Посетить все значимые локации региона, приготовить национальное блюдо и встретить закат на бархане
Вы попробуете свежайшую форель у Сулакского каньона, прокатитесь с ветерком на катере, увидите место в Гунибе, где писал картины Айвазовский.
Заедем на Ирганайское водохранилище, рассмотрим древнюю архитектуру в ауле Чох и прогуляемся с местным гидом по Дербенту. Желающие смогут продегустировать напитки на заводе и посетить хамам 17 века. На каждый день запланированы гастрономические удовольствия.
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Описание
Организационные детали
Программа тура может меняться исходя из погодных условий и физической подготовки участников.
После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую 13 800 рублей на бронирование жилья, трансфера, экскурсий.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, форель на обед и закат на бархане Сарыкум
Встречаемся в 08:00 в Махачкале и сразу отправляемся к первой локации нашего путешествия — Сулакскому каньону. Здесь прокатимся на катере, полюбуемся на извилистую реку сверху и пообедаем в ресторане на берегу, где можно отведать форели. Во второй половине дня посетим бархан Сарыкум, поднимемся до смотровой площадки и сделаем восхитительные фотографии на закате.
Из Махачкалы в Гуниб
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Проедем по самому длинному туннелю в Европе, остановимся в Хунзахе полюбоваться водопадом Тобот, посетим Карадахскую теснину и единственный в Дагестане подземный водопад. Переночуем в селе Гуниб.
Горный Дагестан и кулинарный мастер-класс
Перед завтраком прогуляемся до места, откуда Айвазовский рисовал Гуниб. Подкрепившись домашними вкусностями, отправимся в аул-призрак Гамсутль, без которого невозможно представить поездку в Дагестан. Далее заедем в не менее живописный аул Чох, где рассмотрим архитектуру. Перед ужином поучаствуем в мастер-классе по приготовлению блюда национальной кухни. Останемся на ночь в гостевом доме в горах.
Достопримечательности Дербента
В горах высыпаешься лучше, встанем пораньше, чтобы увидеть побольше. После домашнего завтрака выезжаем в Дербент. Увидим огромный экраноплан, прогуляемся с местным гидом по старой части города, посетим крепость Нарын-Кала, мечеть, базар и полюбуемся Каспийским морем. Далее заедем на Дербентский завод игристых вин, где желающие за доплату смогут продегустировать напитки. Последний вечер рекомендуем провести в хамаме 17 века, который представляет собой не только баню, но и музей (за доплату).
Отъезд
В первую половину дня рекомендуем прогуляться на рынок, вдоль моря и посетить музей ковроткачества (за доплату).
Далее выезжаем из гостиницы и отправляемся в Махачкалу. Вы можете задержаться в городе ещё на пару дней, либо взять билеты с отправлением сегодня после 17:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 08:00Завершение: Махачкала, рекомендуем покупать билеты с отправлением после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.