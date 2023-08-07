Индивидуальный мастер-класс в Махачкале: культурное погружение в Дагестан
Отправляйтесь в захватывающее путешествие в самое сердце горного Дагестана, где вас ждет деревня Хунзах.
Станьте свидетелем самого высокого водопада, исследуйте каменные лабиринты Матласской чаши, отведайте дагестанские деликатесы и побывайте ювелирном мастер-классе.
Ощутите первозданную красоту, богатую культуру и незабываемые моменты, которые определяют чарующие пейзажи Дагестана и его яркие традиции.
Станьте свидетелем самого высокого водопада, исследуйте каменные лабиринты Матласской чаши, отведайте дагестанские деликатесы и побывайте ювелирном мастер-классе.
Ощутите первозданную красоту, богатую культуру и незабываемые моменты, которые определяют чарующие пейзажи Дагестана и его яркие традиции.
Ближайшие даты:
7
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авг
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даты
Что вас ожидает:
- Гимринский автодорожный тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Плато Матлас
- Каменная чаша
- Хунзахское плато — каньон Цолотль, водопад Тобот
- Посещение мельницы по производству урбеча
- Ювелирный мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путь в горный Дагестан.
- Путь к первой достопримечательности, напомнит вам странствия героев из «Властелина колец»: мы будем петлять мимо цветущих вершин по горному серпантину на встречу сказочной красоте Ирганайского водохранилища.
- Живописные долины и водопады Хунзаха.
- Первое с чем мы познакомимся, это со столицей Аварского ханства, которым в течение нескольких веков являлось село Хунзах. Данное село расположился буквально на самом краю глубокого каньона, что делает его одним из самых удивительных человеческих поселений в мире. Помимо живописных долин, где растет много чабреца, еще одно из главных сокровищ Хунзаха — это могучий водопад Тобот, который спадает со 100 метровой высоты искрясь радужными брызгами.
- «Дагестанская Нуттела».
- В селе Хунзах посетим мастерскую по производству дагестанской «Нуттелы» или «пасты долгожителей», как ее еще называют. Узнаем все секреты приготовления самого известного дагестанского лакомства – Урбеча и конечно продегустируем, это вкуснейшее лакомство.
- Золотые руки мастера ювелирного дела.
- А еще в Хунзахе мы зайдем в гости к мастеру ювелирного дела, который начинал осваивать семейное ремесло ещё в детстве, помогая отцу. А потом передал его своим сыновьям — те же технологии, узоры, что создавались здесь веками назад. Именно в его доме, вы не только сможете посмотреть на великолепные изделия мастера, но и поучаствовать в мастер-классе.
- Матласская каменная чаша — природное чудо Дагестана.
- Посетим самую большую горную равнину в Дагестане — плато Матлас, где среди гор спрятано очень необычное место, а именно комплекс пещер из трех скалистых залов, соединенных узкими проходами — это Каменная чаша.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы (трансфер)
- Сопровождение гидом
- Посещение мельницы по производству урбеча
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается (по желанию):
- Обед — от 700 руб. /чел. (стоимость зависит от вашего заказа)
- Ювелирный мастер-класс — 1500 руб. /группа
- Сувениры и другие личные расходы
- Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
- Для любителей острых ощущений, программу можно дополнить:
- Прогулкой на SUP-борде по Ирганайскому водохранилищу
- Аттракционом роупджампинг — свободное падение со скалы водопада Тобот
- Полётом на зип-лайне над плато Матлас
- Конной прогулкой по Хунзанскому плато.
- Продолжительность экскурсии увеличится на 1,5 часа, доплата составляет: полет на зиплайне — от 1000 руб. /чел., роупджампинг — от 5000 руб. /чел., SUP-борд — от 1000 руб. /чел., конная прогулка – от 1000 руб. /человек.
- Программу можно расширить поездкой в Карадахскую теснину (погодные условия не всегда позволяют посетить данную достопримечательность, экскурсия проводится только в сухую погоду). Продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа, а стоимость на 2000 руб. /группа и входной билет в Карадахскую теснину — от 100 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Махачкала, Дагестан, Россия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- В ближайшее время мы свяжемся с Вами
- Чтобы уточнить место встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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