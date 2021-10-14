Древнейший Гамсутль и старинные Чохские терассы

4.9
10 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Со мной вы отправитесь в один из древнейших аулов Дагестана и посетите аул-призрак.

Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет. Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед!
Древнейший Гамсутль и старинные Чохские терассы
Древнейший Гамсутль и старинные Чохские терассы
Древнейший Гамсутль и старинные Чохские терассы
Древнейший Гамсутль и старинные Чохские терассы
Древнейший Гамсутль и старинные Чохские терассы
Ближайшие даты:
1
мая
5
мая
8
мая
13
мая
19
мая
23
мая
27
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская Гэс
  • Старинный Аул Чох, его знаменитые терассы
  • Аул-призрак Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Древнейший аул Дагестана

В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.

Аул-призрак

Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.

Организационные моменты:

  • Подъем возможен только пешим ходом и длится порядка 1.5 часа.
  • Все самое интересное, конечно, уже внутри аула — призрака.

По понедельникам, пятницам в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Комфортный транспорт
  • Национальная кухня в местном кафе
Что не входит
  • Джипинг (при желании 100 руб/1 чел)
  • Дополнительные расходы на локациях
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, пятницам в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
  • Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
  • Добро пожаловать!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
Т
14 окт 2021
Это была самая активная экскурсия в плане информации и физ. нагрузки😁
М
8 сен 2021
Ю
26 авг 2021
Было интересно и увлекательно. Поднятие в горы - это конечно испытание, но оно этого стоит. Всем рекомендую.
Е
26 авг 2021
Хорошая экскурсия, грамотный и эрудированный гид, знающий и любящий места, про которые рассказывает. Было интересно смотреть и общаться. Рекомендую.
g
20 авг 2021
С
15 авг 2021
Экскурсия супер, подниматься не просто, но однозначно стоит того
T
8 авг 2021
Э
2 авг 2021
М
14 июля 2021
И
14 июля 2021

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Село Чох
Популярные места
Гамсутль

Похожие туры из Махачкалы

Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
43 отзыва
Популярное предложение
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
13 апр
14 апр
15 апр
17 апр
13 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
104 отзыва
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
13 апр
14 апр
15 апр
19 апр
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Путешествие в Гамсутль: аул-призрак и подземный водопад
Пройти по улицам заброшенного высокогорного селения и добраться до Салтинского водопада
Сегодня
13 апр
14 апр
15 апр
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ