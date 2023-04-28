С корабля на бал, а именно, прямиком из вашего отеля в самое сердце Баку вас доставит гид.
Площадь Государственного флага, Пламенные башни, Приморский парк, «Малая Венеция», Мугам центр и Губернаторский садик — частичная выдержка из всей экскурсионной программы. Апофеозом путешествия станет панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки столицы.
Площадь Государственного флага, Пламенные башни, Приморский парк, «Малая Венеция», Мугам центр и Губернаторский садик — частичная выдержка из всей экскурсионной программы. Апофеозом путешествия станет панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки столицы.
Ближайшие даты:
28
апр
апр
29
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апр
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город Ичери-шехер
- Девичья башня
- Крепостные стены Ичери-шехер
- Бакинский приморский бульвар
- Бакинское колесо обозрения.
- Азербайджанский национальный музей ковров
- Парк «Малая Венеция».
- Нагорный парк
- Смотровая площадка неподалеку от Пламенных башен
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Губернаторский садик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Баку — крупнейший город на берегу Каспийского моря, столица Азербайджана с населением более двух миллионов человек. Порт был основан в XI веке и издревле привлекал своим местоположением — здесь пересекались древние торговые пути из Европы в Центральную Азию.
Что вас ожидает:
- Старый город Ичери-шехер.
- Девичья башня.
- Крепостные стены Ичери-шехер.
- Бакинский приморский бульвар.
- Бакинское колесо обозрения.
- Азербайджанский национальный музей ковров.
- Парк «Малая Венеция».
- Нагорный парк.
- Смотровая площадка неподалеку от Пламенных башен.
- Культурный центр Гейдара Алиева.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида проводника
- Завтрак
- Обед
- Билеты
- Ужин
- Проживание в гостинице
- Что не входит
- Личные покупки
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала, проспект Акушинского, 8а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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