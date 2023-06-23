Душевный Дагестан: о местах через жителей

Исследовать горные села, отведать местную кухню и прокатиться на сапах

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Дагестан — это не только природные красоты, но и очень душевные гостеприимные люди.

Мы будем знакомиться с регионом через местных жителей: путешествовать по горным сёлам Гуниб и Гоор, исследовать заброшенное селение Гамсутль, кататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и впитывать местные обычаи и традиции. Конечно, обязательно увидим знаменитый Сулакский каньон и прокатимся по нему на катере.
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Душевный Дагестан: о местах через жителей
Ближайшие даты:
23
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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