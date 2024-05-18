Ботлихский район Дагестана — один из самых крупных районов, расположенный в высокогорной зоне. История района уходит корнями в древность. На его территории сохранились древние поселения бронзового века, боевые укрепления 13—15 веков, мост 18 века через реку Андийское Койсу, гражданские постройки двухсотлетней давности. Исконно сельскохозяйственный, прославившийся на весь мир андийскими бурками, террасным земледелием и садоводством, ботлихский район известен своими славными традициями и в старину, и в современность. Горные массивы надежно укрывают земли Ботлиха от ненастной погоды и сильных порывов ветра. Мягкий умеренный климат дает возможность ботлихцам выращивать огромные сады, в которых особое место занимают такие деревья как: абрикосы, персики, груши, сливы, яблони. В Ботлихе вас ждут высокие горы, бурные реки, многовековые памятники. Но главная достопримечательность — это люди, которые хранят историю и традиции, передают их по наследству и щедро делятся ими с гостями. Говоря о традициях мы обязательно посетим старинное селение Кванхидатли Ботлихского района, где с 30-х годов прошлого века добывают соль многократно перемывая ее с водой из источников. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду по сезону, комфортную нескользящую обувь, головной убор и дождевик.

Возьмите с собой обязательно паспорт, легкий перекус и воду.