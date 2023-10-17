Древнейшие города, величественные каньоны и барханы, высокие водопады, затерянные аулы и неприступные горы.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Махачкала, Тарки-Тау, Джума-мечеть и национальный музей
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:30.
Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане города.
Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны. Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.
Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума. Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.
Вечером разместимся в г. Махачкала в отеле 3* на усмотрение туроператора.
Свободный вечер.
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Завтрак в гостинице.
Отправляемся на встречу приключениям и ярким эмоциям. Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном — жемчужиной Дагестана. Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкусный обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.
Посетим пещеру «Нохьо» (доп. плата).
Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном. В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров. А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.
Далее прокатимся с ветерком на катере по реке Сулак и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!
Возвращение в отель г. Махачкала. Свободное время.
В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право заменить катание на катере по реке Сулак на катание по Чиркейскому водохранилищу.
Аул Гуниб, Салтинское ущелье и водопад
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Отъезд на экскурсионную программу.
По дороге отыщем тайное место, где машина сама катится в гору, увидим самый длинный автодорожный тоннель в России и загадаем в нем желание, насладимся вкусным кофе и красивым видом на Ирганайское водохранилище.
Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!
Далее нас ждет вкусный обед с дегустацией блюд местной кухни.
Экскурсия в Салтинское ущелье. Пройдя узкое ущелье Салтинской теснины взору откроется удивительная природная достопримечательность – Салтинский водопад! Вы увидите самое яркое впечатление – река Салтинка, срываясь 20-метровым водопадом, наполняет подземное озеро в пещере.
Внимание: в связи с погодными условиями туроператор не гарантирует возможность увидеть сам водопад.
Переезд в Дербент. Размещение в отеле 3* на усмотрение туроператора.
Экраноплан «Лунь» и ахтынские горячие источники
Завтрак.
Отъезд на экскурсию. Посетим парк Патриот на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» - экраноплан «Лунь» одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.
Мы отправимся с вами в Южный Дагестан и увидим все красоты горного аула. Увидим на вершине горы изящную ротонду, лестницу из 222 ступеней, беседку на горе, знаменитый двухарочный железобетонный мост. Над рекой Ахты-чай загадаем желание на знаменитом мостике «желаний».
Обед в кафе в Ахтах.
Посетим термальные бани – знаменитые ахтынские горячие источники расположены в великолепной долине реки Ахты-чай на высоте более 1000 м над уровнем моря – «серные бани».
Переезд в Дербент.
Дербент, крепость Нарын-Кала и джума-мечеть
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Экскурсия по г. Дербент. Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города – магалам, окажемся рядом со старейшей в России джума-мечетью среди многовековых платанов.
После обеда в национальном кафе Вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы, влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться отдыхать, исследовать и узнавать его дальше!
Время вылета из Дагестана – после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах 3*г. Махачкала (2 ночи), Дербент (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|29 900
|38 900
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Приморская
Гостиница «Приморская» расположена в Махачкале, в 200 метрах от пляжа Махачкалы.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и сад. В этом 4-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Подключен бесплатный Wi-Fi.
С балкона каждого номера открывается вид на море. Во всех номерах установлен письменный стол. В каждом номере в распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах гостиницы «Приморская» обустроена гостиная зона. Кроме того, в номерах установлен шкаф для одежды.
Гостям подают континентальный или халяльный завтрак.
В гостинице «Приморская» можно поиграть в бильярд.
Стадион «Анжи-Арена» находится в 8,5 км от отеля, а поселок Турали — в 2,9 км. Расстояние от гостиницы «Приморская» до международного аэропорта Уйташ составляет 21 км.
Метрополь
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря.
К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Отель находится в 8 км от железнодорожного вокзала Махачкалы и в 17 км от международного аэропорта Уйташ города Махачкалы.
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес. Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Бархан
«Бархан» - отель в посёлке Ленинкент, рядом с Махачкалой в экологически чистом районе.
Приятно отдохнуть гости смогут в 38-и номерах различных категорий, от «Полулюкса» до «Люкса Премиума». В число удобств входит: комфортабельная мебель, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, кондиционер, электрочайник и мини-холодильник. В собственной ванной комнате есть фен, набор полотенец и средства личной гигиены.
Провести время за приёмом пищи гости смогут в столовой отеля, где подаются вкусные завтраки. Так же есть возможность заказа обеда или ужина.
На территории размещена парковка для автовладельцев. Сотрудники помогут постояльцам организовать экскурсии по Дагестану. В 754 м - развлекательный парк «Легион», в 1,7 км - конно-спортивный комплекс «Ватан». Расстояние до аэропорта - 27,6 км, до ж/д вокзала - 10,5 км.
Дуэт
Гостевой дом "Дуэт" расположен в г. Дербент, всего в 3 минутах ходьбы от моря и пляжа.
К Вашим услугам оборудованные всем необходимым номера, благоустроенный двор, парковка для автомобилей, Wi-Fi.
В шаговой доступности море и пляж, городская набережная с каруселями и развлечениями для детей, ресторан, остановка общественного транспорта.
Элит
Отель «Элит» находится в центральной части старинного города Дербент. Здесь гостям рады предложить комфортабельные условия проживания, бесплатный скоростной интернет. Постояльцы, прибывшие на личном автомобиле, могут воспользоваться парковкой. За дополнительную плату предоставляются услуги химчистки, прачечной и глажки одежды.
Все номера оснащенные современными телевизорами, сплит-системой, есть собственная ванная комната. В которой установлен стандартный набор сантехники. Из некоторых номеров открывается живописный вид на горы.
В отеле есть бар и обеденная зона. Рядом расположены кафе и продуктовый рынок.
В шаговой доступности парки, дом Петра I, древняя крепость Нарын-Кала и другие достопримечательности. Расстояние до Каспийского моря 1,4 км пути. Международный аэропорт Махачкала расположен в 110 км.
Санрайз
Sunrise Hotel расположен в Дербенте, в 110 км от международного аэропорта Махачкалы.
Номерной фонд состоит из 13 номеров. Оснащение номеров: ванная комната с душем, халаты и тапочки, набор банной косметики, телевизор, кондиционер, фен, телефон, чайник.
- Стандартный номер - одна двуспальная кровать или две односпальные.
- Делюкс - две односпальные кровати и диван.
- Люкс - 2 комнаты.
Концепция питания - BB. В ресторане сервируется завтрак.
К услугам гостей Wi-Fi, парковка. В шаговой доступности находится набережная.
Муниципальный песчаный пляж в двух минутах ходьбы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание в гостиницах на усмотрение туроператора
- Питание по программе тура: HB
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере по р. Сулак
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Посещение экскурсионного объекта (пещера Нохъо)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда;
- непромокаемая обувь;
- дождевик;
- солнечные очки;
- деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.
Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие правила безопасности на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
- Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
- Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
- Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
- Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Есть ли скидки в туре?
Скидки предоставляются для детей:
- от 6 до 12 лет - 10%;
- от 2 до 5 лет - 30%;
- до 2 лет - 50%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.