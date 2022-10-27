1 день

Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум

Ранняя встреча до 10:00, и мы начинаем наше короткое, но очень насыщенное путешествие.

Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо!

На его обрывах «ах, как кружится голова»! Еще бы – под ногами разверзается бездна!

Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.

Наше путешествие ведет к Чиркейской ГЭС: мощнейшая на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшая в Европе – 233 м!

ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро. По лазурно-голубой воде плавают катера, а летом здесь купаются и отдыхают на пляже.

Далее нас зовет мир бархана — желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни».

Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: обед на маршруте.

Перепад высот: 856 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 360 км.