Неприступный Ботлих в Дагестане — это высокие горы, бурные реки и многовековые памятники.
Но главная его достопримечательность — это люди, которые хранят историю и традиции, передают их по наследству и щедро делятся ими с гостями. Также вы побываете на живописном озере Кезеной-Ам.
Но главная его достопримечательность — это люди, которые хранят историю и традиции, передают их по наследству и щедро делятся ими с гостями. Также вы побываете на живописном озере Кезеной-Ам.
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Что вас ожидает:
- Ботлих
- Озеро Кезеной-Ам
Описание
Ботлихский район Дагестана — один из самых крупных районов, расположенный в высокогорной зоне. История района уходит корнями в древность. На его территории сохранились древние поселения бронзового века, боевые укрепления 13—15 веков, мост 18 века через реку Андийское Койсу, гражданские постройки двухсотлетней давности. Исконно сельскохозяйственный, прославившийся на весь мир андийскими бурками, террасным земледелием и садоводством, ботлихский район известен своими славными традициями и в старину, и в современность. Горные массивы надежно укрывают земли Ботлиха от ненастной погоды и сильных порывов ветра. Мягкий умеренный климат дает возможность ботлихцам выращивать огромные сады, в которых особое место занимают такие деревья как: абрикосы, персики, груши, сливы, яблони. В Ботлихе вас ждут высокие горы, бурные реки, многовековые памятники. Но главная достопримечательность — это люди, которые хранят историю и традиции, передают их по наследству и щедро делятся ими с гостями. Говоря о традициях мы обязательно посетим старинное селение Кванхидатли Ботлихского района, где с 30-х годов прошлого века добывают соль многократно перемывая ее с водой из источников. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду по сезону, комфортную нескользящую обувь, головной убор и дождевик.
Возьмите с собой обязательно паспорт, легкий перекус и воду.
По субботам в 6:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботлих
- Озеро Кезеной-Ам
Что включено
- Проезд на комфортабельном транспорте Вкусный национальный обед
- Гид-проводник
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страховка (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: УЛ.И. Казака 2
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 6:30
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Брать очень удобную одежду
- Удобную нескользящую обувь
- Головной убор
- Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой и бутылку воды
- Паспорт (обязательно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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