Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес

Отправляемся на солнечный юг - изучать жаркий край лезгинов, табасаранцев и азербайджанцев

5
1 отзыв
В путешествии по колоритным местам Юга мы выполним программу-максимум: навестим каспийского монстра, погуляем по дербентским магалам и крепости, заглянем в гости к местным на обед, станцуем лезгинку и насладимся лиановой рощей.

А по пути вы узнаете, кто такие ругуджинские амазонки, почему настоящих горцев больше нет, как выглядит ирония по-дагестански и многое другое!
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
Дагестан без стереотипов: Лунь, Дербент и Самурский лес
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Описание

Что вас ожидает

Экраноплан Лунь

Мы встретимся ранним утром — впереди большая программа с двумя переездами по 2 часа — и первым делом заедем к легендарному экраноплану. Вы сможете сделать яркие снимки, послушаете рассказ об уникальной разработке Советского союза и помочите ножки в теплом Каспийском море.

Экскурсия по крепости Нарын-кала

Дальше путь выведет нас к Дербенту. По древней цитадели экскурсию для вас проведет сотрудник музейного комплекса. Познакомит с историей крепости, раскроет тайны 2000-летнего сооружения, расскажет о гаремах в разные эпохи, традициях восточных бань, дворцовых переворотах и историях любви.

Прогулка по древним магалам

После крепости мы уже самостоятельно пойдем гулять по аутентичным улочкам и особым кварталам-лабиринтам города. Вы понаблюдаете за бытом местных жителей. Выйдете к древнейшей мечети России с многолетними платанами. Увидите женские бани, где юные дербентские девушки вели свои девичьи разговоры, и древнейшие ворота, через которые глашатаи по приказу хана объявляли важные новости.

Обед и мастер-класс

Особенная часть путешествия — гастрономическая. Надеюсь, вы не боитесь поправиться? Дагестанская еда калорийная, но такая вкусная! Вам приготовят обед в национальном стиле и устроят чаепитие с восточными сладостями, за которым местные расскажут о внутренней жизни города. А после хозяйка пригласит вас поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чуду и поделится секретами этой вкусной лепешки.

Самурский лиановый лес

В завершение у нас по плану единственный в России субтропический реликтовый лес, где растут настоящие лианы. Хотите почувствовать себя Маугли? В Дагестане и такое возможно. Лес поистине волшебный и находится в живописном месте прямо на берегу Каспийского моря. Мы с вами погуляем по его тропинкам, поговорим об обитателях, подышим свежим воздухом, сделаем яркие фотографии и отправимся домой. Если захотите, здесь можно будет заказать экскурсию с биологом.

Дагестан как он есть

Мне важно рассказать о регионе так, чтобы у вас сложилось реальное, а не идеализированное представление о нем. Поэтому темы, о которых я буду говорить по пути, самые разные:

  • Кавказская война. Я расскажу подробно, какую роль она сыграла в истории России и Дагестана и как повлияла на взаимоотношения между народами.
  • Национальные особенности и этнология. Поговорим о том, как получилось, что нет такой национальности как дагестанец и нет дагестанского языка. Как зарождались свыше сорока народов, кто их общий предок и чем сейчас они отличаются друг от друга. Уделим большее внимание южным народам республики, поскольку наша экскурсия ведет на юг Дагестана.
  • Юмор. Я объясню, в чем проявляется ирония дагестанцев. Расскажу о местных шутках, самоиронии в национальной литературе и о том, как даже самые яростные конфликты затухают благодаря юмору.
  • Положение женщин на Кавказе и в Дагестане. Вы узнаете, какую роль общество отводит здесь женщинам, когда и в каких вопросах они имеют право голоса. Мы разберемся окончательно, можно ли отнести дагестанку к восточной женщине или нет. Поговорим о современной жизни женщин в республики, в целом. А также обсудим такие феномены, как воровство невест, многоженство, отношение к этому местных и позицию ислама.
  • Ругуджинские амазонки. Я расскажу о главных феминистках Северного Кавказа и Дагестана и отношении к их деятельности местного общества. Самые резонансные события в сфере правозащитной деятельности.
  • Национальные промыслы и костюмы, как они формировались и чем отличаются друг от друга. Об этом и не только вы тоже услышите в путешествии.

Организационные детали

  • Выехать на экскурсию нужно рано, в 5 утра. Ехать от Махачкалы до Дербента 2 часа и от Дербента до Самурского леса еще 2 часа.
  • Дополнительные расходы: обед — 600 руб. /человека, мастер-класс по приготовлению чуду — 1000 руб., входные билеты в крепость Нарын-Кала — 200 руб. + опциональная экскурсия с сотрудником 1200 руб., опциональная экскурсия с сотрудником по Самурскому лесу — 2000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
25 авг 2022
Экскурсия понравилась! Все было отлично, гид довел весь материал. Больше истории, дат и событий бы не помешало. Но в целом, все отлично и очень комфортно! И гид и водитель были на высоте.

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