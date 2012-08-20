Балхар — это центр гончарного промысла Дагастана, где веками бережно хранятся секреты работы с глиной. В этом путешествии вы познакомитесь с мастерами-гончарами и понаблюдаете за созданием знаменитых кувшинов и игрушек. Узнаете о балхарских обрядах, примерите национальный костюм и отведаете местные блюда. И всё это на фоне величественных пейзажей Дагестана!

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Описание

Что вас ожидает

Гончарные мастерские

В селении Балхар мастера уже много веков из поколения в поколения передают секреты гончарства, причем каждый создает свой тип изделий, будь то кувшины, кружки с белой росписью или игрушки. В местных мастерских вы понаблюдаете за работой гончаров и проследите создание работ на всех этапах — от замешивания глины до обжига и росписи. А заодно пройдете по улочкам живописного села и полюбуетесь горными панорамами.

Обряды и наряды: свадьба в Балхаре

Поговорим мы и о традициях, которые чтут жители села: наиболее интересны здесь свадебные обряды. Вы увидите балхарский наряд, в который должна облачиться невеста в день свадьбы, рассмотрите праздничные украшения. А затем и сами сможете примерить национальное одеяние, походить в знаменитой балхарской обуви и купить на память маленькие игрушки.

Вкуснейший обед по-дагестански!

В селе вы также познакомитесь с аутентичной кухней Балхара: во время обеда попробуете хинкал, сушенное мясо и колбасу, курзешки из мяса, картошки и творога, плов, чуду и другие блюда. И конечно, откроете секреты местных поваров.

Организационные детали