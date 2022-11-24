Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Чарующая осень в Дагестане - четырехдневный тур - ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Ближайшие даты:
9
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • Гамсутль
  • Дербент
  • Пещерный и ханский водопады
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сары-Кум и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это гарантированный сборный многодневный тур. Длится он 4 дня, за эти дни мы посещаем самые топовые места Дагестана, познакомим Вас с красивой природой, гид расскажет про обычаи, историю и традиции народов Дагестана. Также в тур входит мастер-класс, где вы сможете окунуться в промыслы местных жителей, например воочию увидите как златокузнецы Дагестана создают шедевры из серебра, 2 ночи в горах в гостевом доме, 1 ночь в городе в 3* отеле/номера стандарт, завтраки, обеды и ужины включены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Проживание
  • Комфортабельный транспорт
  • Квалифицированный гид-проводник, влюблённый в свой край
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты и экосборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история», либо в аэропорт (по желанию туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ЧТО НАДЕТЬ И ВЗЯТЬ В ДОРОГУ.
  • 1. Одежда - в дорогу самая удобная, желательно спортивная, кепка, панамка, ветровка)
  • 2. Обувь самую удобную и в дорогу, и на экскурсии, 👠 ❌
  • 3. Перекус и бутылка воды
  • 4. ПАСПОРТ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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