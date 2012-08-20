Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гончарные мастерские
В селении Балхар мастера уже много веков из поколения в поколения передают секреты гончарства, причем каждый создает свой тип изделий, будь то кувшины, кружки с белой росписью или игрушки. В местных мастерских вы понаблюдаете за работой гончаров и проследите создание работ на всех этапах — от замешивания глины до обжига и росписи. А заодно пройдете по улочкам живописного села и полюбуетесь горными панорамами.
Обряды и наряды: свадьба в Балхаре
Поговорим мы и о традициях, которые чтут жители села: наиболее интересны здесь свадебные обряды. Вы увидите балхарский наряд, в который должна облачиться невеста в день свадьбы, рассмотрите праздничные украшения. А затем и сами сможете примерить национальное одеяние, походить в знаменитой балхарской обуви и купить на память маленькие игрушки.
Вкуснейший обед по-дагестански!
В селе вы также познакомитесь с аутентичной кухней Балхара: во время обеда попробуете хинкал, сушенное мясо и колбасу, курзешки из мяса, картошки и творога, плов, чуду и другие блюда. И конечно, откроете секреты местных поваров.
Организационные детали
Мы заберём вас с вашего места проживания в Махачкале и отвезём обратно после экскурсии. Поездка пройдет на Тайоте Хайлюкс или на Форде Транзит (в зависимости от количества участников). Время пути примерно 3 часа в одну сторону.
Посещение некоторых мастерских возможно за дополнительную плату 200 руб.
В стоимость входит обед из блюд национальной кухни
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самур — ваша команда гидов в Махачкале
Мы команда гидов, работаем вместе уже не один год. Встречаем гостей на комфортабельных внедорожниках, таких как Тайота Хайлюкс, а также на Форд Транзит.