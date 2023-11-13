1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Махачкале, бархан Сарыкум

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:30.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура. Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы. А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Далее мы попадем в золотой вихрь Дагестана — на бархан Сарыкум. Будем встречать закаты и в окружении гор будем наслаждаться мини-пустыней: бегать, мечтать и делать потрясающие кадры.

Вечером разместимся в комфортабельном отеле 3* в Махачкале.

Свободное время.