Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром

Исторический романтизм и красота прибрежных видов на экскурсии по Дербенту

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Наша экскурсия станет путешествием сквозь время, открывающим перед вами уникальные культурные и природные сокровища этого удивительного места.
Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром
Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром
Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром
Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром
Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром
Экскурсия по Дербенту и встреча с Каспийским монстром
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
23
мая
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мая
25
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Что вас ожидает:

  • Экскурсия по крепости Нарын-Кала
  • Прогулка по Магалам (Старый город)
  • Джума мечеть
  • Набережная Дербента
  • Каспийский монстр «Лунь»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Исторический романтизм и красота прибрежных видов.
  • Наше первое приключение начнется с крепости Нарын-Кала, гордости Дербента. Возвышающаяся над берегами Каспийского моря, эта древняя крепость захватывает воображение своей мощью и многовековой историей. Прогулка по ее стенам и башням позволит вам почувствовать дух древности и представить величие прошлого. Следующая остановка — Магала, старый город Дербента. Здесь, среди узких улочек и исторических построек, вы ощутите атмосферу древности и величия культуры, пронизывающей каждый камень этого места. Прогуляйтесь по улочкам, вдохните аромат местных специй и насладитесь колоритом национальной архитектуры.
  • Далее наш путь приведет нас к Джума мечети, знаковому месту Дербента. Величественные арки и украшенные фасады мечети удивят вас своей архитектурной красотой. Внутри мечети вы почувствуете особую атмосферу покоя и молитвы, которая заполнит вас духовной энергией. Не забудем заглянуть на набережную Дербента, где вы сможете насладиться живописными видами Каспийского моря и ощутить свежий морской бриз. Прогулка по набережной станет отличным способом расслабиться и насладиться окружающей природой. Наше путешествие завершается с посещением Каспийского монстра «Лунь». Экраноплан, который вызывает восхищение своими габаритами и уникальностью. Приближаясь к нему, вы ощутите мощь и магию этого невероятного транспортного средства.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Гид-экскурсовод
  • Входные билеты на крепость
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Дагестан
Выездные

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