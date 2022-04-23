Это путешествие запомнится вам не только яркими впечатлениями и классными местами, но и качественными фотографиями, ведь на протяжении всего маршрута нас будет сопровождать профессиональный фотограф.



Будем любоваться золотыми песками Бархана Сарыкум, слушать плеск мощного водопада Тобот, бродить по Карадахской теснине и исследовать древние горные аулы.