Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей

Познакомиться с культурой и традициями, узнать историю и ощутить на себе знаменитое гостеприимство

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
За 5 дней вы посетите самые известные локации «Страны гор».

Узнаете, в чём уникальность бархана Сарыкум и Салтинского водопада, какие тайны хранит заброшенный Гамсутль.

Прокатитесь по Сулакскому каньону на катере и погостите у местных жителей у Ирганайского водохранища.

Мы прогуляемся по магалам древнего Дербента, отведаем традиционную кухню, а искусные мастерицы поведают о тонкостях плетения ковров.
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Дагестанский максимум: популярные места республики глазами местных жителей
Ближайшие даты:
17
сен
18
сен
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми. Детям до 12 лет скидка 10%.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, знакомство с Махачкалой

Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после дороги. А вечером отправимся на экскурсию по Махачкале. Мы покажем вам её самые популярные места и значимые здания и прогуляемся по набережной Каспийска.

Встреча, размещение в отеле, знакомство с МахачкалойВстреча, размещение в отеле, знакомство с МахачкалойВстреча, размещение в отеле, знакомство с МахачкалойВстреча, размещение в отеле, знакомство с МахачкалойВстреча, размещение в отеле, знакомство с Махачкалой
2 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилище

Сегодня вас ждёт насыщенная программа. Сначала поедем к легендарному бархану Сарыкум — уникальному природному памятнику Дагестана, который признан геологами вторым по величине в мире.

Затем отправимся к месту притяжения в республике — Сулакскому каньону, глубочайшему в Европе. Прокатимся на катере по его изумрудно-бирюзовой воде, любуясь отвесными скалами, и поднимемся на смотровую площадку каньона. Вы насладитесь живописными видами с высоты и посмотрите на парящих в небе орлов. Здесь же пообедаем, а после направимся вглубь горного Дагестана, проехав по одному из самых длинных тоннелей в России.

Вечером приедем к Ирганайскому водохранилищу, где остановимся в гостевом доме местных жителей.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и водная прогулка, Ирганайское водохранилище
3 день

Село-призрак Гамсутль, Салтинский водопад

Утром отправимся в высокогорное заброшенное село Гамсутль. Прогуляемся по улочкам меж пустующих домов, и мы раскроем вам тайны этого аула. А после остановимся в ресторане этнической кухни, где шеф-повар приготовит для вас традиционные дагестанские блюда.

Вечер станет не менее запоминающимся: посетим уникальный и единственный в республике подземный водопад — Салтинский, одно из самых необычных и красивых мест в Дагестане.

Село-призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело-призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело-призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело-призрак Гамсутль, Салтинский водопадСело-призрак Гамсутль, Салтинский водопад
4 день

Дербент и мастер-класс по ковроткачеству

Сегодня побываем в южном Дагестане. Посетим крепость Нарын-Кала, прогуляемся по магалам — древним кварталом в старой части Дербента — и посмотрим на гибрид корабля и самолёта на берегу Каспия — экраноплан «Лунь». Местные мастера познакомят вас со своим ремеслом и проведут мастер-класс по ковроткачеству.

Дербент и мастер-класс по ковроткачествуДербент и мастер-класс по ковроткачествуДербент и мастер-класс по ковроткачествуДербент и мастер-класс по ковроткачествуДербент и мастер-класс по ковроткачеству
5 день

Отъезд

Утром покажем вам, где можно пробрести сувениры на память, а потом отвезём в аэропорт.

ОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Махачкала, аэропорт, с 16:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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