Историческая столица ждет вас: индивидуальная экскурсия в Дербент
Дербент — это живая книга истории, которую вы сможете прочитать и пережить на собственной коже.
Каждый шаг этой экскурсии будет наполнен восторгом и удивлением перед величием древнего города и его культурного наследия.
Каждый шаг этой экскурсии будет наполнен восторгом и удивлением перед величием древнего города и его культурного наследия.
Ближайшие даты:
21
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дербент — живая книга истории.
- Ваше приключение начнется с посещения экраноплана «Лунь», удивительного судна, которое позволит вам пережить ощущение полета над волнами Каспийского моря. Ветер волшебно обдует ваши лица, когда вы с легкостью скользите по его поверхности, ощущая неповторимую энергию свободы.
- Далее наш путь приведет нас к крепости Нарын-Кала, величественному архитектурному шедевру, возвышающемуся над городом. Входя в ее стены, вы погрузитесь в древность и загадочность этого места. Каждый камень, каждая башня расскажут вам свою историю о вековых сражениях и защите границ.
- Прогуливаясь по узким улочкам старого города, вы окунетесь в атмосферу прошлого, где каждая постройка, каждый дом свидетельствует о мудрости и красоте исламской культуры 7-8 веков. Вы почувствуете величие и мощь великих цивилизаций, проникнувшихся в эти стены и запечатлевших свое наследие в каждом камне.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Вход в музей
- Личные расходы
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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