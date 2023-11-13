В нашем туре вы почувствуете, что такое забота до мелочей — вам останется только получить максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан Сарыкум
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:30.
Вас встретит Гид с табличкой с названием тура. Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане, где вы отведаете блюда национальной кухни.
Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.
Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.
Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы. А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.
Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Далее мы попадем в золотой вихрь Дагестана — на бархан Сарыкум. Будем встречать закаты и в окружении гор будем наслаждаться мини-пустыней: бегать, мечтать и делать потрясающие кадры.
Вечером разместимся в комфортабельном отеле 3* в Махачкале.
Свободное время.
Сулакский каньон, форелевое хозяйство, пещера «Нохьо» (по желанию), катание на катере по реке Сулак
Завтрак в гостинице.
Отправляемся на встречу приключениям и ярким эмоциям.
Наш день начнется со знакомства с Сулакским каньоном — жемчужиной Дагестана. Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкусный обед на форелевом хозяйстве "Главрыба"/"На Рахате" из свежевыловленной форели.
После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение. Посетим пещеру “Нохьо” (за доп. плату).
Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном. В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров. А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.
Далее наш путь лежит в село Забутли. Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону. Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!
Мощные двигатели, бешеная скорость, веселые рулевые, звонкая музыка, визжащие пассажиры, свистящий ветер и брызги в лицо, бирюзово-нефритовый цвет воды и великолепные ущелья вокруг.
Отличная встряска после работы в офисе и хорошая идея разбавить тур остротой приключений. Радости, восторга и адреналина через край.
Чиркейская гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе. Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Возвращение в отель г. Махачкала. Свободное время.
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право отменить катание на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах, водопад Тобот, мастерская по производству урбеча
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах! Родину воинов и поэтов.
По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память. Мы увидим самый длинный тоннель в России.
По дороге экскурсия «Ворота Чудес». Именно так иногда называют Карадахскую Теснину. От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч). Увидите своими глазами весь процесс изготовления и продегустируете ее.
Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.
Гамсутль и Гуниб
Завтрак в гостинице.
Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул-призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!
Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому. Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!
Далее нас ждет вкусный обед вкусный обедом с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.
Вечером нас ждет посиделки у костра и чай из самовара.
Гоор и Кахиб
Завтрак в гостинице.
Ранний завтрак. Освобождение номеров.
Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.
Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой. Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.
У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».
После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом. Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.
Переезд в Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербент 3*.
Свободный вечер.
Самурский лес, пикник с дегустацией домашнего вина
Завтрак в гостинице.
Сегодня отправимся на юг Дагестана — в Самурский лес. Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.
На обеднас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина и масса позитивных эмоций.
Вечером возвращаемся в отель. Свободное время.
Экскурсия по Дербенту, экраноплан «Лунь», отъезд
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию по г. Дербенту.
Посетим парк “Патриот” на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» — экраноплан "Лунь" одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.
Затем Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города — магалам, посещение старейшей Джума-мечети.
13.30 После обеда в национальном кафе Вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы.
Вылет после 18.00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах 3* и гостевых домах в Махачкале, Дербенте и в горном ауле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|52 900
|Доплата за одноместное размещение
|12 000
|Раннее бронирование до 01.12.2023
|45 600
|Раннее бронирование с 01.12.23-17.02.2024
|49 900
Варианты проживания
Гостиница «Адмирал»
Отель "Адмирал" располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.
Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.
Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.
Гостиница «Капитал»
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Гостиница «Метрополь»
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря.
К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.
Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами.
Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Отель находится в 8 км от железнодорожного вокзала Махачкалы и в 17 км от международного аэропорта Уйташ города Махачкалы.
Гостиница «Gold Mais»
Отель «GOLD MAIS» расположился в Махачкале. На территории есть сауна, которая комфортно обустроена мягкими диванами и столиками, а джакузи окажется только плюсом для Вашего отдыха.
Каждый номер оборудован не только удобной мебелью, но и современной техникой, а также ванной комнатой.
При гостинице работает два ресторана: внутренний и «Итальянский дворик». В ресторанах подается изысканная пища от лучших поваров города.
Удобное месторасположение понравится абсолютно всем постояльцам, так как комплекс находится в 5 минутах езды от аэропорта и берега Каспийского моря. Также в нескольких шагах находятся различные развлекательные центры, озеро, парк аттракционов и кинотеатр
Гостиница «Центральная», корпус 2
Отель "Центральная корпус 2" расположен в Махачкале. По приезду гости смогут воспользоваться такой услугой как трансфер. На всей территории открыт бесплатный доступ к сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый из них оформлен в классическом стиле и включает в себя удобные спальные места, качественную мебель и современную технику. В собственной ванной комнате обязательно есть тапочки и средства личной гигиены.
Вкусные и сытные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. Также пообедать или поужинать можно в ближайших кафе и ресторанах. На общей кухне можно самостоятельно организовать себе питание.
Прогулка до пляжа займет у Вас не более 4 минут. Поблизости есть различные магазины и супермаркеты. Расстояние до аэропорта составляет не более 21 километра.
Гостевой дом «У Хадижат»
Гостевой дом «Сафари Чалда»
Гостиница «TS»
Отель «TS» располагается в городе Дербент.
Для размещения предлагаются номера различных категорий: «Стандарт», «Делюкс» и «Полулюкс». В них два спальных места, индивидуальная система кондиционирования, Smart-TV и рабочая зона. В числе удобств Wi-Fi, набор постельного белья и полотенец, тапочки и фен.
Кухонный уголок оснащен электрическим чайником, холодильником и бутилированной водой. Рядом большой выбор мест общественного питания.
Для бизнес-мероприятий предусмотрена аренда конференц-зал с факсом и копированием.
Поблизости гости могут посетить кинотеатр «Метро», «Музей боевой славы» и пляж, а также взять велосипед напрокат в специальном пункте. Расстояние до аэропорта Уйташ — 99,2 км, до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Гостиница «Дуэт»
Гостиница Дуэт расположена в Дербенте, в 400 метрах от пляжа Дербента и в 2 км от Дербента. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Во всех номерах есть шкаф.
Гостиница «Dash Gapi»
Отель расположен в центре города.
Для гостей работает ресторан и кафе отеля.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Организована парковка.
В номерах есть телевизор, мини-бар и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостиницах
- Питание по программе тура: день 1 – обед, дни 2-7 – завтраки и обеды
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере
- Страховка на время тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Подвесной мост и пещера “Нохъо”
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимо иметь с собой удобную комплексную одежду, непромокаемую обувь, дождевик. Рассчитывайте так, что днем может быть жарко, а вечером может быть ветрено.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как я получу информацию по месту и времени встречи в первый день?
Информацию по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18:00 до 20:00.
- Могут ли иностранные туристы принять участие в данном туре?
В данном туре могут участвовать иностранные туристы. Услуги гида предоставляются на английском языке.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору