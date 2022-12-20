Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана

Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского

Открыть глаза после сна и сразу увидеть горы, выпить кофе, любуясь отражением вершин, посидеть на скамье, где великий художник писал пейзаж — всё это вы сможете сделать в нашем путешествии. А ещё вы пройдётесь по узкому ущелью, над которым возвышаются высоченные каменные стены. Увидите подземный водопад и мощный поток, срывающийся в глубокий каньон.

Мы пройдёмся по атмосферным улочкам высокогорных селений, полюбуемся террасами, по живописности не уступающими китайским, и посмотрим на кавказский Мачу-Пикчу — аул на гребне горы, чьи дома словно прилипли к скалам.
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Ближайшие даты:
22
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня «Coffee in», утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Махачкала, около 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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