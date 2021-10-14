Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Со мной вы отправитесь в один из древнейших аулов Дагестана и посетите аул-призрак.
Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет. Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед!
Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет. Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринское ущелье
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская Гэс
- Старинный Аул Чох, его знаменитые терассы
- Аул-призрак Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Древнейший аул Дагестана
В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.
Аул-призрак
Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.
Организационные моменты:
- Подъем возможен только пешим ходом и длится порядка 1.5 часа.
- Все самое интересное, конечно, уже внутри аула — призрака.
По понедельникам, пятницам в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Комфортный транспорт
- Национальная кухня в местном кафе
- Что не входит
- Джипинг (при желании 100 руб/1 чел)
- Дополнительные расходы на локациях
- Личные расходы, сувениры
- Место начала и завершения?
- пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам, пятницам в 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется.
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. В регионе приветствуется скромная одежда: Платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!)
- Добро пожаловать!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 окт 2021
Это была самая активная экскурсия в плане информации и физ. нагрузки😁
М
Мариам
8 сен 2021
Ю
Юлия
26 авг 2021
Было интересно и увлекательно. Поднятие в горы - это конечно испытание, но оно этого стоит. Всем рекомендую.
Е
Евгений
26 авг 2021
Хорошая экскурсия, грамотный и эрудированный гид, знающий и любящий места, про которые рассказывает. Было интересно смотреть и общаться. Рекомендую.
g
gabelko
20 авг 2021
С
Сергей
15 авг 2021
Экскурсия супер, подниматься не просто, но однозначно стоит того
T
Tatyana
8 авг 2021
Э
Эльмира
2 авг 2021
М
Мария
14 июля 2021
И
Игнатова
14 июля 2021
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