Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки

Насладиться пейзажами и погрузиться в дагестанский колорит древних аулов

Авторский тур
Для тех, кто хочет с головой погрузиться в Дагестан, мы подготовили программу-максимум на 5 дней.

Здесь есть все: и популярный Сулакский-каньон, и отдаленные заброшенные аулы-призраки.

Вы увидите места, которые нельзя не посмотреть в Дагестане, и те, куда мало кто добирается.
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Дагестан — мусульманская республика, поэтому стоит быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не выбирать глубокие декольте, а ребят — короткие шорты и прозрачные футболки; вызывающую одежду. Для посещения мечети девушкам потребуется платок.

Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.

Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для багажа.

Желательно прилететь за день до даты начала тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Мы будем ходить по горам, поэтому ваша одежда и обувь должны быть удобными, не стесняющими движения.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:00
Завершение: Махачкала, после 18 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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