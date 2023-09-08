Увидеть топовые места республики, исследовать высокогорные аулы и покататься на катере и сапах
Наши гиды, профессиональные водители и неугомонные рассказчики, покажут фантастические берега водохранилищ и самые лучшие виды на Сулакский каньон и село Гуниб. Вы пройдётесь по аулу-призраку Гамсутль, увидите подземный водопад и погостите у местных жителей.
А яркие эмоции и воспоминания подарят водные прогулки по бирюзовым и изумрудным водам в окружении отвесных скал и ежеутренний кофе с потрясающими видами.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Чиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньон
Встречаемся и отправляемся любоваться бирюзовой водой Чиркейского водохранилища, которое находится на реке Сулак в 80 километрах от Махачкалы. Зарядимся яркими эмоциями и рассмотрим отвесные скалы, прокатившись по нему на катере, а затем исследуем лучшие смотровые площадки на знаменитый Сулакский каньон — захватывающую визитную карточку Дагестана. Свежий воздух, невероятные виды и парящие в небе орлы — вот составляющие вашего сегодняшнего дня. Вечером разместимся в уютном гостевом доме, поужинаем и отдохнём.
Горные аулы Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад
В этот день вы познакомитесь с атмосферными горными селениями. Первым посетим аул Гамсутль, в котором с недавних пор никто не живёт, за что его прозвали аулом-призраком. Дома здесь построены так, что одной из стен в них является скала, отчего создаётся впечатление, будто село растёт из горы. Прогуляемся по его тихим улочкам и рассмотрим покинутые здания.
На обед заглянем в гости к местным жителям в аул Чох, и вы попробуете сытную традиционную кухню. После со смотровой площадки полюбуемся селом Гуниб, чьи крыши пестрят на фоне покрытого зеленью Гунибского плато и живописных склонов. Место знаменито ещё и тем, что его изобразил И. К. Айвазовский на одной из немногих своих картин без моря. В завершение посмотрим на Салтинский водопад, уникальный тем, что он течёт под землёй.
По Ирганайскому водохранилищу на сапах
Сегодня вас ждёт опыт, который удалось испытать не многим путешественникам, побывавшим в республике — отправляемся кататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу! Вы вдоволь развлечётесь и насладитесь фантастическими видами скалистых берегов, врезающихся в тёмную водную гладь словно норвежские фьорды. Даже если вы ни разу не катались, не волнуйтесь, справятся все, а полученное удовольствие запомнится надолго! Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт или другой адрес по договорённости, первая половина дняЗавершение: Махачкала, аэропорт или другой адрес по договорённости, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.