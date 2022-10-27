Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»

Экскурсионный тур "Экскурсионный тур в Дагестан"Чудеса на выходные " " на 2 дня

5
3 отзыва
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
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Что вас ожидает 🤩

Интересные выходные
Интересные выходные
Вас ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, вы прогуляетесь по тысячелетним улочкам Дербента
Национальная кухня
Национальная кухня
Вас ждет вкуснейшая, обильная и разнообразная кавказская кухня
История и архитектура
История и архитектура
Вы своими глазами увидите старинные историко-культурные архитектурные изыски

Описание

Вы хотите отдохнуть, сменить обстановку и увидеть что-то новое и захватывающее? Приглашаем провести выходные в древнем Дагестане. Вас ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, вы прогуляетесь по тысячелетним улочкам Дербента и насладитесь гостеприимством края.

Этот тур — для вас, если вы:

  • задумали приобщиться к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов;
  • мечтаете побывать в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане;
  • поклонник истинной гармонии и красоты сказочной природы горного края и Каспийского моря;
  • хотели бы своими глазами увидеть старинные историко-культурные архитектурные изыски;
  • любитель вкуснейшей обильной разнообразной кавказской национальной кухни.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум

Ранняя встреча до 10:00, и мы начинаем наше короткое, но очень насыщенное путешествие.

Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо!

На его обрывах «ах, как кружится голова»! Еще бы – под ногами разверзается бездна!

Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.

Наше путешествие ведет к Чиркейской ГЭС: мощнейшая на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшая в Европе – 233 м!

ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро. По лазурно-голубой воде плавают катера, а летом здесь купаются и отдыхают на пляже.

Далее нас зовет мир бархана — желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни».

Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: обед на маршруте.

Перепад высот: 856 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 360 км.

Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумВстреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумВстреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумВстреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
2 день

Дербент, Нарын-Кала. Отъезд

После завтрака отправляемся знакомиться с наследием Юнеско — древним городом Дербентом.

Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря.

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!

Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.

Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!

Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 17:00.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 107 км.

Дербент, Нарын-Кала. ОтъездДербент, Нарын-Кала. ОтъездДербент, Нарын-Кала. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Метрополь» в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 2000р.

Варианты проживания

Гостиница «Метрополь» 3*

1 ночь

Гостиница Метрополь — это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском. Расположение в шаговой доступности от транспортных потоков и пляжной зоны, прямой проезд к аэропорту и помощь квалифицированного персонала помогут вам полноценно провести свой отдых или деловую поездку. К услугам гостей бесплатный wi-fi на всей территории и бесплатная парковка.

Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*Гостиница «Метрополь» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы
  • Экскурсии по программе тура
  • Дополнительно можно заказать
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 2 000 р. за весь период тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Купальники и наряды для фотосессий;
  • Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • Удобную одежду по сезону;
  • Удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).

Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходится легкими спортивными штанами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На чем будут передвигаться туристы?

Если в вашей группе до 4 человек, то для вас мы предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности.

Если в вашей группе от 5 до 7 человек, мы предоставим комфортный вместительный «минивен».

Когда собирается большая группа от 8 до 17 человек, чтобы разместить всех с комфортом мы предоставляем просторный микроавтобус.

Как будут кормить?

Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы - если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни. Ужины для Вашего удобства организованы в гостинице.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

На треккинговых и конных маршрутах практически нет связи. На всех экскурсионных маршрутах связь есть. В регионах не работает связь Теле2, ВТБ и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.

Можно ли выбирать отель и питание исходя из предпочтений?

Мы можем изменить отель за дополнительную плату, касаемо питания: при групповых заездах питание идет комплексное, Вы всегда можете заранее до начала поездки сообщить о Ваших предпочтениях, аллергиях и мы обязательно это учтем.

Какая погода на Кавказе?

Погода всегда переменчива. Холод в течение дня может смениться теплом и наоборот. В горах даже в тридцатиградусную жару погода может быть непредсказуема. По ночам случаются заморозки. При ярком солнце может подуть ледяной ветер.

Нужно ли брать с собой дополнительно деньги?

В стоимость тура включено все необходимое для комфортного отдыха. Дополнительные расходы зависят от ваших пожеланий. Дополнительно можно заказать:

  • экскурсии, не включенные в программу тура
  • входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
  • индивидуальный трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
27 окт 2022
Второй раз пользуюсь услугами Большой Страны: Байкал в том году и Чарующий Архыз с 15 по 22 октября. Это великолепный тур. Архыз с дикой природой, осень с колоритом своих красок, голубизна неба, изумрудный цвет воды в озерах и водопадах. И погода подарила нам свои солнечные лучи. Огромное спасибо также принимающей стороне за встречу Мадине и гиду Мурату, который был с нами на всех маршрутах. Все было организовано на высшем уровне. Спасибо и рекомендую всем. Скучно не будет.
А
23 окт 2022
Отдыхал с 15.10.22 по 22.10.22. Замечательный тур!!! Проживание в очень уютных, напоминающих шале гостиницах (ну разве что в пятигорске огромный отель интурист подкачал…) Фантастические виды из окон, очень богатая, интересная и насыщенная программа, очень вкусная кухня - нигде по маршруту голодным не остаться. И даже если что-то посетить нельзя (погоду все ж не купишь) - не беда, интересных локаций хватит с запасом. И лично мне повезло с гидом - человек любит свое дело и вкладывает в него свою душу, а не бубнит по програмке.
В
20 окт 2022
Встреча в аэропорту, заселение в гостиницу - все вовремя, без опозданий и каких-либо заминок. В гостинице в Домбае также очень оперативно расселили нашу группу. Питание отличное, и в гостиницах, и на маршрутах. Особую благодарность хочется выразить нашему гиду-экскурсоводу Рамазану - кладезь информации как современной. так и исторической. Нам повезло с гидом!

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