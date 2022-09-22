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Описание
Что вас ожидает
План путешествия к сердцу Горного Дагестана
Карадахская теснина. Удивительный памятник природы, представляет из себя узкую теснину-тунель в скале, внутри которой находится водопад, а над головами свисают огромные камни-валуны и орлиные гнезда.
Национальный обед в гостях у местных жителей в ауле Хунзах.
Хунзахское плато и Матлас. Живописнейшая долина, где растет так много чабреца, что вы сможете собрать свой букет. Отсюда открывается вид на долину, стоит только пройти по естественной лестнице вниз — и перед вами откроются потрясающие величественные горы и водопад. Здесь вы также сможете покататься на лошадях.
Водопад Тобот. Еще одна дагестанская знаменитость. Со стометровой высоты он срывается вниз и рассыпается радужными брызгами. А зимой суровые морозы превращают ущелье с водопадом в зачарованное царство снежной королевы.
Каменная чаша. Долина, спрятанная посреди гор, будто в чаше. Сюда ведет темная и сырая пещера, пройдя которую, вы непременно сможете ощутить себя настоящим горцем.
Нескучные рассказы о регионе
Я не устаю от своих экскурсий, поэтому с вами всю дорогу будет полный энергии историк с запасом самых разных фактов из прошлого республики. По пути (а ехать в одну сторону нам 3 часа) мы поговорим об истории Дагестана с периода Кавказской Албании до Кавказской войны и прихода Российской империи. На месте речь пойдет о Хунзахе и старинных землях ханов. Вы поймете, что у Дагестана не было легких путей, но все дороги у нас ведут к удивительным людям, добрым и отзывчивым. Я расскажу, как богата наша этническая картина и чем отличаются местные народы (их более 40!). Какими промыслами гордятся разные регионы Дагестана. А как человек, занимающийся защитой прав женщин, я поделюсь объективным взглядом на их положение и роль, которую им отводит общество.
Чтобы путешествие ни на секунду не показалось вам монотонным, в дороге посмотрим колоритные фильмы о Дагестане и мультики, которые обязательно повеселят как взрослых, так и детей. Я познакомлю вас с местной поэзией и прозой. А во время технических остановок в магазинчиках можно будет купить свежий хлеб и сельский сыр.
Особый подход к проведению экскурсий
Я не работаю, я занимаюсь любимым делом. Поэтому мой стиль отличается легкостью в подаче исторической информации, забавными фактами и созданием комфортных условий для отдыха. С гостями всегда максимально открыта. Главное отличие моих экскурсий — предоставление максимально объективной информации о республике, я не боюсь рассказывать о свей родине без прикрас, вместе мы разбираем самые разные исторические события, городские легенды, изучаем характер каждого городка и аула. Главная цель моих экскурсий — максимальное погружение гостей в местную среду.
Для меня Дагестан — место, где можно по-настоящему вкусно есть, любить жизнь и танцевать от счастья. Этой любовью я планирую заразить и вас, друзья!
Организационные детали
Трансфер и дополнительные расходы
Для проведения экскурсии я приглашаю опытного водителя с автомобилем (если вы будете в путешествии без машины). В стоимость экскурсии включена аренда Lada Largus или Hyundai Solaris. Если вы хотите поехать на машине других марок и класса, уточняйте стоимость доплаты в сообщении гиду.
Экскурсия возможна для большего количества человек, для этого мне нужно будет арендовать соответствующий трансфер — детали уточняйте при бронировании
Отдельно оплачивается обед — 700-800 руб. /человека
Подготовка к поездке
Возьмите с собой наличные (в горах нет терминалов онлайн оплаты, в местных магазинах возможен лишь перевод по номеру телефона)
Мобильный оператор «Теле-2» не работает совсем на территории Дагестана
Позаботьтесь о таблетках от укачивания, кому это необходимо: мы едем по горным дорогам, с подъемами, спусками и серпантинами
Летом обязательно возьмите головные уборы, средства защиты от солнца, очки. Выбирая одежду, лучше отдать предпочтение многослойным вариантам, на случай перепадов температуры в течение дня. И помните, пожалуйста, о правилах посещения знаковых сакральных мест — мини-юбки, короткие шорты и открытые топы лучше исключить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамум — ваш гид в Махачкале
Танцевать лезгинку, пить лезгинку и проводить экскурсию в компании лезгинки можно одновременно! Всем привет! Меня зовут Тамум, я родилась и выросла в столице Дагестана Махачкале и принадлежу к древнему народу — лезгинам. Мне 27 лет, я историк и юрист. Меня вдохновляет история моего удивительного края, и моя цель — это помочь моим гостям полюбить Дагестан так, как люблю его я. Главный мой талант — это умение находить общий язык с людьми. Я люблю делиться своими знаниями и приобретать новые знакомства. Более 5 лет я занимаюсь защитой прав женщин в Дагестане, у меня огромный багаж историй о женщинах на Кавказе, и о положении женщин я рассказываю без утайки и прикрас. Кроме того, я занимаюсь зоозащиной деятельностью и являюсь волонтером местного приюта для собак и кошек. Дагестан — это ослепительная природа, удивительные люди, вкусная кухня, а также несовместимые, противоречивые особенности мировоззрения и образа жизни людей. Именно этот контраст я передаю моим гостям. Я покажу вам Дагестан реальный, прекрасный, удивительный, и поражающий своей неординарностью.