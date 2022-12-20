Открыть глаза после сна и сразу увидеть горы, выпить кофе, любуясь отражением вершин, посидеть на скамье, где великий художник писал пейзаж — всё это вы сможете сделать в нашем путешествии. А ещё вы пройдётесь по узкому ущелью, над которым возвышаются высоченные каменные стены. Увидите подземный водопад и мощный поток, срывающийся в глубокий каньон.



Мы пройдёмся по атмосферным улочкам высокогорных селений, полюбуемся террасами, по живописности не уступающими китайским, и посмотрим на кавказский Мачу-Пикчу — аул на гребне горы, чьи дома словно прилипли к скалам.