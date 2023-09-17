Познакомиться с культурой и традициями, узнать историю и ощутить на себе знаменитое гостеприимство
Узнаете, в чём уникальность бархана Сарыкум и Салтинского водопада, какие тайны хранит заброшенный Гамсутль.
Прокатитесь по Сулакскому каньону на катере и погостите у местных жителей у Ирганайского водохранища.
Мы прогуляемся по магалам древнего Дербента, отведаем традиционную кухню, а искусные мастерицы поведают о тонкостях плетения ковров.
сен
сен
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми. Детям до 12 лет скидка 10%.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, знакомство с Махачкалой
Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после дороги. А вечером отправимся на экскурсию по Махачкале. Мы покажем вам её самые популярные места и значимые здания и прогуляемся по набережной Каспийска.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилище
Сегодня вас ждёт насыщенная программа. Сначала поедем к легендарному бархану Сарыкум — уникальному природному памятнику Дагестана, который признан геологами вторым по величине в мире.
Затем отправимся к месту притяжения в республике — Сулакскому каньону, глубочайшему в Европе. Прокатимся на катере по его изумрудно-бирюзовой воде, любуясь отвесными скалами, и поднимемся на смотровую площадку каньона. Вы насладитесь живописными видами с высоты и посмотрите на парящих в небе орлов. Здесь же пообедаем, а после направимся вглубь горного Дагестана, проехав по одному из самых длинных тоннелей в России.
Вечером приедем к Ирганайскому водохранилищу, где остановимся в гостевом доме местных жителей.
Село-призрак Гамсутль, Салтинский водопад
Утром отправимся в высокогорное заброшенное село Гамсутль. Прогуляемся по улочкам меж пустующих домов, и мы раскроем вам тайны этого аула. А после остановимся в ресторане этнической кухни, где шеф-повар приготовит для вас традиционные дагестанские блюда.
Вечер станет не менее запоминающимся: посетим уникальный и единственный в республике подземный водопад — Салтинский, одно из самых необычных и красивых мест в Дагестане.
Дербент и мастер-класс по ковроткачеству
Сегодня побываем в южном Дагестане. Посетим крепость Нарын-Кала, прогуляемся по магалам — древним кварталом в старой части Дербента — и посмотрим на гибрид корабля и самолёта на берегу Каспия — экраноплан «Лунь». Местные мастера познакомят вас со своим ремеслом и проведут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд
Утром покажем вам, где можно пробрести сувениры на память, а потом отвезём в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Махачкала, аэропорт, с 16:00 до 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.