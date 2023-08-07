День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс

Индивидуальный мастер-класс в Махачкале: культурное погружение в Дагестан

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Отправляйтесь в захватывающее путешествие в самое сердце горного Дагестана, где вас ждет деревня Хунзах.

Станьте свидетелем самого высокого водопада, исследуйте каменные лабиринты Матласской чаши, отведайте дагестанские деликатесы и побывайте ювелирном мастер-классе.

Ощутите первозданную красоту, богатую культуру и незабываемые моменты, которые определяют чарующие пейзажи Дагестана и его яркие традиции.
День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
День в Хунзахе: водопады, плато, урбеч и ювелирный мастер-класс
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
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10
авг
12
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13
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Что вас ожидает:

  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Плато Матлас
  • Каменная чаша
  • Хунзахское плато — каньон Цолотль, водопад Тобот
  • Посещение мельницы по производству урбеча
  • Ювелирный мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Путь в горный Дагестан.
  • Путь к первой достопримечательности, напомнит вам странствия героев из «Властелина колец»: мы будем петлять мимо цветущих вершин по горному серпантину на встречу сказочной красоте Ирганайского водохранилища.
  • Живописные долины и водопады Хунзаха.
  • Первое с чем мы познакомимся, это со столицей Аварского ханства, которым в течение нескольких веков являлось село Хунзах. Данное село расположился буквально на самом краю глубокого каньона, что делает его одним из самых удивительных человеческих поселений в мире. Помимо живописных долин, где растет много чабреца, еще одно из главных сокровищ Хунзаха — это могучий водопад Тобот, который спадает со 100 метровой высоты искрясь радужными брызгами.
  • «Дагестанская Нуттела».
  • В селе Хунзах посетим мастерскую по производству дагестанской «Нуттелы» или «пасты долгожителей», как ее еще называют. Узнаем все секреты приготовления самого известного дагестанского лакомства – Урбеча и конечно продегустируем, это вкуснейшее лакомство.
  • Золотые руки мастера ювелирного дела.
  • А еще в Хунзахе мы зайдем в гости к мастеру ювелирного дела, который начинал осваивать семейное ремесло ещё в детстве, помогая отцу. А потом передал его своим сыновьям — те же технологии, узоры, что создавались здесь веками назад. Именно в его доме, вы не только сможете посмотреть на великолепные изделия мастера, но и поучаствовать в мастер-классе.
  • Матласская каменная чаша — природное чудо Дагестана.
  • Посетим самую большую горную равнину в Дагестане — плато Матлас, где среди гор спрятано очень необычное место, а именно комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами — это Каменная чаша.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы (трансфер)
  • Сопровождение гидом
  • Посещение мельницы по производству урбеча
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (по желанию):
  • Обед — от 700 руб. /чел. (стоимость зависит от вашего заказа)
  • Ювелирный мастер-класс — 1500 руб. /группа
  • Сувениры и другие личные расходы
  • Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
  • Для любителей острых ощущений, программу можно дополнить:
  • Прогулкой на SUP-борде по Ирганайскому водохранилищу
  • Аттракционом роупджампинг — свободное падение со скалы водопада Тобот
  • Полётом на зип-лайне над плато Матлас
  • Конной прогулкой по Хунзанскому плато.
  • Продолжительность экскурсии увеличится на 1,5 часа, доплата составляет: полет на зиплайне — от 1000 руб. /чел., роупджампинг — от 5000 руб. /чел., SUP-борд — от 1000 руб. /чел., конная прогулка – от 1000 руб. /человек.
  • Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (погодные условия не всегда позволяют посетить данную достопримечательность, экскурсия проводится только в сухую погоду). Продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа, а стоимость на 2000 руб. /группа и входной билет в Карадахскую теснину — от 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время мы свяжемся с Вами
  • Чтобы уточнить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Горы
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На весь день
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Выездные
Водопад Тобот
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Плато Матлас
Мастер-классы
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