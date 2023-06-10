Дагестан за 6 дней
Дагестан лидирует по турпотоку среди всех регионов России.
Как правило, «хорошие места» занимают первые успевшие! Уникальность нашего предложения в том, что первые — это МЫ на весь сезон. И готовы предоставить их вам на лучших условиях: проживание, питание, средства передвижения. А главное — один гид на все дни вашего отдыха!
Как правило, «хорошие места» занимают первые успевшие! Уникальность нашего предложения в том, что первые — это МЫ на весь сезон. И готовы предоставить их вам на лучших условиях: проживание, питание, средства передвижения. А главное — один гид на все дни вашего отдыха!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дербент-город
- Дербенская крепость Нарынь-кала
- Самый большой в России Фонтан (в дни работы)
- Экраноплана Лунь
- Гунибская ГЭС
- Подземный Салтинский водопад
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Древний аул – Чох
- Аул -призрак – Гамсутль (пеший подъём около 2х часов в одну сторону)
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- Матлас
- Матласский водопад
- "Каменная Чаша"
- Датунский храм
- Карадахская теснина
- Гоор — Язык Тролля
- Ирганайское водохранилище
- Гимринская башня
- Самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС — смотровая
- "Тещин язык"
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важно знать:
- Полную оплату по Туру необходимо произвести не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Оплата возможна безналичным и наличным способом! Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
- Чем больше людей, тем выше скидка. Это связано в основном с проживанием: к примеру, 4х местный номер выходит дешевле, чем два 2х-местных номера.
По будням и выходным в 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту
- Проживание
- Транспорт — 7-местный комфортабельный минивэн или 4-местный седан Тойота
- Услуги Гида
- Завтраки, обеды и ужины — национальная кухня
- Оплата билетов за посещение локаций
- Сувениры каждому туристу
- Фото-видео сопровождение!
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Могу подъехать к отелюЗавершение: По договоренности с Вами
- Когда и сколько длится?
- Когда: По будням и выходным в 10.00Экскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Полную оплату по Туру необходимо произвести не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Оплата возможна безналичным и наличным способом! Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
- Чем больше людей, тем выше скидка. Это связано в основном с проживанием: к примеру, 4х местный номер выходит дешевле, чем два 2х-местных номера
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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