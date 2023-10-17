1 день

Махачкала, Тарки-Тау, Джума-мечеть и национальный музей

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:30.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане города.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны. Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума. Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.

Вечером разместимся в г. Махачкала в отеле 3* на усмотрение туроператора.

Свободный вечер.