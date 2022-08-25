В путешествии по колоритным местам Юга мы выполним программу-максимум: навестим каспийского монстра, погуляем по дербентским магалам и крепости, заглянем в гости к местным на обед, станцуем лезгинку и насладимся лиановой рощей. А по пути вы узнаете, кто такие ругуджинские амазонки, почему настоящих горцев больше нет, как выглядит ирония по-дагестански и многое другое!

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Описание

Что вас ожидает

Экраноплан Лунь

Мы встретимся ранним утром — впереди большая программа с двумя переездами по 2 часа — и первым делом заедем к легендарному экраноплану. Вы сможете сделать яркие снимки, послушаете рассказ об уникальной разработке Советского союза и помочите ножки в теплом Каспийском море.

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Дальше путь выведет нас к Дербенту. По древней цитадели экскурсию для вас проведет сотрудник музейного комплекса. Познакомит с историей крепости, раскроет тайны 2000-летнего сооружения, расскажет о гаремах в разные эпохи, традициях восточных бань, дворцовых переворотах и историях любви.

Прогулка по древним магалам

После крепости мы уже самостоятельно пойдем гулять по аутентичным улочкам и особым кварталам-лабиринтам города. Вы понаблюдаете за бытом местных жителей. Выйдете к древнейшей мечети России с многолетними платанами. Увидите женские бани, где юные дербентские девушки вели свои девичьи разговоры, и древнейшие ворота, через которые глашатаи по приказу хана объявляли важные новости.

Обед и мастер-класс

Особенная часть путешествия — гастрономическая. Надеюсь, вы не боитесь поправиться? Дагестанская еда калорийная, но такая вкусная! Вам приготовят обед в национальном стиле и устроят чаепитие с восточными сладостями, за которым местные расскажут о внутренней жизни города. А после хозяйка пригласит вас поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чуду и поделится секретами этой вкусной лепешки.

Самурский лиановый лес

В завершение у нас по плану единственный в России субтропический реликтовый лес, где растут настоящие лианы. Хотите почувствовать себя Маугли? В Дагестане и такое возможно. Лес поистине волшебный и находится в живописном месте прямо на берегу Каспийского моря. Мы с вами погуляем по его тропинкам, поговорим об обитателях, подышим свежим воздухом, сделаем яркие фотографии и отправимся домой. Если захотите, здесь можно будет заказать экскурсию с биологом.

Дагестан как он есть

Мне важно рассказать о регионе так, чтобы у вас сложилось реальное, а не идеализированное представление о нем. Поэтому темы, о которых я буду говорить по пути, самые разные:

Кавказская война . Я расскажу подробно, какую роль она сыграла в истории России и Дагестана и как повлияла на взаимоотношения между народами.

. Я расскажу подробно, какую роль она сыграла в истории России и Дагестана и как повлияла на взаимоотношения между народами. Национальные особенности и этнология . Поговорим о том, как получилось, что нет такой национальности как дагестанец и нет дагестанского языка. Как зарождались свыше сорока народов, кто их общий предок и чем сейчас они отличаются друг от друга. Уделим большее внимание южным народам республики, поскольку наша экскурсия ведет на юг Дагестана.

. Поговорим о том, как получилось, что нет такой национальности как дагестанец и нет дагестанского языка. Как зарождались свыше сорока народов, кто их общий предок и чем сейчас они отличаются друг от друга. Уделим большее внимание южным народам республики, поскольку наша экскурсия ведет на юг Дагестана. Юмор . Я объясню, в чем проявляется ирония дагестанцев. Расскажу о местных шутках, самоиронии в национальной литературе и о том, как даже самые яростные конфликты затухают благодаря юмору.

. Я объясню, в чем проявляется ирония дагестанцев. Расскажу о местных шутках, самоиронии в национальной литературе и о том, как даже самые яростные конфликты затухают благодаря юмору. Положение женщин на Кавказе и в Дагестане . Вы узнаете, какую роль общество отводит здесь женщинам, когда и в каких вопросах они имеют право голоса. Мы разберемся окончательно, можно ли отнести дагестанку к восточной женщине или нет. Поговорим о современной жизни женщин в республики, в целом. А также обсудим такие феномены, как воровство невест, многоженство, отношение к этому местных и позицию ислама.

. Вы узнаете, какую роль общество отводит здесь женщинам, когда и в каких вопросах они имеют право голоса. Мы разберемся окончательно, можно ли отнести дагестанку к восточной женщине или нет. Поговорим о современной жизни женщин в республики, в целом. А также обсудим такие феномены, как воровство невест, многоженство, отношение к этому местных и позицию ислама. Ругуджинские амазонки . Я расскажу о главных феминистках Северного Кавказа и Дагестана и отношении к их деятельности местного общества. Самые резонансные события в сфере правозащитной деятельности.

. Я расскажу о главных феминистках Северного Кавказа и Дагестана и отношении к их деятельности местного общества. Самые резонансные события в сфере правозащитной деятельности. Национальные промыслы и костюмы, как они формировались и чем отличаются друг от друга. Об этом и не только вы тоже услышите в путешествии.

Организационные детали