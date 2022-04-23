Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне

Устроить фотосессию в горах и подняться на цитадель Нарын-Кала

Авторский тур
Это путешествие запомнится вам не только яркими впечатлениями и классными местами, но и качественными фотографиями, ведь на протяжении всего маршрута нас будет сопровождать профессиональный фотограф.

Будем любоваться золотыми песками Бархана Сарыкум, слушать плеск мощного водопада Тобот, бродить по Карадахской теснине и исследовать древние горные аулы.
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Дагестан с фотографом: эффектные снимки на Языке Тролля, в аулах и пустыне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В путешествии вас будет сопровождать профессиональный фотограф, который сделает качественные снимки и скинет их вам после завершения тура. Берите с собой красивые платья и одежду для разных образов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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