Экспресс-перезагрузка по-кавказски

Проснуться с видом на горы, получить максимум впечатлений за выходные и попробовать аварский хинкал

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Нас ждёт насыщенный уикенд в Дагестане с кавказским колоритом и традиционной кухней! Увидим популярные достопримечательности, поднимемся повыше к башням и насладимся вечером в компании единомышленников в уютном глэмпинге в горах.

Прокатимся на катере по каньону, погуляем в мини-пустыне, сделаем аутентичные фотографии в заброшенном ауле и вообще везде по пути, где захочется! А таких мест будет много! Попробуем форель, хинкал, чуду, плов, долму, ботишал и горный чай.
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Экспресс-перезагрузка по-кавказски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Транспорт оснащён светомузыкой. За рулём профессиональный водитель со стажем больше 20 лет.

Программа тура по дням

1 день

Песчано-бирюзовый Дагестан

Рекомендуем прилетать в Махачкалу до 10:00, а лучше днём ранее. Сегодня отправимся к Сулакскому каньону, где прокатимся на катере и насладимся брызгами чистейшей воды, и побываем в мини-пустыне — на бархане Сарыкум. Поднимемся повыше, чтобы увидеть бирюзовый каньон с высоты птичьего полёта. Пообедаем на форелевой ферме.

По дороге в глэмпинг будем останавливаться на смотровых площадках для фотографий и созерцания. В том числе у Чиркейского водохранилища.

Песчано-бирюзовый ДагестанПесчано-бирюзовый ДагестанПесчано-бирюзовый ДагестанПесчано-бирюзовый ДагестанПесчано-бирюзовый Дагестан
2 день

Аварский Дагестан и Дербент

После сытного горного завтрака отправляемся за новыми впечатлениями в заброшенный аул Гамсутль, похожий на Мачу-Пикчу. Вдоволь нагулявшись и нафотографировавшись, попробуем национальные блюда аварцев на обед: хинкал и ботишал. Посетим село Гуниб, расположенное на крутом склоне, и подземный водопад в Салтинской теснине. Весь путь вокруг нас будут живописные пейзажи с цветущими садами, рукотворными террасами и памятниками истории и архитектуры. Проедем самый длинный автодорожный тоннель в России — Гимринский. А к вечеру уже будем в Дербенте, где вы сможете самостоятельно в комфортном вам темпе прогуляться по городу.

Аварский Дагестан и ДербентАварский Дагестан и ДербентАварский Дагестан и ДербентАварский Дагестан и ДербентАварский Дагестан и ДербентАварский Дагестан и ДербентАварский Дагестан и Дербент
3 день

Достопримечательности Дербента и дагестанское застолье

Сегодня углубимся в уникальную атмосферу Дербента. Сфотографируемся на фоне самого большого в мире ракетоносца-экраноплана «Лунь», посетим цитадель Нарын-Кала, прогуляемся по улочкам Старого города, увидим Джуму-мечеть и зайдём за сувенирами. Завершим колоритное путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни. Вы попробуете долму, плов, чуду и горный чай.

Рекомендуем планировать вылет после 18:00.

Достопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застольеДостопримечательности Дербента и дагестанское застолье

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 10:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, планировать вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Бархан Сарыкум
Популярные места
Экраноплан «Лунь»
Гамсутль
Салтинский водопад
Дербент

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