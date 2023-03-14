Дагестанский вояж

В этом туре собрано лучшее, что есть в Дагестане

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В этом туре собрано лучшее, что есть в Дагестане! Вы посетите все топовые локации, попробуете национальную кухню в самых красивых и атмосферных местах Дагестана.

Вы почувствуете, что такое забота до мелочей, потому что вам останется только получать максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Катание на катере
Катание на катере
Зарядимся положительными эмоциями от поездки по бирюзовым водам Сулака
Местная нутелла
Местная нутелла
Посетите мастерскую по приготовлению урбеча
Легендарный экраноплань «Лунь»
Легендарный экраноплань «Лунь»
Увидим сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции
Шашлык на природе
Шашлык на природе
Пообедаем и отведаем вкусное домашнее вино
Знаменитый заброшенный аул
Знаменитый заброшенный аул
Посетим скопление опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу», где гуляет лишь ветер
Вкусы Дагестана
Вкусы Дагестана
Попробуем национальные блюда и насладимся вкусным домашним вином

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Махачкала - барахан Сарыкум

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета: до 11:00.

Вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане Каспийска, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана – Махачкала.

Во время экскурсии вы узнаете, почему Махачкала один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.

Далее мы попадем в золотой вихрь Дагестана – на бархан Сарыкум.

Будем встречать закаты и в окружении гор будем наслаждаться мини-пустыней: бегать, мечтать и делать потрясающие кадры.

Вечером разместимся в комфортабельном отеле 3* в центре Махачкалы.

Свободное время.

Встреча. Махачкала - барахан СарыкумВстреча. Махачкала - барахан СарыкумВстреча. Махачкала - барахан СарыкумВстреча. Махачкала - барахан Сарыкум
2 день

Сулакский каньон - смотровая площадка п. Дубки - Форелевое хозяйство - пещера «Нохьо» с подвесным мостом - катание на катере по р. Сулак

Завтрак в гостинице.

Отправляемся на встречу приключениям и ярким эмоциям.

Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном – жемчужиной Дагестана.

Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкусный обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.

После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.

Посетим пещеру «Нохьо» новая изюминка нашего тура! (за доп. плату).

Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном.

В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров. А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.

Далее наш путь лежит в село Забутли.

Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.

Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха!

Мощные двигатели, бешеная скорость, веселые рулевые, звонкая музыка, визжащие пассажиры, свистящий ветер и брызги в лицо, бирюзово-нефритовый цвет воды и великолепные ущелья вокруг.

Отличная встряска после работы в офисе и хорошая идея разбавить тур остротой приключений. Радости, восторга и адреналина через край.

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции. Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Возвращение в отель г Махачкала.

Свободное время.

В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор оставляет за собой право изменить катание на катере по Чиркейскому вдх.

Сулакский каньон - смотровая площадка п. Дубки - Форелевое хозяйство - пещера «Нохьо» с подвесным мостом - катание на катере по р. СулакСулакский каньон - смотровая площадка п. Дубки - Форелевое хозяйство - пещера «Нохьо» с подвесным мостом - катание на катере по р. СулакСулакский каньон - смотровая площадка п. Дубки - Форелевое хозяйство - пещера «Нохьо» с подвесным мостом - катание на катере по р. Сулак
3 день

Ирганайское вдх - Карадахская теснина - Хунзах - водопад Тобот - мастерская по производству урбеча

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря – Хунзах!

По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.

Мы увидим самый длинный тоннель в России.

По дороге экскурсия «Ворота Чудес».

Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.

От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.

Далее мы отправимся в Хунзах – столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа – водопад Тобот.

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч).

Увидите своими глазами весь процесс ее изготовления и проведете дегустацию.

Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.

Ирганайское вдх - Карадахская теснина - Хунзах - водопад Тобот - мастерская по производству урбечаИрганайское вдх - Карадахская теснина - Хунзах - водопад Тобот - мастерская по производству урбечаИрганайское вдх - Карадахская теснина - Хунзах - водопад Тобот - мастерская по производству урбечаИрганайское вдх - Карадахская теснина - Хунзах - водопад Тобот - мастерская по производству урбечаИрганайское вдх - Карадахская теснина - Хунзах - водопад Тобот - мастерская по производству урбеча
4 день

Гамсутль - Гуниб

Завтрак в гостинице.

Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому. Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!

Далее нас ждет вкусный обед с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.

Вечером нас ждет посиделки у костра и чай из самовара.

Гамсутль - ГунибГамсутль - ГунибГамсутль - ГунибГамсутль - Гуниб
5 день

Гоор - Кахиб

Завтрак в гостинице.

Ранний завтрак. Освобождение номеров.

Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.

Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой.

Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.

У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».

После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом.

Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.

Переезд в Дербент.

Размещение в гостинице на берегу Каспийского моря 3 *.

Свободный вечер.

Гоор - КахибГоор - КахибГоор - КахибГоор - Кахиб
6 день

Самурский лес - пикник с дегустацией домашнего вина

Завтрак в гостинице.

Сегодня отправимся на Юг Дагестана – Самурский лес.

Мы посетим жемчужину Дагестана – уникальный Самурский лес.

Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.

На обед нас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина и масса позитивных эмоций.

Вечером возвращаемся в отель.

Свободное время.

Самурский лес - пикник с дегустацией домашнего винаСамурский лес - пикник с дегустацией домашнего вина
7 день

Дербент. Возвращение домой

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию по г. Дербент.

Посетим парк Патриот на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» – экраноплан «Лунь» одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.

Затем вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города – магалам, посещение старейшей Джума мечети.

После обеда в национальном кафе вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы.

Вылет после 18.00.

Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!

Дербент. Возвращение домойДербент. Возвращение домойДербент. Возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме и гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница Ленинград (бывш. Санкт-Петербург, Махачкала), база отдыха (Чалда), София 3* (Дербент)
1/2 twin/dbl39 900
Одноместный номер48 900
Доп. место35 910
Гостиница Марва Resort (Махачкала), база отдыха (Чалда), София 3* (Дербент)
Двухместный номер46 900
Одноместный номер55 900
Доп. место42 200

Скидки для детей:

  • от 6 до 12 лет – 10 %;
  • от 2 до 6 лет –50 %.

Варианты проживания

Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)

2 ночи

К услугам гостей большой выбор комфортабельных номеров, из окон которых открывается великолепный вид на город Махачкалу, гору Тарки-Тау, а также на побережье Каспийского моря.

От гостиницы до побережья всего пять минут ходьбы. В целях обеспечения безопасности гостей в общественных местах здания установлены камеры видеонаблюдения.

Реновация номера категории стандарт. В красивом и компактном номере есть все для комфортного проживания. Современный дизайн и располагающий к отдыху интерьер — сюда приятно возвращаться после прогулок.

Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)Гостиница Ленинград (бывшая Санкт-Петербург)

Гостиница Марва Resort

2 ночи

Отель расположен на первой линии у Каспийского моря. Большой кинотеатр и ресторан с панорамным видом на море обеспечат незабываемые впечатления.

Гостиница Марва ResortГостиница Марва ResortГостиница Марва ResortГостиница Марва Resort

База отдыха (Чалда)

2 ночи

Отель «SAFIYA»

2 ночи

Отель «SAFIYA» расположен на первой береговой линии Каспийского моря в г. Дербенте в 1.8 км от центра и в 500 м от муниципального пляжа. К услугам представлены уютные номера с прямым видом на море и балконом. Также имеются номера с окнами на тихий двор, в 100 м от транспортных магистралей.

Отель «SAFIYA»Отель «SAFIYA»Отель «SAFIYA»Отель «SAFIYA»Отель «SAFIYA»Отель «SAFIYA»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах (г. Махачкала – гостиница Санкт-Петербург / Марва Resort, Гергебельский район – база в горах, Дербент – отель София)
  • Питание по программе тура (HB)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
T
14 мар 2023
Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды
T
14 мар 2023
Все хорошо. Замечаний нет.
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!

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Можно с детьми
Многодневные туры
7-дневные туры

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