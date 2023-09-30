Рекомендуем прилетать в Махачкалу до 10:00, а лучше днём ранее. Сегодня отправимся к Сулакскому каньону, где прокатимся на катере и насладимся брызгами чистейшей воды, и побываем в мини-пустыне — на бархане Сарыкум. Поднимемся повыше, чтобы увидеть бирюзовый каньон с высоты птичьего полёта. Пообедаем на форелевой ферме.

По дороге в глэмпинг будем останавливаться на смотровых площадках для фотографий и созерцания. В том числе у Чиркейского водохранилища.