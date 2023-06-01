Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон

Прокатиться на катере по реке Сулак, поучаствовать в мастер-классе по серебру и погулять по Гунибу

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Ответы на вопросы
За 3 дня вы увидите столько достопримечательностей, что вам покажется, будто пролетела целая неделя! Вы погуляете по древнему Дербенту, где пройдётесь по стенам цитадели Нарын-Кала, посмотрите на эраноплан «Лунь» и побываете в лиановом лесу.

Рассмотрите уникальные ювелирные украшения в известном селе златокузнецов и познакомитесь с мастерами.

Поднимитесь на Гунибское плато, полюбуетесь самым высоким водопадом Дагестана и потрогаете золотой песок бархана Сарыкум.
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Дагестанское трио: Дербент, Кубачи и Сулакский каньон
Ближайшие даты:
1
июн
3
июн
5
июн
7
июн
9
июн
11
июн
13
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, ул. Коркмасова, 14 (ЦУМ), 10:00
Завершение: Махачкала, ул. Коркмасова, 14 (либо аэропорт), 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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