названия — ущелье шириной всего лишь от 2 до 5 метров окружено большими гладкими стенами средней высотой в 150 метров, которые то и дело создают ощущение, что они зажмут тебя между собой так, что потом будет не выбраться.

Обед в сельском кафе.

Старый Гоор. 

Гоор – это древнее заброшенное селение. 

Да, такое же, как и Гамсутль. 

Только хуже сохранилось, вернее даже почти не сохранилось. 

Но более доступно для тех, кто не любит много ходить. 

Новый Кахиб в 500 метрах от него. 

Это обычный аул с домами и жителями. 

Старый Кахиб находится чуть подальше от него. 

Там вообще одни камни и одинокая башня.

Возвращение в отель. 

Свободное время.

10 день
Чиркейское водохранилище. Сулакский каньон

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Переезд к Сулакскому каньону.

Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона.  

Сегодня это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она долгое время была малоизвестна широкой публике.  

Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км. 

Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. 

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Переезд на Чиркейское водохранилище

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС.

Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату) произведет неизгладимое впечатление от головокружительной красоты водных просторов в окружении скал.

Обед (за доп. плату).

Переезд в г. Дербент.

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

11 день
Кубачи

Завтрак в отеле.

Выезжаем на экскурсию в высокогорное селение Кубачи.

Село Кубачи расположилось на впечатляющей высоте в 1750 метров над уровнем моря. С VI века народ, живущий в селе Кубачи, известен как «кольчужники».  

В Средние века местные жители славились искусным умением делать отличные кольчуги, сабли, кинжалы и другое оружие.

Со временем аул превратился в один из самых крупных ремесленных центров на Северном Кавказе, а именно художественной обработки металла, камня и дерева.

Это искусство передается из поколения в поколения на протяжении многих веков.  

Изделия кубачинских мастеров веками пленят своей красотой и оригинальностью и являются брендом Дагестана. 

Здесь проживает такая народность как даргинцы — исконно кавказский малочисленный народ.

В Кубачи музей в каждом доме. 

Семейные реликвии, шедевры не продаются, они передаются из поколения в поколение. 

В каждом доме живут ювелиры, златокузнецы.        

Застройка местных домов сильно напоминает один единый комплекс — настолько плотно они прижаты друг к другу. 

Здесь много необычного: у улиц нет названий, а у знаменитых ювелирных лавок – вывесок. 

Иногда между улицами образуются такие узкие проходы, что туда не попадает свет.

Комбинат ювелирный изделий.

Мы узнаем больше о том, как зарождалась здесь эта культура и почему отец может не рассказать сыну семейный секрет. 

У нас будет возможность приобрести Кубачинские изделия из серебра.

У нас будет экскурсия в башню-музей, возведенную на старинном фундаменте. 

Поднимемся на крышу башни, откуда открывается красивый вид на село.

А также побродим по узким улочкам с множеством старинных строений и древних башен, узнаем, как живут местные жители, познакомимся с их бытом и культурой, насладимся захватывающими видами на горы и бескрайние просторы.

Обед с национальной кухней.

Возвращение в отель г. Дербент. 

Свободное время.

12 день
Обзорная экскурсия по Дербенту. Отъезд

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров.

Выезд из отеля на обзорную экскурсию по г. Дербент

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала». 

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем, прикрывали Каспийские ворота в Персию. 

Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города.  

«Девичьи бани», Джума-мечеть. 

Домик Петра I, морская набережная.

Обед (доп. плата).

Отъезд (трансфер до Махачкалы за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (2-хместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека, руб.:

Название отеляСтоимость тура
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)112 800
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)127 350
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)113 100
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)128 050
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)113 500
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)128 250
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)114 700
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»+ (г. Грозный: Отель «Central City»; Дагестан: Отель «Сарир» с. Ирганай, Дербент: Отель «Апельсин» / «Океан»)130 950

 Доплата за доп. сутки, за номер в рублях:

Название отеля

Стоимость номера

с завтраком

 

«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»2 000
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»1 400
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»3 000
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»1 800
«Машук»**, 2-х местный «Стандарт»4 100*
«Машук»**, 1-но местный «Стандарт»3 350*
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»3 700
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»3 300
«Интурист»***, 2-х местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван)6 350
«Интурист»***, 1-но местный «Джуниор Сюит комфорт» (2-х комнатный номер DBL раскладной диван)5 850
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»5 200*
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»4 700*

* стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание по программе (завтраки)
  • Транспортное сопровождение
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно из г. Махачкала
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату (обеды, ужины)
  • Курортный сбор в отеле Пятигорска – 50 руб. чел в сутки
  • Канатная дорога на г. Машук – 360 рублей
  • Подъём по канатной дороге к Сказкому леднику – 400 рублей
  • Купание в термальном источнике – 300 рублей
  • Входные билеты:Ингушетия – эко сбор 150 рублейСмотровая площадка Грозный Сити – 150 рублейМузей Ахмата Кадырова – 150 рублейХой – 150 рублей
  • Ингушетия – эко сбор 150 рублей
  • Смотровая площадка Грозный Сити – 150 рублей
  • Музей Ахмата Кадырова – 150 рублей
  • Хой – 150 рублей
  • По желанию:Полеты в аэротрубе - 1800 (2 минуты)Катание на Багги Чаборз - 3500 (10 км)Стрельба из оружия - от 7500
  • Полеты в аэротрубе - 1800 (2 минуты)
  • Катание на Багги Чаборз - 3500 (10 км)
  • Стрельба из оружия - от 7500
  • Катание на катере Сулакский каньон – 700 рублей
  • Кубачи (музей и башня) – 350 рублей
  • Крепость Нарын-Кала Дербент – 150 рублей
  • Девичьи бани – 100 рублей
  • Музей Домик Петра I – 150 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сколько человек в группе?

Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 окт 2021
Большой тур по Кавказу был суперским! Но есть одно большое но! Не были предупреждены о составе тура нашей группы. В группе были одни «ворчливые пенсионеры». Перед приобретением тура обязательно необходимо узнавать о составе тура.
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.

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50 000 за 1 человека
Дагестан: путешествие-погружение
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
Нет отзывов
Дагестан: путешествие-погружение
Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными
8 июля
15 июля
22 июля
29 июля
29 500 за 1 человека
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
3 дня 7 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Сердце Дагестана» - тур из Махачкалы на 4 дня
Добро пожаловать в Дагестан. На 4 дня мы покинем шумную Махачкалу и отправимся на исследование красот республики
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
60 000 за 1 человека
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды
27 июня
4 июля
11 июля
18 июля
205 000 за 1 человека
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Шамиль
Шамиль
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Наш тур составлен так, чтобы вы успели ощутить на себе дагестанское гостеприимство, погрузиться
35 000 за 1 человека
От Дагестана до Северной Осетии: секретные места Кавказа на джипах и с палатками
8 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 36 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
От Дагестана до Северной Осетии: секретные места Кавказа на джипах и с палатками
Оказаться в самых труднодоступных уголках и удивиться нетронутости природы
30 июля
80 000 за 1 человека
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Озеро Кезеной-Ам и горы Дагестана
Большое путешествие к крупнейшему озеру Северного Кавказа с посещением мастерской бурок в Рахате
30 июня
1 июля
3 июля
4 июля
13 000 за всё до 3 чел.
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии «Сафар-Чалда»
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
30 000 за 1 человека
Путешествие в Ботлихский район
15 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
до 38 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Путешествие в Ботлихский район
В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая местность Ансалтинское
Завтра
2 июля
9 июля
16 июля
3 500 за 1 человека
За раз весь Северный Кавказ
11 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 13 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать две столицы и сравнить кухню республик
26 июня
10 июля
24 июля
7 авг
79 000 за 1 человека
Головокружительный Дагестан
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Гаджи
Гаджи
4.9
60 отзывов
Головокружительный Дагестан
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы
Завтра
26 июня
13 июля
14 июля
7 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в современный Грозный и Шали
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Amirov-Tour
Amirov-Tour
Нет отзывов
Путешествие в современный Грозный и Шали
Грозный - современная и модная столица республики Чечня
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 18 000 за всё до 4 чел.
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