Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах

Побывать в сердце Горного Дагестана и получить объемное представление о том, чем живет край

Где собираются «нефоры» и живет Хабиб, каково положение дагестанских женщин и как здесь соседствует ислам с коммунистическими кружками, а древние традиции — с современными субкультурами? Как веселый историк, строгий юрист и лезгинка, безумно влюбленная в свой край, я сделаю ваше путешествие полным погружением в реальный мир Дагестана! А красота местной природы скажет сама за себя;)
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
Дагестан без стереотипов: путешествие в Хунзах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

План путешествия к сердцу Горного Дагестана

  • Карадахская теснина. Удивительный памятник природы, представляет из себя узкую теснину-тунель в скале, внутри которой находится водопад, а над головами свисают огромные камни-валуны и орлиные гнезда.
  • Национальный обед в гостях у местных жителей в ауле Хунзах.
  • Хунзахское плато и Матлас. Живописнейшая долина, где растет так много чабреца, что вы сможете собрать свой букет. Отсюда открывается вид на долину, стоит только пройти по естественной лестнице вниз — и перед вами откроются потрясающие величественные горы и водопад. Здесь вы также сможете покататься на лошадях.
  • Водопад Тобот. Еще одна дагестанская знаменитость. Со стометровой высоты он срывается вниз и рассыпается радужными брызгами. А зимой суровые морозы превращают ущелье с водопадом в зачарованное царство снежной королевы.
  • Каменная чаша. Долина, спрятанная посреди гор, будто в чаше. Сюда ведет темная и сырая пещера, пройдя которую, вы непременно сможете ощутить себя настоящим горцем.

Нескучные рассказы о регионе

Я не устаю от своих экскурсий, поэтому с вами всю дорогу будет полный энергии историк с запасом самых разных фактов из прошлого республики. По пути (а ехать в одну сторону нам 3 часа) мы поговорим об истории Дагестана с периода Кавказской Албании до Кавказской войны и прихода Российской империи. На месте речь пойдет о Хунзахе и старинных землях ханов. Вы поймете, что у Дагестана не было легких путей, но все дороги у нас ведут к удивительным людям, добрым и отзывчивым. Я расскажу, как богата наша этническая картина и чем отличаются местные народы (их более 40!). Какими промыслами гордятся разные регионы Дагестана. А как человек, занимающийся защитой прав женщин, я поделюсь объективным взглядом на их положение и роль, которую им отводит общество.

Чтобы путешествие ни на секунду не показалось вам монотонным, в дороге посмотрим колоритные фильмы о Дагестане и мультики, которые обязательно повеселят как взрослых, так и детей. Я познакомлю вас с местной поэзией и прозой. А во время технических остановок в магазинчиках можно будет купить свежий хлеб и сельский сыр.

Особый подход к проведению экскурсий

Я не работаю, я занимаюсь любимым делом. Поэтому мой стиль отличается легкостью в подаче исторической информации, забавными фактами и созданием комфортных условий для отдыха. С гостями всегда максимально открыта. Главное отличие моих экскурсий — предоставление максимально объективной информации о республике, я не боюсь рассказывать о свей родине без прикрас, вместе мы разбираем самые разные исторические события, городские легенды, изучаем характер каждого городка и аула. Главная цель моих экскурсий — максимальное погружение гостей в местную среду.

Для меня Дагестан — место, где можно по-настоящему вкусно есть, любить жизнь и танцевать от счастья. Этой любовью я планирую заразить и вас, друзья!

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

  • Для проведения экскурсии я приглашаю опытного водителя с автомобилем (если вы будете в путешествии без машины). В стоимость экскурсии включена аренда Lada Largus или Hyundai Solaris. Если вы хотите поехать на машине других марок и класса, уточняйте стоимость доплаты в сообщении гиду.
  • Экскурсия возможна для большего количества человек, для этого мне нужно будет арендовать соответствующий трансфер — детали уточняйте при бронировании
  • Отдельно оплачивается обед — 700-800 руб. /человека

Подготовка к поездке

  • Возьмите с собой наличные (в горах нет терминалов онлайн оплаты, в местных магазинах возможен лишь перевод по номеру телефона)
  • Мобильный оператор «Теле-2» не работает совсем на территории Дагестана
  • Позаботьтесь о таблетках от укачивания, кому это необходимо: мы едем по горным дорогам, с подъемами, спусками и серпантинами
  • Летом обязательно возьмите головные уборы, средства защиты от солнца, очки. Выбирая одежду, лучше отдать предпочтение многослойным вариантам, на случай перепадов температуры в течение дня. И помните, пожалуйста, о правилах посещения знаковых сакральных мест — мини-юбки, короткие шорты и открытые топы лучше исключить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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