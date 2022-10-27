Вы хотите отдохнуть, сменить обстановку и увидеть что-то новое и захватывающее? Приглашаем провести выходные в древнем Дагестане. Вас ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, вы прогуляетесь по тысячелетним улочкам Дербента и насладитесь гостеприимством края.
Этот тур — для вас, если вы:
Ранняя встреча до 10:00, и мы начинаем наше короткое, но очень насыщенное путешествие.
Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо!
На его обрывах «ах, как кружится голова»! Еще бы – под ногами разверзается бездна!
Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.
Наше путешествие ведет к Чиркейской ГЭС: мощнейшая на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшая в Европе – 233 м!
ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро. По лазурно-голубой воде плавают катера, а летом здесь купаются и отдыхают на пляже.
Далее нас зовет мир бархана — желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни».
Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: обед на маршруте.
Перепад высот: 856 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 360 км.
После завтрака отправляемся знакомиться с наследием Юнеско — древним городом Дербентом.
Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря.
Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!
Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.
Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!
Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 17:00.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 107 км.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Метрополь» в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 2000р.
Гостиница Метрополь — это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском. Расположение в шаговой доступности от транспортных потоков и пляжной зоны, прямой проезд к аэропорту и помощь квалифицированного персонала помогут вам полноценно провести свой отдых или деловую поездку. К услугам гостей бесплатный wi-fi на всей территории и бесплатная парковка.
Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходится легкими спортивными штанами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если в вашей группе до 4 человек, то для вас мы предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности.
Если в вашей группе от 5 до 7 человек, мы предоставим комфортный вместительный «минивен».
Когда собирается большая группа от 8 до 17 человек, чтобы разместить всех с комфортом мы предоставляем просторный микроавтобус.
Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы - если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни. Ужины для Вашего удобства организованы в гостинице.
На треккинговых и конных маршрутах практически нет связи. На всех экскурсионных маршрутах связь есть. В регионах не работает связь Теле2, ВТБ и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.
Мы можем изменить отель за дополнительную плату, касаемо питания: при групповых заездах питание идет комплексное, Вы всегда можете заранее до начала поездки сообщить о Ваших предпочтениях, аллергиях и мы обязательно это учтем.
Погода всегда переменчива. Холод в течение дня может смениться теплом и наоборот. В горах даже в тридцатиградусную жару погода может быть непредсказуема. По ночам случаются заморозки. При ярком солнце может подуть ледяной ветер.
В стоимость тура включено все необходимое для комфортного отдыха. Дополнительные расходы зависят от ваших пожеланий. Дополнительно можно заказать: