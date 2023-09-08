В этот день вы познакомитесь с атмосферными горными селениями. Первым посетим аул Гамсутль, в котором с недавних пор никто не живёт, за что его прозвали аулом-призраком. Дома здесь построены так, что одной из стен в них является скала, отчего создаётся впечатление, будто село растёт из горы. Прогуляемся по его тихим улочкам и рассмотрим покинутые здания.

На обед заглянем в гости к местным жителям в аул Чох, и вы попробуете сытную традиционную кухню. После со смотровой площадки полюбуемся селом Гуниб, чьи крыши пестрят на фоне покрытого зеленью Гунибского плато и живописных склонов. Место знаменито ещё и тем, что его изобразил И. К. Айвазовский на одной из немногих своих картин без моря. В завершение посмотрим на Салтинский водопад, уникальный тем, что он течёт под землёй.