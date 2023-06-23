Наталья — ваш гид в Махачкале

Я хорошо разбираюсь в истории и культуре Дагестана, и стараюсь передать это знание путешественникам. Также я стараюсь делать свои экскурсии интересными и разнообразными, включая не только местные достопримечательности, но и уникальные места, о которых мало кто знает. Я люблю проводить экскурсии и встречаться с путешественниками, потому что это даёт мне возможность делиться своими знаниями и узнавать что-то новое от других людей.