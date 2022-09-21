Деревянный мост, которому больше 200 лет, и мост Зуртил
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
Крепость «Семи братьев и одной сестры».
На высоком обрывистом холме возвышается одно из самых древних сооружений, известное также как Хучнинская крепость. Раньше здесь кипела жизнь, шли боевые действия, а сегодня от крепости остались лишь прочные стены. В этом месте среди живописного горного пейзажа создается ощущение, что переносишься на несколько веков назад. С этой крепостью связана легенда о семи братьях и красавице-сестре, вот эту легенду нам и предстоит узнать.
Край ковроткачества.
Любуясь великолепными пейзажами гор, направимся в место, которое на весь мир славится своим ковровым производством — Табасаран. Именно здесь делают произведения ручной работы, а именно табасаранские ковры, пёстрые узоры которых были придуманы много веков назад. Почему настоящие табасаранские ковры ценятся выше персидских? Ответ на этот вопрос, а также как ткутся знаменитые табасаранские ковры, Вы узнаете в одном из домов местного мастера, где для вас проведут мастер-класс.
Хучнинский водопад.
После наш путь будет лежать к одному из красивейших водопадов Дагестана. Водопад берет свое начало у вершины горы, которую украшают развалины старой башни. Вы сможете увидеть, как двойной каскад с бурлящим потоком сначала встречаются с каменным плато, от столкновения с которым становятся еще более бурным, и у подножья фонтаном бьют в озеро. Именно в этом озере, в теплое время года, вы сможете искупаться.
Мост «Зуртил».
Далее вас ждет рукотворный феномен в окрестностях села Ругуж – мост Зуртил, очень напоминающий своими очертаниями переправы горной Испании. Его возвели у слияния теплой и холодной горных рек.
Как выглядит 200-летний деревянный мост? В мировом сообществе до сих пор актуальны вопросы постройки пирамид в Египте и других масштабных сооружений. Конечно, мост в Дагестане хоть и не является столь выдающимся, однако веками хранит свои секреты. В его постройке не было использовано ни единого гвоздя или металлического крепления, а стоит он уже несколько столетий, причем конструкция по сей день может выдержать автомобиль. Мост сложен из деревянных бревен и толстенных брусьев – такое ощущение, что это какой-то великан играл в гигантский конструктор.
Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты в объекты культуры и отдыха
Что не входит
По желанию:
Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
Обед (от 600 руб. /чел., зависит от вашего заказа)
Мастер-класс по ковроткачеству (1500 руб.)
Личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
В ближайшее время мы свяжемся с Вами
Чтобы уточнить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы