Сегодня вас ждёт насыщенная программа. Сначала поедем к легендарному бархану Сарыкум — уникальному природному памятнику Дагестана, который признан геологами вторым по величине в мире.

Затем отправимся к месту притяжения в республике — Сулакскому каньону, глубочайшему в Европе. Прокатимся на катере по его изумрудно-бирюзовой воде, любуясь отвесными скалами, и поднимемся на смотровую площадку каньона. Вы насладитесь живописными видами с высоты и посмотрите на парящих в небе орлов. Здесь же пообедаем, а после направимся вглубь горного Дагестана, проехав по одному из самых длинных тоннелей в России.

Вечером приедем к Ирганайскому водохранилищу, где остановимся в гостевом доме местных жителей.