13:00 Встреча группы в аэропорту Владикавказа.
Трансфер в г. Магас.
14:30 Обед.
Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы» иэтнографического музея в «Башне Согласия» — самой высокой в Ингушетии башни со смотровой площадкой.
19:00 Ужин.
Переезд во Владикавказ или в Армхи.
Заселение в гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи или в гостинице «Армхи». Альтернатива — гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница “Планета Люкс”.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
Башенный комплекс “Эрзи” – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Чаепитие с пирогами на перевале у Кавказского хребта.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.
Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».
К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
18:00 Ужин (за доп. плату).
Завтрак в ЛОК «Армхи».
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.
Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага
Обед в ресторане Тиволи Парк.
Экскурсия по городу Владикавказ.
Переезд в отель "Магас".
Ужин (за доп. плату).
Завтрак.
Выселение из отеля.
9:00 Выезд в г. Грозный.
10:30 Экскурсия по Грозному:
14:30 Обед.
Посещение уникальной мечети в стиле хай-тек — "Сердце Матери".
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Шали. Мечеть "Гордрость мусульман". Мечеть считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
В здании одновременно могут молиться 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.
Заселение в отель ("Нохчо Стар","Централ Сити","Дона").
19:00 Ужин.
Завтрак.
Выезд в Дагестан.
Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоём, был образован для возведения Чиркейской ГЭС.
Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.
Обед в ресторане в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон — один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Возвращение в Грозный.
Ужин.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
10:00 Трансфер в аэропорт г. Грозный.
Тур предусматривает проживание в г. Владикавказ или п. Джейрах и в г. Грозный. Возможно одноместное размещение, с доплатой. Более подробную информацию можно узнать у туроператора при бронировании.
Варианты размещения в г. Владикавказ:
Варианты размещения в п. Джейрах:
Варианты размещения в г. Грозный:
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает ресторан.
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Отель «Магас» с баром, общим лаунджем и террасой расположен в городе Магас. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, письменным столом, чайником, мини-баром, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере гостиницы «Магас» предоставляется постельное белье и полотенца. По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
В нашем туре предусмотрено питание полупансион с завтраками и обедами. Вы можете взять с собой деньги для ужинов и других дополнительных расходов, не входящих в стоимость тура.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.