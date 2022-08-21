Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Заберемся высоко в горы, увидим отдаленные заброшенные аулы и пейзажи, от которых захватывает дух! Это путешествие по Южному Дагестану особенно понравится тем, кто любит древности и хочет прикоснуться к настоящей истории, не закрытой стеклами музейных витрин. Вы узнаете местные легенды и почувствуете себя искателями древностей.

Описание

Организационные детали

Дагестан — мусульманская республика, поэтому стоит быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не выбирать глубокие декольте, а ребят — короткие шорты и прозрачные футболки; вызывающую одежду. Для посещения мечети девушкам потребуется платок.

Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.

Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для багажа.

Желательно прилететь за день до даты начала тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Мы будем ходить по горам, поэтому ваша одежда и обувь должны быть удобными, не стесняющими движения.