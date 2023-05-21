Исторический романтизм и красота прибрежных видов на экскурсии по Дербенту
Наша экскурсия станет путешествием сквозь время, открывающим перед вами уникальные культурные и природные сокровища этого удивительного места.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Экскурсия по крепости Нарын-Кала
- Прогулка по Магалам (Старый город)
- Джума мечеть
- Набережная Дербента
- Каспийский монстр «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Исторический романтизм и красота прибрежных видов.
- Наше первое приключение начнется с крепости Нарын-Кала, гордости Дербента. Возвышающаяся над берегами Каспийского моря, эта древняя крепость захватывает воображение своей мощью и многовековой историей. Прогулка по ее стенам и башням позволит вам почувствовать дух древности и представить величие прошлого. Следующая остановка — Магала, старый город Дербента. Здесь, среди узких улочек и исторических построек, вы ощутите атмосферу древности и величия культуры, пронизывающей каждый камень этого места. Прогуляйтесь по улочкам, вдохните аромат местных специй и насладитесь колоритом национальной архитектуры.
- Далее наш путь приведет нас к Джума мечети, знаковому месту Дербента. Величественные арки и украшенные фасады мечети удивят вас своей архитектурной красотой. Внутри мечети вы почувствуете особую атмосферу покоя и молитвы, которая заполнит вас духовной энергией. Не забудем заглянуть на набережную Дербента, где вы сможете насладиться живописными видами Каспийского моря и ощутить свежий морской бриз. Прогулка по набережной станет отличным способом расслабиться и насладиться окружающей природой. Наше путешествие завершается с посещением Каспийского монстра «Лунь». Экраноплан, который вызывает восхищение своими габаритами и уникальностью. Приближаясь к нему, вы ощутите мощь и магию этого невероятного транспортного средства.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Гид-экскурсовод
- Входные билеты на крепость
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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