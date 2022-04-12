В этой поездке я могу Вам рассказать о многом так как это моя Родина. Сама экскурсия очень уникальная и редкая. Это то место о котором говорят - само место, но мест оттуда видно очень много. Вы познакомитесь с уникальным явлением как "язык Тролля"