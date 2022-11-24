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Описание
Это гарантированный сборный многодневный тур. Длится он 4 дня, за эти дни мы посещаем самые топовые места Дагестана, познакомим Вас с красивой природой, гид расскажет про обычаи, историю и традиции народов Дагестана. Также в тур входит мастер-класс, где вы сможете окунуться в промыслы местных жителей, например воочию увидите как златокузнецы Дагестана создают шедевры из серебра, 2 ночи в горах в гостевом доме, 1 ночь в городе в 3* отеле/номера стандарт, завтраки, обеды и ужины включены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Питание
Проживание
Комфортабельный транспорт
Квалифицированный гид-проводник, влюблённый в свой край
Прогулка на катере
Входные билеты и экосборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история», либо в аэропорт (по желанию туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
ЧТО НАДЕТЬ И ВЗЯТЬ В ДОРОГУ.
1. Одежда - в дорогу самая удобная, желательно спортивная, кепка, панамка, ветровка)
2. Обувь самую удобную и в дорогу, и на экскурсии, 👠 ❌
3. Перекус и бутылка воды
4. ПАСПОРТ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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