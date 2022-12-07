Большой зимний тур по Кавказу

Полное погружение в атмосферу зимнего Кавказа

5
3 отзыва
Полное погружение в атмосферу зимнего Кавказа! Вас ждет двухнедельное путешествие по маршруту: Кавминводы – Карачаево-Черкесия – Кабардино-Балкария – Северная Осетия – Ингушетия – Чечня – Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Большой зимний тур по Кавказу
Ближайшие даты:
19
фев
5
мар
19
мар
26
мар

Что вас ожидает 🤩

Неповторимые по красоте пейзажи
Неповторимые по красоте пейзажи
Нас ждут прекрасные виды на северные склоны, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Историко-архитектурные памятники разных эпох
Увидим крепости, древние святилища и загадочных склепы, а также современные комплексы и мечети
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.

В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей.

Прогуляемся по парку "Цветник" — излюбленному месту отдыха туристов.

Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой "Орел", грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.

После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник – река Уллу-Муруджу – поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа – термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 145 км., продолжительность 8 часов.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря) — Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата)

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Обзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во Владикавказе

Начало 08:30.

Программа дня: знакомство с Нальчиком Чегемские водопады.

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия во Владикавказе.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).

Километраж за день: 220 км.

Обзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - переезд во Владикавказ - обзорная во Владикавказе
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Программа на выбор

В программе на выбор предлагается одна из двух опций.

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
9 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
10 день

Чечня: Грозный + Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущельеЧечня: Грозный + Аргунское ущелье
11 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Переезд в Махачкалу.

Начало 08:30.

Программа дня: Обзорная экскурсия по Махачкалепереезд в Избербаш, отдых.

Обед (вкл. в стоимость)

14:00 Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
12 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость)

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
13 день

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумСулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумСулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумСулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум
14 день

Избербаш - Дербент - аэропорт Махачкалы

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Программа дня: переезд в Дербентобзорная экскурсия по Дербенту — крепостная стена Даг-Бары — цитадель Нарын-кала — Джума-мечеть — экраноплан Лунь.

Прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Километраж за день: 220 км.

Избербаш - Дербент - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Дербент - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Дербент - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Дербент - аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае / Нальчике / Владикавказе / Грозный / Избербаше.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* – Снежный барс 3* – Синдика 3* – Гостиница Владикавказ 3*(комфорт) – Тийналла 3* – ГК Океан, Избербаш 3*стандарт158000158000106312,5232125222750Шв. Стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Бештау 3*

13 ночей

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*Бештау 3*

Гостиница «Океан»

13 ночей

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Спа-отель «Синдика»

13 ночей

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»

Гостиница «Владикавказ»

13 ночей

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Отель «Тийнала»

13 ночей

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Отель «Снежный Барс» Домбай

13 ночей

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Отель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» Домбай

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике/Владикавказе/Грозный(Шали)/Избербаше
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 9 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорска и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб.
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара – 1 600 руб.
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» – 500 руб. /чел.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 900 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 900 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Иностранным гражданам

Для программы требуется за 30 дней самостоятельно оформить разрешающий пропуск на въезд.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 дек 2022
Второй раз обратились к туроператору БОЛЬШАЯ СТРАНА. Организовано все было четко. Рекомендуем.
Т
6 дек 2022
Организация тура очень понравилась. Информация скидывала в письменном виде, всё подробно, понятно м информативно.
Приятно удивили гиды принимающей стороны. Всё было вовремя и к стати
С
29 ноя 2022
Организатор сделал всё отлично) от трансфера с аэропорта до гостиницы) тур хороший мы остались довольны и вернёмся в ближайшие пару лет)

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Эту программу мы составили специально
Махачкала, Дагестан, Россия
34 000 за 1 человека
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Шамиль
Шамиль
Нет отзывов
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Наш тур составлен так, чтобы вы успели ощутить на себе дагестанское гостеприимство
Республика Дагестан, г. Махачкала, аэропорт Уйташ
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
35 000 за 1 человека
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг в Дагестан: 7-дневный тур
Даже если Вы много, где были
Ж/Д вокзал, Махачкала
2 янв
от 47 400 за 1 человека
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
5 дней
🚁 На вертолёте
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
«Лакшери тур» по Дагестану на 5 дней для самых искушенных
Для тех, кто ценит настоящий комфорт на отдыхе, этот тур побьет все рекорды
Аэропорт Махачкалы
205 000 за 1 человека
Авторский тур по Дагестану
4 дня 4 часа
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Авторский тур по Дагестану
Авторский тур в Дагестан под названием «Счастье» покорит Вас теплом
Махачкала, улица Дахадаева, 136 (Джума-мечеть)
28 дек
4 янв
11 янв
39 900 за 1 человека
Пятидневный тур по Дагестану
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Пятидневный тур по Дагестану
Пятидневный тур по Дагестану удивит Вас теплым приемом
Проспект А. Акушинского, 100, Махачкала
22 дек
29 дек
5 янв
12 янв
39 500 за 1 человека
Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
4 дня 11 часов
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
Нет отзывов
Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
Во время нашего тура вы прикоснётесь к лучшему
Сообщается после бронирования
26 дек
2 янв
4 янв
6 янв
35 000 за 1 человека
Трёхдневный тур по горному Дагестану
2 дня 20 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии «Сафар-Чалда»
«Сафар-Чалда»
Нет отзывов
Трёхдневный тур по горному Дагестану
В этом туре вы узнаете, каким должно быть кавказское гостеприимство, и побываете в разных частях горного Дагестана
По договоренности с туристом
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
30 000 за 1 человека
Лайт-тур - 7 дней, 6 ночей
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Лайт-тур - 7 дней, 6 ночей
В нашем туре собраны не только главные, но и не самые известные достопримечательности Дагестана
Аэропорт Махачкалы
71 000 за 1 человека
«Завораживающий Дагестан»: пятидневное путешествие
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Гамзат
Гамзат
Нет отзывов
«Завораживающий Дагестан»: пятидневное путешествие
Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику
Махачкала, Дагестан, Россия
47 000 за 1 человека
Тур выходного дня
3 дня
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Тур выходного дня
В Дагестан влюбляются навсегда за три дня. Потому что они пройдут в самых впечатляющих локациях горного края
Аэропорт Махачкалы
47 000 за 1 человека
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