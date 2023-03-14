1 день

Встреча. Махачкала - барахан Сарыкум

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета: до 11:00.

Вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане Каспийска, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана – Махачкала.

Во время экскурсии вы узнаете, почему Махачкала один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.

Далее мы попадем в золотой вихрь Дагестана – на бархан Сарыкум.

Будем встречать закаты и в окружении гор будем наслаждаться мини-пустыней: бегать, мечтать и делать потрясающие кадры.

Вечером разместимся в комфортабельном отеле 3* в центре Махачкалы.

Свободное время.