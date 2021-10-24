Вы сами сможете оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.

Отправляемся в большое путешествие по Кавказу. Каждый день тура особенный, уникальная природа, горные пейзажи, ущелья, исторические селения, уникальное село ювелиров, загадочное озеро Казеной-Ам, водохранилища и водопады.

Программа тура по дням

1 день Заезд. Экскурсия по г. Пятигорску

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет. Встреча в холе гостиницы с представителем компании «Ладья». Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова. Подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату). Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ – Железноводск. Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

2 день Северная Осетия

Завтрак (ланч-бокс). Освобождение номеров. Отправляемся на экскурсию «Тайны древнего Иристона». Расположенная в горной местности, республика Северная Осетия — Алания, здесь сохранились древние крепости и храмы, горные поселения и другие памятники, занесенные в список исторического и культурного наследия республики. Сегодня Северная Осетия считается центром альпинизма и горного туризма. Возникшая в 1784 г. на пересечении двух военных дорог (грузинской и осетинской) столица Алании, Владикавказ, стала воротами в Закавказье. Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья. В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость. Экскурсия в село Даргавс. Местность, где располагается селение, была заселена в давние времена, с эпохи бронзы. Здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э. Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил «царевич Тага» (Тагаур), родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии. Обед. Посещаем Аланский мужской монастырь – самый высокогорный монастырь в России. Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» – подарок царицы Тамары народу Осетии. Переезжаем во Владикавказ. Экскурсия «Вечерний Владикавказ» Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау» – это столица Республики Северная Осетия – Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек. Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием. Размещаемся в гостинице «Владикавказ». Ужин. Свободное время.

3 день Цейское ущелье

Завтрак в кафе отеля. Выезд в «Цейское ущелье» Цейское ущелье – уникальный природный памятник государственного значения. Это место считается одним из самых солнечных в регионе Алании и привлекает сюда как любителей альпинизма и горнолыжного спорта, так и туристов, которые хотят увидеть прекрасную жемчужину страны. Ущелье расположено вдали от шумных городов в окружении величественных гор Кавказа. Здесь сходятся две главные реки – Цейдон и Сказдон, окутанные множеством легенд. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, наше внимание привлечёт необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром – святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника (доп.плата), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Ледников в Цейском ущелье много, но крупных только два – Сказский и Цейский. Цейский в свою очередь в верховьях имеет две ветви Северную и Южную. Обед в кафе. На обратном пути посетим Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам ещё не все свои секреты. По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Посещение круглогодичного горячего источника Бирагзанг. Купание. Возвращение в отель г. Владикавказ. Ужин. Свободное время.

4 день Горная Ингушетия

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезжаем на экскурсию в Ингушетию. Посещение Таргимской котловины;

Древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;

Посещение древнего храма Тхаба-Ерды; Обед Посещение курорта Армхи. История курорта «Армхи» началась во времена, когда ингуши еще носили черкеску, центром Ингушетии был Владикавказ. Джейрахское ущелье с давних времен обращало на себя внимание красивым месторасположением, сосновыми лесами на склонах гор, журчащими ручьями, родниками, водопадами и, конечно, чистым воздухом. Переезд в Грозный. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время.

5 день Грозный

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в Грозный. Грозный – Сити;

Музей Ахмада Кадырова;

Мечеть «Сердце Чечни»;

Мечеть «Сердце Матери» (Аргун). Обед. Выезд на экскурсию в Российский Университет Спецназа. Экскурсия по комплексу с показом Аэротрубы, гаража производства местных багги Чаборз, Стрелковых галерей и площадки спортинг. Российский университет спецназа в Чечне — первое и пока единственное в России частное учебное заведения для профессиональной подготовки специальных подразделений. Это многофункциональный комплекс, на территории которого расположены один из крупнейших в мире крытых тиров, тактический городок для отработки огневой подготовки, одна из лучших в Европе площадок для спортинга, а также вся необходимая инфраструктура для проведения туристических программ. По желанию можно будет воспользоваться предлагаемыми активностями в университете Спецназа за дополнительную оплату. Далее нас ждет обзорная экскурсия по столице Чеченской республики. Мы посетим республиканский музей краеведения, музей им. А.Кадырова, мечеть «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила. Мы увидим памятник пожарным, современные кварталы Грозного и знаменитые высотки Грозный-Сити. Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.

6 день Озеро Кезеной-Ам

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию. Мечеть «Гордость Мусульман» в Шали. В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть "Гордость мусульман". Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве. Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а на прилегающей территории - до 70 тысяч человек. Этнографический комплекс в поселение Хой. Село, расположенное недалеко от озера Кезеной-Ам, когда то было поселением стражников. Собственно, название села так и переводится. Защитные строения сливаются с суровым пейзажем, а боевые башни становятся продолжением скал. В 2020 году большинство построек было восстановлено в первоначальном виде и сегодня это популярная туристическая достопримечательность, которую мы с вами посетим, двигаясь по «царской дороге». Обед. Переезд на крупнейшее озеро Кавказа – Кезеной-Ам. Оно находится в горах, гармонично вписывается в пейзаж и имеет неповторимый лазурно-синий оттенок. Флора вокруг сохранилась в первозданном виде. Здесь пасутся стада коров и овец, а целебный климат здешних мест благотворно сказывается на физическом здоровье. Горным воздухом легко дышится, а купание в чистейшей воде дает прилив энергии. Мы с вами прогуляемся вокруг озера и далее переедем в село Ирганай республики Дагестан. Размещение в отеле на берегу Ирганайского водохранилица. Ужин.

7 день Дагестан

Завтрак (в кафе гостиницы). Выезд на экскурсию Хунзах. С 6 века здесь была столица средневекового государства Сарир, которое просуществовало без малого 600 лет. Расположенное в самом сердце Аварии и окружённое отвесными обрывами, Хунзахское плато само по себе сыграло особую роль в истории Дагестана. Главная природная достопримечательность Хунзаха – водопады, высотой от 60 до 100 метров. Обед в частном доме. Экскурсия на Матлаское плато. Плато Матлас поражает своей красотой, с его вершины видны все окрестности как на ладони. На его территории есть смотровая площадка, на которой находится небольшая мечеть. С нее открывается шикарная панорама — ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады. По горным склонам раскинулись селения, серпантины дорог вьются по ним атласной светлой лентой. Каменная Чаша. Говорят, что так ее назвал один из туристов, которого впечатлила красота внутри чаши. Она представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины расписаны разными цветами и мхом. Протяженность Каменной чаши составляет 90 м, в высоту она достигает 30 м, в ширину — 17 м. Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней. Возвращение в отель. Свободное время.

8 день С. Чох и Гамсутль

Завтрак (в кафе гостиницы). Салтинский водопад. Салтинский водопад, единственный в Дагестане подземный водопад, является настоящим чудом природы. Дорога к подземному водопаду – это яркое, незабываемое приключение. Сам проход в каменное ущелье необычайно красивый. Стены каньона, устремленные вверх на десятки метров – уникальное творение природы. Ущелье живописное, но, чтобы пройти по нему, потребуются физические усилия. В конце непростого пути ждет награда в виде пещеры. Это место впечатляет даже в период, когда потоки воды пересыхают. Посещение селения Чох. Аул Чох расположен в котловане Андалалской долины, окруженный со всех сторон горами. Местность красива необыкновенно. На подъезде к туристам встречают густые сады и горная река Кара-Койсу. Обед в сельском кафе Чох. И далее нас ожидает знаменитое старое селение Гамсутль. Этот заброшенный горный аул называют «селом-призраком» из-за отсутствия людей. Кто-то из жителей перебрался в более крупные селения или города за лучшей жизнью, кто-то умер. Постепенно поселок опустел. Живописный уголок этого региона щедро награжден природой мягким климатом, чистым воздухом и обилием солнца. Местность вокруг поселения гористая. Во времена расцвета Гамсутля недалеко находился густой лес с разнообразными животными. Эта территория богата родниками. Совсем рядом с аулом бьет родник с целебной водой. Его полезные свойства известны по всей округе. Возвращение в отель. Свободное время.

9 день Карадахская теснина. Гоор

Завтрак (в кафе отеля). Карадахская теснина. Карадахская теснина — уникальный природный памятник, расположенный на территории республики Дагестан. Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (по причине добычи в XIX веке горючих сланцев в этих местах) или «Ворота чудес», а также «Бецъкварили» (что переводится с аварского языка как «темное или слепое ущелье»). Любой турист, попадающий сюда, сразу понимает, отчего у теснины такие странные названия — ущелье шириной всего лишь от 2 до 5 метров окружено большими гладкими стенами средней высотой в 150 метров, которые то и дело создают ощущение, что они зажмут тебя между собой так, что потом будет не выбраться. Обед в сельском кафе. Старый Гоор. Гоор – это древнее заброшенное селение. Да, такое же, как и Гамсутль. Только хуже сохранилось, вернее даже почти не сохранилось. Но более доступно для тех, кто не любит много ходить. Новый Кахиб в 500 метрах от него. Это обычный аул с домами и жителями. Старый Кахиб находится чуть подальше от него. Там вообще одни камни и одинокая башня. Возвращение в отель. Свободное время.

10 день Чиркейское водохранилище. Сулакский каньон

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой. Переезд к Сулакскому каньону. Мы направляемся на верхнюю смотровую площадку Сулакского каньона. Сегодня это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она долгое время была малоизвестна широкой публике. Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км. Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей. Переезд на Чиркейское водохранилище Мы побываем на смотровой площадке Чиркейского водохранилища и увидим легендарную Чиркейскую ГЭС. Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу (за доп. плату) произведет неизгладимое впечатление от головокружительной красоты водных просторов в окружении скал. Обед (за доп. плату). Переезд в г. Дербент. Размещение в отеле. Свободное время.

11 день Кубачи

Завтрак в отеле. Выезжаем на экскурсию в высокогорное селение Кубачи. Село Кубачи расположилось на впечатляющей высоте в 1750 метров над уровнем моря. С VI века народ, живущий в селе Кубачи, известен как «кольчужники». В Средние века местные жители славились искусным умением делать отличные кольчуги, сабли, кинжалы и другое оружие. Со временем аул превратился в один из самых крупных ремесленных центров на Северном Кавказе, а именно художественной обработки металла, камня и дерева. Это искусство передается из поколения в поколения на протяжении многих веков. Изделия кубачинских мастеров веками пленят своей красотой и оригинальностью и являются брендом Дагестана. Здесь проживает такая народность как даргинцы — исконно кавказский малочисленный народ. В Кубачи музей в каждом доме. Семейные реликвии, шедевры не продаются, они передаются из поколения в поколение. В каждом доме живут ювелиры, златокузнецы. Застройка местных домов сильно напоминает один единый комплекс — настолько плотно они прижаты друг к другу. Здесь много необычного: у улиц нет названий, а у знаменитых ювелирных лавок – вывесок. Иногда между улицами образуются такие узкие проходы, что туда не попадает свет. Комбинат ювелирный изделий. Мы узнаем больше о том, как зарождалась здесь эта культура и почему отец может не рассказать сыну семейный секрет. У нас будет возможность приобрести Кубачинские изделия из серебра. У нас будет экскурсия в башню-музей, возведенную на старинном фундаменте. Поднимемся на крышу башни, откуда открывается красивый вид на село. А также побродим по узким улочкам с множеством старинных строений и древних башен, узнаем, как живут местные жители, познакомимся с их бытом и культурой, насладимся захватывающими видами на горы и бескрайние просторы. Обед с национальной кухней. Возвращение в отель г. Дербент. Свободное время.

12 день Обзорная экскурсия по Дербенту. Отъезд