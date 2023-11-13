Дагестанский вояж

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
В нашем туре мы собрали лучшее, что есть в Дагестане! Здесь мы посетим все топовые локации: глубокие каньоны и ущелья, живописные водохранилища и колоритные аулы. Вас ждут обеды в самых красивых и атмосферных местах Дагестана.

В нашем туре вы почувствуете, что такое забота до мелочей — вам останется только получить максимум приятных эмоций от этого гостеприимного края!
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Дагестанский вояж
Ближайшие даты:
19
фев
4
мар
11
мар
18
мар
25
мар
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даты

Что вас ожидает:

Экскурс в историю
Экскурс в историю
Посетите древнюю крепость Нарын-Кала и старинные аулы высоко в горах, познакомитесь с богатейшей историей этих мест
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Отведаем сочные традиционные дагестанские блюда в кафе и ресторанах, поедим шашлык на природе и продегустируем домашнее вино
Захватывающие горные пейзажи
Захватывающие горные пейзажи
Восхититесь красотой гор Дагестана: увидите Сулакский каньон и водопад Тобот, бархан Сарыкум и Карадахскую теснину, прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу и подниметесь к аулам Гамсутль и Гуниб

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан Сарыкум

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:30.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура. Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы. А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Далее мы попадем в золотой вихрь Дагестана — на бархан Сарыкум. Будем встречать закаты и в окружении гор будем наслаждаться мини-пустыней: бегать, мечтать и делать потрясающие кадры.

Вечером разместимся в комфортабельном отеле 3* в Махачкале.

Свободное время.

Встреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан СарыкумВстреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан СарыкумВстреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан СарыкумВстреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан Сарыкум
2 день

Сулакский каньон, форелевое хозяйство, пещера «Нохьо» (по желанию), катание на катере по реке Сулак

Завтрак в гостинице.

Отправляемся на встречу приключениям и ярким эмоциям.

Наш день начнется со знакомства с Сулакским каньоном — жемчужиной Дагестана. Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкусный обед на форелевом хозяйстве "Главрыба"/"На Рахате" из свежевыловленной форели.

После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение. Посетим пещеру “Нохьо” (за доп. плату).

Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном. В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров. А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.

Далее наш путь лежит в село Забутли. Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону. Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

Мощные двигатели, бешеная скорость, веселые рулевые, звонкая музыка, визжащие пассажиры, свистящий ветер и брызги в лицо, бирюзово-нефритовый цвет воды и великолепные ущелья вокруг.

Отличная встряска после работы в офисе и хорошая идея разбавить тур остротой приключений. Радости, восторга и адреналина через край.

Чиркейская гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе. Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Возвращение в отель г. Махачкала. Свободное время.

В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право отменить катание на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Сулакский каньон, форелевое хозяйство, пещера «Нохьо» (по желанию), катание на катере по реке СулакСулакский каньон, форелевое хозяйство, пещера «Нохьо» (по желанию), катание на катере по реке СулакСулакский каньон, форелевое хозяйство, пещера «Нохьо» (по желанию), катание на катере по реке СулакСулакский каньон, форелевое хозяйство, пещера «Нохьо» (по желанию), катание на катере по реке Сулак
3 день

Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах, водопад Тобот, мастерская по производству урбеча

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах! Родину воинов и поэтов.

По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память. Мы увидим самый длинный тоннель в России.

По дороге экскурсия «Ворота Чудес». Именно так иногда называют Карадахскую Теснину. От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.

Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.

Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч). Увидите своими глазами весь процесс изготовления и продегустируете ее.

Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.

Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах, водопад Тобот, мастерская по производству урбечаИрганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах, водопад Тобот, мастерская по производству урбечаИрганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах, водопад Тобот, мастерская по производству урбечаИрганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах, водопад Тобот, мастерская по производству урбеча
4 день

Гамсутль и Гуниб

Завтрак в гостинице.

Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул-призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому. Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!

Далее нас ждет вкусный обед вкусный обедом с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.

Вечером нас ждет посиделки у костра и чай из самовара.

Гамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и Гуниб
5 день

Гоор и Кахиб

Завтрак в гостинице.

Ранний завтрак. Освобождение номеров.

Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.

Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой. Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.

У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».

После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом. Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.

Переезд в Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербент 3*.

Свободный вечер.

Гоор и КахибГоор и КахибГоор и КахибГоор и Кахиб
6 день

Самурский лес, пикник с дегустацией домашнего вина

Завтрак в гостинице.

Сегодня отправимся на юг Дагестана — в Самурский лес. Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.

На обеднас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина и масса позитивных эмоций.

Вечером возвращаемся в отель. Свободное время.

Самурский лес, пикник с дегустацией домашнего винаСамурский лес, пикник с дегустацией домашнего винаСамурский лес, пикник с дегустацией домашнего винаСамурский лес, пикник с дегустацией домашнего вина
7 день

Экскурсия по Дербенту, экраноплан «Лунь», отъезд

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию по г. Дербенту.

Посетим парк “Патриот” на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» — экраноплан "Лунь" одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.

Затем Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города — магалам, посещение старейшей Джума-мечети.

13.30 После обеда в национальном кафе Вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы.

Вылет после 18.00.

Экскурсия по Дербенту, экраноплан «Лунь», отъездЭкскурсия по Дербенту, экраноплан «Лунь», отъездЭкскурсия по Дербенту, экраноплан «Лунь», отъездЭкскурсия по Дербенту, экраноплан «Лунь», отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах 3* и гостевых домах в Махачкале, Дербенте и в горном ауле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость 1/2 twin/dbl 52 900
Доплата за одноместное размещение12 000
Раннее бронирование до 01.12.202345 600
Раннее бронирование с 01.12.23-17.02.202449 900

Варианты проживания

Гостиница «Адмирал»

2 ночи

Отель "Адмирал" располагается в Махачкале, в одном из живописных районов города. До моря можно дойти за несколько минут пешком.

Для проживания предоставлены номера различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая и качественная мебель. Из окон некоторых апартаментов открывается красивый вид.

Питание осуществляется в ресторане отеля. Здесь представлен широкий ассортимент блюд и напитков. Также рядом имеется кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 13 км, а до железнодорожного вокзала 8 км езды.

Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»Гостиница «Адмирал»

Гостиница «Капитал»

2 ночи

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»

Гостиница «Метрополь»

2 ночи

Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря.

К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами.

Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами.

Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Отель находится в 8 км от железнодорожного вокзала Махачкалы и в 17 км от международного аэропорта Уйташ города Махачкалы.

Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»

Гостиница «Gold Mais»

2 ночи

Отель «GOLD MAIS» расположился в Махачкале. На территории есть сауна, которая комфортно обустроена мягкими диванами и столиками, а джакузи окажется только плюсом для Вашего отдыха.

Каждый номер оборудован не только удобной мебелью, но и современной техникой, а также ванной комнатой.

При гостинице работает два ресторана: внутренний и «Итальянский дворик». В ресторанах подается изысканная пища от лучших поваров города.

Удобное месторасположение понравится абсолютно всем постояльцам, так как комплекс находится в 5 минутах езды от аэропорта и берега Каспийского моря. Также в нескольких шагах находятся различные развлекательные центры, озеро, парк аттракционов и кинотеатр

Гостиница «Gold Mais»Гостиница «Gold Mais»Гостиница «Gold Mais»Гостиница «Gold Mais»Гостиница «Gold Mais»Гостиница «Gold Mais»Гостиница «Gold Mais»

Гостиница «Центральная», корпус 2

2 ночи

Отель "Центральная корпус 2" расположен в Махачкале. По приезду гости смогут воспользоваться такой услугой как трансфер. На всей территории открыт бесплатный доступ к сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый из них оформлен в классическом стиле и включает в себя удобные спальные места, качественную мебель и современную технику. В собственной ванной комнате обязательно есть тапочки и средства личной гигиены.

Вкусные и сытные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. Также пообедать или поужинать можно в ближайших кафе и ресторанах. На общей кухне можно самостоятельно организовать себе питание.

Прогулка до пляжа займет у Вас не более 4 минут. Поблизости есть различные магазины и супермаркеты. Расстояние до аэропорта составляет не более 21 километра.

Гостиница «Центральная», корпус 2Гостиница «Центральная», корпус 2Гостиница «Центральная», корпус 2Гостиница «Центральная», корпус 2Гостиница «Центральная», корпус 2

Гостевой дом «У Хадижат»

2 ночи

Гостевой дом «Сафари Чалда»

2 ночи

Гостиница «TS»

2 ночи

Отель «TS» располагается в городе Дербент.

Для размещения предлагаются номера различных категорий: «Стандарт», «Делюкс» и «Полулюкс». В них два спальных места, индивидуальная система кондиционирования, Smart-TV и рабочая зона. В числе удобств Wi-Fi, набор постельного белья и полотенец, тапочки и фен.

Кухонный уголок оснащен электрическим чайником, холодильником и бутилированной водой. Рядом большой выбор мест общественного питания.

Для бизнес-мероприятий предусмотрена аренда конференц-зал с факсом и копированием.

Поблизости гости могут посетить кинотеатр «Метро», «Музей боевой славы» и пляж, а также взять велосипед напрокат в специальном пункте. Расстояние до аэропорта Уйташ — 99,2 км, до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Гостиница «TS»Гостиница «TS»Гостиница «TS»Гостиница «TS»Гостиница «TS»Гостиница «TS»

Гостиница «Дуэт»

2 ночи

Гостиница Дуэт расположена в Дербенте, в 400 метрах от пляжа Дербента и в 2 км от Дербента. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В номерах отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Во всех номерах есть шкаф.

Гостиница «Дуэт»Гостиница «Дуэт»Гостиница «Дуэт»Гостиница «Дуэт»Гостиница «Дуэт»

Гостиница «Dash Gapi»

2 ночи

Отель расположен в центре города.

Для гостей работает ресторан и кафе отеля.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Организована парковка.

В номерах есть телевизор, мини-бар и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах
  • Питание по программе тура: день 1 – обед, дни 2-7 – завтраки и обеды
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Подвесной мост и пещера “Нохъо”
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь с собой удобную комплексную одежду, непромокаемую обувь, дождевик. Рассчитывайте так, что днем может быть жарко, а вечером может быть ветрено.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я получу информацию по месту и времени встречи в первый день?

Информацию по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида накануне вечером в групповом чате мессенджера Whatsapp после 18:00 до 20:00.

Могут ли иностранные туристы принять участие в данном туре?

В данном туре могут участвовать иностранные туристы. Услуги гида предоставляются на английском языке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
13 ноя 2023
Очень хорошая организация тура.
С
12 ноя 2023
Тур был организован на хорошем уровне. Никаких претензий к организатору нет. Экскурсии были интересные, насыщенные, не утомительные. Дагестан впечатлил своими красотами. Обязательно приедем туда еще. Единственно, сам Избербаш, конечно еще не очень нацелен на туристов. Инфраструктура слабо развита. Но признаки начавшегося развития уже имеются. Море чистое, пляж песочный широкий. Но пока что скорее для тихого семейного отдыха с детьми. С "Большой Страной" организуем свой отдых не в первый раз. Никогда никаких нареканий. Спасибо!
Е
7 ноя 2023
Все замечательно. Мелкие недоработки быстро устранялись.

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