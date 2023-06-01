Прокатиться на катере по реке Сулак, поучаствовать в мастер-классе по серебру и погулять по Гунибу
За 3 дня вы увидите столько достопримечательностей, что вам покажется, будто пролетела целая неделя! Вы погуляете по древнему Дербенту, где пройдётесь по стенам цитадели Нарын-Кала, посмотрите на эраноплан «Лунь» и побываете в лиановом лесу.
Рассмотрите уникальные ювелирные украшения в известном селе златокузнецов и познакомитесь с мастерами.
Поднимитесь на Гунибское плато, полюбуетесь самым высоким водопадом Дагестана и потрогаете золотой песок бархана Сарыкум.
Рассмотрите уникальные ювелирные украшения в известном селе златокузнецов и познакомитесь с мастерами.
Поднимитесь на Гунибское плато, полюбуетесь самым высоким водопадом Дагестана и потрогаете золотой песок бархана Сарыкум.
Ближайшие даты:
1
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июн
3
июн
июн
5
июн
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7
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9
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11
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, ул. Коркмасова, 14 (ЦУМ), 10:00Завершение: Махачкала, ул. Коркмасова, 14 (либо аэропорт), 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Махачкале
Наша команда предлагает вам незабываемые туры по Дагестану, где вы сможете насладиться удивительными пейзажами и познакомиться с местными жителями. Мы готовы помочь вам создать маршрут, который идеально подойдёт для ваших интересов и бюджета. Наша команда профессиональных гидов готова предложить вам индивидуальный подход и помощь на каждом этапе вашего путешествия. Не упустите возможность погрузиться в мир загадочного и удивительного Дагестана.
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