Исследовать горные села, отведать местную кухню и прокатиться на сапах
Дагестан — это не только природные красоты, но и очень душевные гостеприимные люди.
Мы будем знакомиться с регионом через местных жителей: путешествовать по горным сёлам Гуниб и Гоор, исследовать заброшенное селение Гамсутль, кататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и впитывать местные обычаи и традиции. Конечно, обязательно увидим знаменитый Сулакский каньон и прокатимся по нему на катере.
Мы будем знакомиться с регионом через местных жителей: путешествовать по горным сёлам Гуниб и Гоор, исследовать заброшенное селение Гамсутль, кататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и впитывать местные обычаи и традиции. Конечно, обязательно увидим знаменитый Сулакский каньон и прокатимся по нему на катере.
Ближайшие даты:
23
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Обязательно берите с собой удобную одежду и обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00Завершение: Аэропорт Махачкалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Махачкале
Я хорошо разбираюсь в истории и культуре Дагестана, и стараюсь передать это знание путешественникам. Также я стараюсь делать свои экскурсии интересными и разнообразными, включая не только местные достопримечательности, но и уникальные места, о которых мало кто знает. Я люблю проводить экскурсии и встречаться с путешественниками, потому что это даёт мне возможность делиться своими знаниями и узнавать что-то новое от других людей.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании