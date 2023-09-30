Проснуться с видом на горы, получить максимум впечатлений за выходные и попробовать аварский хинкал
Прокатимся на катере по каньону, погуляем в мини-пустыне, сделаем аутентичные фотографии в заброшенном ауле и вообще везде по пути, где захочется! А таких мест будет много! Попробуем форель, хинкал, чуду, плов, долму, ботишал и горный чай.
Описание
Организационные детали
Транспорт оснащён светомузыкой. За рулём профессиональный водитель со стажем больше 20 лет.
Программа тура по дням
Песчано-бирюзовый Дагестан
Рекомендуем прилетать в Махачкалу до 10:00, а лучше днём ранее. Сегодня отправимся к Сулакскому каньону, где прокатимся на катере и насладимся брызгами чистейшей воды, и побываем в мини-пустыне — на бархане Сарыкум. Поднимемся повыше, чтобы увидеть бирюзовый каньон с высоты птичьего полёта. Пообедаем на форелевой ферме.
По дороге в глэмпинг будем останавливаться на смотровых площадках для фотографий и созерцания. В том числе у Чиркейского водохранилища.
Аварский Дагестан и Дербент
После сытного горного завтрака отправляемся за новыми впечатлениями в заброшенный аул Гамсутль, похожий на Мачу-Пикчу. Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, попробуем национальные блюда аварцев на обед: хинкал и ботишал. Посетим село Гуниб, расположенное на крутом склоне, и подземный водопад в Салтинской теснине. Весь путь вокруг нас будут живописные пейзажи с цветущими садами, рукотворными террасами и памятниками истории и архитектуры. Проедем самый длинный автодорожный тоннель в России — Гимринский. А к вечеру уже будем в Дербенте, где вы сможете самостоятельно в комфортном вам темпе прогуляться по городу.
Достопримечательности Дербента и дагестанское застолье
Сегодня углубимся в уникальную атмосферу Дербента. Сфотографируемся на фоне самого большого в мире ракетоносца-экраноплана «Лунь», посетим цитадель Нарын-Кала, прогуляемся по улочкам Старого города, увидим Джуму-мечеть и зайдём за сувенирами. Завершим колоритное путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни. Вы попробуете долму, плов, чуду и горный чай.
Рекомендуем планировать вылет после 18:00.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Махачкалы, до 10:00Завершение: Аэропорт Махачкалы, планировать вылет после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.