Отправимся в спланированное от и до путешествие по главным достопримечательностям Дагестана — идеальный вариант для тех, кто едет первый раз.



Вы попробуете свежайшую форель у Сулакского каньона, прокатитесь с ветерком на катере, увидите место в Гунибе, где писал картины Айвазовский.



Заедем на Ирганайское водохранилище, рассмотрим древнюю архитектуру в ауле Чох и прогуляемся с местным гидом по Дербенту. Желающие смогут продегустировать напитки на заводе и посетить хамам 17 века. На каждый день запланированы гастрономические удовольствия.