Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня «Coffee in», утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Махачкала, около 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид в Махачкале
Всем мира!
Меня зовут Мухаммад. Я родился и вырос в Дагестане, в посёлке Дубки. Люблю активный отдых.
Увлекаюсь футболом, горными лыжами, плаванием. Профессионально варю кофе.
Окончив школу, я поступил Российский государственный университет туризма и сервиса.
Во время учебы часто выезжали с командой на туристические слеты, форумы и просто путешествовали, исследуя новые локации нашей республики. После получения профильного образования и хорошего опыта работы гидом моей главной задачей является развитие туризма в Дагестане.
Даю гарантию, что вы захотите вернуться вновь. До встречи в Дагестане!