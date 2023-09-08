Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено

Увидеть топовые места республики, исследовать высокогорные аулы и покататься на катере и сапах

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Ответы на вопросы
На комфортных автомобилях мы покатаем вас по самым знаменитым локациям Дагестана.

Наши гиды, профессиональные водители и неугомонные рассказчики, покажут фантастические берега водохранилищ и самые лучшие виды на Сулакский каньон и село Гуниб. Вы пройдётесь по аулу-призраку Гамсутль, увидите подземный водопад и погостите у местных жителей.

А яркие эмоции и воспоминания подарят водные прогулки по бирюзовым и изумрудным водам в окружении отвесных скал и ежеутренний кофе с потрясающими видами.
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
Дагестан с воды и с высоты птичьего полёта. Всё включено
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Чиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньон

Встречаемся и отправляемся любоваться бирюзовой водой Чиркейского водохранилища, которое находится на реке Сулак в 80 километрах от Махачкалы. Зарядимся яркими эмоциями и рассмотрим отвесные скалы, прокатившись по нему на катере, а затем исследуем лучшие смотровые площадки на знаменитый Сулакский каньон — захватывающую визитную карточку Дагестана. Свежий воздух, невероятные виды и парящие в небе орлы — вот составляющие вашего сегодняшнего дня. Вечером разместимся в уютном гостевом доме, поужинаем и отдохнём.

Чиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньон
2 день

Горные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад

В этот день вы познакомитесь с атмосферными горными селениями. Первым посетим аул Гамсутль, в котором с недавних пор никто не живёт, за что его прозвали аулом-призраком. Дома здесь построены так, что одной из стен в них является скала, отчего создаётся впечатление, будто село растёт из горы. Прогуляемся по его тихим улочкам и рассмотрим покинутые здания.

На обед заглянем в гости к местным жителям в аул Чох, и вы попробуете сытную традиционную кухню. После со смотровой площадки полюбуемся селом Гуниб, чьи крыши пестрят на фоне покрытого зеленью Гунибского плато и живописных склонов. Место знаменито ещё и тем, что его изобразил И. К. Айвазовский на одной из немногих своих картин без моря. В завершение посмотрим на Салтинский водопад, уникальный тем, что он течёт под землёй.

Горные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадГорные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадГорные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадГорные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадГорные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадГорные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад
3 день

По Ирганайскому водохранилищу на сапах

Сегодня вас ждёт опыт, который удалось испытать не многим путешественникам, побывавшим в республике — отправляемся кататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу! Вы вдоволь развлечётесь и насладитесь фантастическими видами скалистых берегов, врезающихся в тёмную водную гладь словно норвежские фьорды. Даже если вы ни разу не катались, не волнуйтесь, справятся все, а полученное удовольствие запомнится надолго! Затем — трансфер в аэропорт.

По Ирганайскому водохранилищу на сапахПо Ирганайскому водохранилищу на сапахПо Ирганайскому водохранилищу на сапахПо Ирганайскому водохранилищу на сапахПо Ирганайскому водохранилищу на сапах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или другой адрес по договорённости, первая половина дня
Завершение: Махачкала, аэропорт или другой адрес по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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