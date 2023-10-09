Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района

Приглашаю вас исследовать мою малую родину - уникальную и самую зеленую часть Республики

Зачем ехать в Табасаран? Чтобы встретиться с самым гостеприимным народом Дагестана и носителями одного из сложнейших языков в мире. Чтобы полюбоваться селами среди гор и побывать в средневековой крепости. Чтобы ощутить колорит высокогорной жизни, съесть божественные чуду и увидеть, как ткут ковры. Всё это в нашем душевном и нестандартном путешествии!
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
29
дек
30
дек
31
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Табасаран с душой и интересом

Это мой родной регион — я покажу вам и его известные локации, и нетуристические живописные тропы. Открою особенности общения с местными жителями и тонкости древнего ремесла ковроделия, которым славится Табасаран (из детства помню, как мама ткала ковер). Отдельной темой станет табасаранский язык, включенный в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире — о нем я расскажу и как носитель, и как лингвист.

Природные и рукотворные достопримечательности края

Я открыт вашим пожеланиям по направленности маршрута — можно сделать акцент на вау-панорамах, погрузиться в историю, сакральность, культуру, ремесла. Оптимальный вариант, показывающий разные грани Табасарана, такой:

  • Крепость семи братьев и одной сестры (Хучнинская). Эта сохранившаяся цитадель была частью оборонительной системы, которая тянулась от Дербента. Я расскажу о событиях, которые помнит Великая Кавказская стена, и поделюсь легендой о названии крепости. Здесь же вам откроется вид на селения внизу и дали Дагестана.
  • Хучнинский водопад. Бурлящий 30-метровый каскад впечатляет круглый год, летом в нем также можно искупаться. Рядом много кафе, чтобы отдохнуть и перекусить.
  • Пещера Дюрк, сакральное место, которое упоминается в старинных арабских рукописях; сюда приезжают паломники-мусульмане и теологи. Вы услышите мистические, но притом достоверные истории грота и заглянете внутрь (именно войти нельзя, к сожалению, из-за опасности обвалов).
  • Гора Джамяг (доступна только в хорошую погоду). Пересядем на «буханку» и поднимемся на вершину, чтобы в тишине и с чашкой чая из самовара насладиться пейзажами.
  • Высокогорные качели и дом местных жителей. По пути остановимся на площадке с непередаваемыми видами на десятки сел в долинах; желающие прокатятся на качелях словно над пропастью! В финале этого насыщенного путешествия нас ждут в гости: вы почувствуете колорит высокогорной жизни Дагестана, вкусно поедите, понаблюдаете за процессом ковроделия и по желанию попробуете себя в этом ремесле.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном внедорожнике. За день мы проедем около 410 км.
  • Экскурсию можно начать и закончить в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Каспийске, а также в аэропорту Махачкалы
  • Возьмите с собой дополнительные теплые вещи

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 1000-1500 руб. на человека
  • Мастер-класс по приготовлению нац. блюд и ковроткачеству — 1500-2000 руб. за всю группу
  • Билет в музей на территории крепости (нац. одежда и утварь) — 50 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

😎Индивидуальные🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьниковГоры🏡Выездные☀️На весь деньСмотровые площадкиПо Дагестану

Похожие туры в Махачкале

Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
12 дней
Авторский тур
до 13 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Экскурсионный тур «Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа. Осенне-зимний тур» на 12 дней
г. Махачкала
9 окт
16 окт
23 окт
30 окт
92 300 за 1 человека
В гости к горцам
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
В гости к горцам
Приглашаем вас в любое удобное вам время отправиться в автопутешествие по сокровищам дагестанской природы
Махачкала
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
20 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Сулакскому каньону
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Aul
Aul
Нет отзывов
Экскурсия по Сулакскому каньону
Республика Дагестан уникальна и удивительна! Это Каспийское море
По договоренности
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
30 000 за всё до 7 чел.
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
4 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Приглашаем вас в четырехдневный тур по природным и архитектурным красотам республики
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
4 мая
15 июня
6 июля
27 июля
30 000 за 1 человека
Дагестанский Мачу-Пикчу
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4.9
71 отзыв
Очень популярно сейчас
Дагестанский Мачу-Пикчу
Провести насыщенный день среди захватывающих панорам края на групповой автобусной экскурсии
на проспекте Алигаджи Акушинского
Завтра
20 дек
24 дек
25 дек
3 000 за 1 человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
7 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
5
170 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
7 000 за всё до 4 чел.
Самые известные места Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
5 мая
8 июня
5 июля
2 авг
48 000 за 1 человека
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
в Махачкале
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
5 900 за 1 человека
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
4 дня
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Майский Дагестан. Отдых на море и горы
Приглашаем Вас в Дагестан! Этот тур познакомит Вас с культурой республики
г. Махачкала
3 мая
23 100 за 1 человека
Кахиб и Гоор: однодневная экскурсия
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
1 отзыв
Кахиб и Гоор: однодневная экскурсия
В этой поездке я смогу Вам рассказать о многом, так как мы будем путешествовать по просторам моей Родины
По договоренности
Сегодня
Завтра
19 дек
21 дек
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Ботлихский район
15 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
до 150 чел.
Организатор экскурсии ЭтноМир
ЭтноМир
Нет отзывов
Путешествие в Ботлихский район
В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
3 500 за 1 человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 17 чел.
Организатор экскурсии Горянка-тур
Горянка-тур
4.9
196 отзывов
Очень популярно сейчас
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана
Махачкала, пр. Акушинского, 28
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
3 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ