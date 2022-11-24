Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это гарантированный сборный многодневный тур. Длится он 4 дня, за эти дни мы посещаем самые топовые места Дагестана, познакомим Вас с красивой природой, гид расскажет про обычаи, историю и традиции народов Дагестана. Также в тур входит мастер-класс, где вы сможете окунуться в промыслы местных жителей, например воочию увидите как златокузнецы Дагестана создают шедевры из серебра, 2 ночи в горах в гостевом доме, 1 ночь в городе в 3* отеле/номера стандарт, завтраки, обеды и ужины включены.