Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Дагестан — мусульманская республика, поэтому стоит быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не выбирать глубокие декольте, а ребят — короткие шорты и прозрачные футболки; вызывающую одежду. Для посещения мечети девушкам потребуется платок.
Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.
Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для багажа.
Желательно прилететь за день до даты начала тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Мы будем ходить по горам, поэтому ваша одежда и обувь должны быть удобными, не стесняющими движения.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы
Завершение: Махачкала, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Патимат — ваша команда гидов в Махачкале
Меня зовут Патимат, я координатор туров по Дагестану. Наша команда — это основатель и руководитель компании Заира, координатор по выездным направлениям Лена, помощница Индира и еще гиды: Разита и Дагмара, ну и, конечно, наш водитель Гаджиали, с которыми вы познакомитесь лично.
Признаться честно, работать в туризме — это кайф, это тот случай, когда ты работаешь и отдыхаешь одновременно. У нас амбициозная команда, которая строит долгосрочные цели! Нами движет единая цель — собрать путешествие для гостя от А до Я, учитывая уникальные потребности в отдыхе каждого клиента. Это место, где реализуются ваши мысли и воплощаются мечты, это больше, чем путешествие! Это открытие, которое перевернет ваше сознание и даст толчок к новым действиям и свершениям!