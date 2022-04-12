В этой поездке я могу Вам рассказать о многом так как это моя Родина. Сама экскурсия очень уникальная и редкая. Это то место о котором говорят - само место, но мест оттуда видно очень много. Вы познакомитесь с уникальным явлением как "язык Тролля"
Ответы на вопросы
Что входит
Переезд туда обратно
Гид
Обед если в группе 10 и более человек
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 100 (Автовокзал)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Позвоните мне пожалуйста +79093444424
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 8:00
Магомед — ваш гид в Махачкале
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