Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Древние аулы Южного Дагестана

Погулять по лабиринтам аулов-призраков и прикоснуться к древностям Дербента

Заберемся высоко в горы, увидим отдаленные заброшенные аулы и пейзажи, от которых захватывает дух! Это путешествие по Южному Дагестану особенно понравится тем, кто любит древности и хочет прикоснуться к настоящей истории, не закрытой стеклами музейных витрин. Вы узнаете местные легенды и почувствуете себя искателями древностей.
Древние аулы Южного Дагестана
Древние аулы Южного Дагестана
Древние аулы Южного Дагестана
Древние аулы Южного Дагестана
Древние аулы Южного Дагестана
Древние аулы Южного Дагестана
Древние аулы Южного Дагестана
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Описание

Организационные детали

Дагестан — мусульманская республика, поэтому стоит быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не выбирать глубокие декольте, а ребят — короткие шорты и прозрачные футболки; вызывающую одежду. Для посещения мечети девушкам потребуется платок.

Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.

Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для багажа.

Желательно прилететь за день до даты начала тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Мы будем ходить по горам, поэтому ваша одежда и обувь должны быть удобными, не стесняющими движения.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы
Завершение: Махачкала, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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