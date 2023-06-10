Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие

Дагестан за 6 дней

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Дагестан лидирует по турпотоку среди всех регионов России.

Как правило, «хорошие места» занимают первые успевшие! Уникальность нашего предложения в том, что первые — это МЫ на весь сезон. И готовы предоставить их вам на лучших условиях: проживание, питание, средства передвижения. А главное — один гид на все дни вашего отдыха!
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Дагестан за 6 дней: Дербент, Хунзахские водопады, Сулакский каньон и другие
Ближайшие даты:
10
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июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Дербент-город
  • Дербенская крепость Нарынь-кала
  • Самый большой в России Фонтан (в дни работы)
  • Экраноплана Лунь
  • Гунибская ГЭС
  • Подземный Салтинский водопад
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Древний аул – Чох
  • Аул -призрак – Гамсутль (пеший подъём около 2х часов в одну сторону)
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • "Каменная Чаша"
  • Датунский храм
  • Карадахская теснина
  • Гоор — Язык Тролля
  • Ирганайское водохранилище
  • Гимринская башня
  • Самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС — смотровая
  • "Тещин язык"
  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важно знать:

  • Полную оплату по Туру необходимо произвести не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Оплата возможна безналичным и наличным способом! Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Чем больше людей, тем выше скидка. Это связано в основном с проживанием: к примеру, 4х местный номер выходит дешевле, чем два 2х-местных номера.

По будням и выходным в 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание
  • Транспорт — 7-местный комфортабельный минивэн или 4-местный седан Тойота
  • Услуги Гида
  • Завтраки, обеды и ужины — национальная кухня
  • Оплата билетов за посещение локаций
  • Сувениры каждому туристу
  • Фото-видео сопровождение!
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Могу подъехать к отелю
Завершение: По договоренности с Вами
Когда и сколько длится?
Когда: По будням и выходным в 10.00
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Полную оплату по Туру необходимо произвести не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Оплата возможна безналичным и наличным способом! Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Чем больше людей, тем выше скидка. Это связано в основном с проживанием: к примеру, 4х местный номер выходит дешевле, чем два 2х-местных номера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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