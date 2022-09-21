В одной из исторических областей Южного Дагестана вы посетите красивейший водопад Дагестана, в народе его прозвали Хучнинским, откроете живописные пейзажи зеленых ландшафтов по дороге к деревянному мосту, построенному без единого гвоздя. Узнаете, что за легенду скрывает крепость «Семи братьев и одной сестры».



А в селе Табасаран гостеприимные хозяева проведут для вас мастер-классы и приоткроют секреты ковроткачества в древней технике, после чего пригласят на домашний обед из лучших блюд региона.