Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря

Посетить все значимые локации региона, приготовить национальное блюдо и встретить закат на бархане

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся в спланированное от и до путешествие по главным достопримечательностям Дагестана — идеальный вариант для тех, кто едет первый раз.

Вы попробуете свежайшую форель у Сулакского каньона, прокатитесь с ветерком на катере, увидите место в Гунибе, где писал картины Айвазовский.

Заедем на Ирганайское водохранилище, рассмотрим древнюю архитектуру в ауле Чох и прогуляемся с местным гидом по Дербенту. Желающие смогут продегустировать напитки на заводе и посетить хамам 17 века. На каждый день запланированы гастрономические удовольствия.
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Дагестанские гастроканикулы в горах и у моря
Ближайшие даты:
1
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.

После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую 13 800 рублей на бронирование жилья, трансфера, экскурсий.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, форель на обед и закат на бархане Сарыкум

Встречаемся в 08:00 в Махачкале и сразу отправляемся к первой локации нашего путешествия — Сулакскому каньону. Здесь прокатимся на катере, полюбуемся на извилистую реку сверху и пообедаем в ресторане на берегу, где можно отведать форели. Во второй половине дня посетим бархан Сарыкум, поднимемся до смотровой площадки и сделаем восхитительные фотографии на закате.

Сулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане СарыкумСулакский каньон, форель на обед и закат на бархане Сарыкум
2 день

Из Махачкалы в Гуниб

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Проедем по самому длинному туннелю в Европе, остановимся в Хунзахе полюбоваться водопадом Тобот, посетим Карадахскую теснину и единственный в Дагестане подземный водопад. Переночуем в селе Гуниб.

Из Махачкалы в ГунибИз Махачкалы в ГунибИз Махачкалы в ГунибИз Махачкалы в ГунибИз Махачкалы в ГунибИз Махачкалы в ГунибИз Махачкалы в Гуниб
3 день

Горный Дагестан и кулинарный мастер-класс

Перед завтраком прогуляемся до места, откуда Айвазовский рисовал Гуниб. Подкрепившись домашними вкусностями, отправимся в аул-призрак Гамсутль, без которого невозможно представить поездку в Дагестан. Далее заедем в не менее живописный аул Чох, где рассмотрим архитектуру. Перед ужином поучаствуем в мастер-классе по приготовлению блюда национальной кухни. Останемся на ночь в гостевом доме в горах.

Горный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-классГорный Дагестан и кулинарный мастер-класс
4 день

Достопримечательности Дербента

В горах высыпаешься лучше, встанем пораньше, чтобы увидеть побольше. После домашнего завтрака выезжаем в Дербент. Увидим огромный экраноплан, прогуляемся с местным гидом по старой части города, посетим крепость Нарын-Кала, мечеть, базар и полюбуемся Каспийским морем. Далее заедем на Дербентский завод игристых вин, где желающие за доплату смогут продегустировать напитки. Последний вечер рекомендуем провести в хамаме 17 века, который представляет собой не только баню, но и музей (за доплату).

Достопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности Дербента
5 день

Отъезд

В первую половину дня рекомендуем прогуляться на рынок, вдоль моря и посетить музей ковроткачества (за доплату).

Далее выезжаем из гостиницы и отправляемся в Махачкалу. Вы можете задержаться в городе ещё на пару дней, либо взять билеты с отправлением сегодня после 17:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 08:00
Завершение: Махачкала, рекомендуем покупать билеты с отправлением после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Гастрономические
Обзорные
Многодневные туры
5-дневные туры
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Бархан Сарыкум
Экраноплан «Лунь»
Водопад Тобот
Гамсутль
Дербент
Хунзах
Каменная чаша
Аул Чох
Ирганайское водохранилище
Вечерние
Горы

Похожие туры из Махачкалы

Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Путешествие в горы: Чохские террасы, аул-призрак и Карадахская теснина
Увидеть, как изготавливают знаменитый дагестанский урбеч, и встретить закат на Гунибской крепости
Махачкала
18 сен
25 сен
2 окт
9 окт
31 770 за человека
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Махачкала, аэропорт, до 12:00
22 сен
29 сен
6 окт
4 ноя
32 500 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
18 сен
21 сен
25 сен
28 сен
23 550 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ