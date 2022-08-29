Ешь. Восхищайся. Люби

В этом туре мы постарались собрать всё, чтобы вы сказали: «Ух ты! Это невероятно!»

5
3 отзыва
В этом туре мы постарались собрать всё, чтобы вы сказали:"Ух ты! Это невероятно!".

Мы покажем равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, города Магас, Владикавказ, Грозный, а также поедем в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире Сулакскому каньону. Будем пробовать вкусные национальные блюда и устраивать чаепития на свежем воздухе. Эти шесть дней покажутся вам одним днём и вечностью одновременно!
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ешь. Восхищайся. Люби
Ближайшие даты:
23
сен
5
окт
14
окт
21
окт
4
ноя
11
ноя
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Что вас ожидает 🤩

Вкус кавказской кухни
Вкус кавказской кухни
Познакомимся с блюдами национальной кухни и обязательно её полюбим
Оздоровительный курорт «Армхи»
Оздоровительный курорт «Армхи»
Отправимся на горнолыжный курорт, где вас ждут дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Увидим один из древнейших христианских храмов на территории России
Город Мёртвых
Город Мёртвых
Прислушаемся к тишине загадочного древнего города и узнаем его историю
Магия Грозного
Магия Грозного
"Грозный-Сити", церкви, мечети и красивейший цветочный парк — гостей ждёт насыщенная впечатлениями программа!
Величие Сулакского каньона
Величие Сулакского каньона
Полюбуемся самой красивой локацией Дагестана — каньоном, превосходящим по глубине даже известный Гранд-Каньон в Аризоне!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

13:00 Встреча группы в аэропорту Владикавказа.

Трансфер в г. Магас.

14:30 Обед.

Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы» иэтнографического музея в «Башне Согласия» — самой высокой в Ингушетии башни со смотровой площадкой.

19:00 Ужин.

Переезд во Владикавказ или в Армхи.

Заселение в гостевой дом в Джейрахе, в апартаментах в Армхи или в гостинице «Армхи». Альтернатива — гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс», гостиница “Планета Люкс”.

Встреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии

Башенный комплекс “Эрзи” один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину

Чаепитие с пирогами на перевале у Кавказского хребта.

Продолжение экскурсии.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах.

Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

Хамхи башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Храм Тхаба-Ерды это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».

К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Вовнушки победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

18:00 Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

Завтрак в ЛОК «Армхи».

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага

Обед в ресторане Тиволи Парк.

Экскурсия по городу Владикавказ.

Переезд в отель "Магас".

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по ОсетииОбзорная экскурсия по Осетии
4 день

Экскурсия по г. Грозный

Завтрак.

Выселение из отеля.

9:00 Выезд в г. Грозный.

10:30 Экскурсия по Грозному:

  • Храм Михаила Архангела. Памятник архитектуры 19 века, одно из самых старых зданий в Грозном.
  • Мечеть “Сердце Чечни” — одна из самых больших мечетей мира.
  • Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых». Является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
  • Мемориальный комплекс Славы им. А. Кадырова. Расположен комплекс в самом центре столицы и включает музей, живописный зеленый парк и несколько памятников.

14:30 Обед.

Посещение уникальной мечети в стиле хай-тек"Сердце Матери".

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Шали. Мечеть "Гордрость мусульман". Мечеть считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

В здании одновременно могут молиться 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — еще до 70 тысяч.

Заселение в отель ("Нохчо Стар","Централ Сити","Дона").

19:00 Ужин.

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
5 день

Сулакский каньон

Завтрак.

Выезд в Дагестан.

Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоём, был образован для возведения Чиркейской ГЭС.

Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.

Обед в ресторане в одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон — один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.

Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Возвращение в Грозный.

Ужин.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
6 день

Трансфер в аэропорт г. Грозный

Завтрак.

Выселение из отеля.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

10:00 Трансфер в аэропорт г. Грозный.

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Владикавказ или п. Джейрах и в г. Грозный. Возможно одноместное размещение, с доплатой. Более подробную информацию можно узнать у туроператора при бронировании.

Варианты размещения в г. Владикавказ:

  • гостиница «Владикавказ»;
  • гостиница «Люкс»;
  • гостиница “Планета Люкс”;
  • отель "Магас".

Варианты размещения в п. Джейрах:

  • Гостевой дом в Джейрахе;
  • апартаменты в Армхи;
  • гостиница «Армхи».

Варианты размещения в г. Грозный:

  • Отель “Нохчо Стар”;
  • отель “Централ Сити”;
  • отель “Дона”.

Варианты проживания

Отель «Планета-Люкс»

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории отеля работает ресторан.

Отель «Планета-Люкс»Отель «Планета-Люкс»Отель «Планета-Люкс»Отель «Планета-Люкс»Отель «Планета-Люкс»

Гостиница «Армхи»

2 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

«Владикавказ» 3*

2 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*«Владикавказ» 3*

Отель «Магас»

1 ночь

Отель «Магас» с баром, общим лаунджем и террасой расположен в городе Магас. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей отеля номера с кондиционером, письменным столом, чайником, мини-баром, сейфом, телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с биде. В каждом номере гостиницы «Магас» предоставляется постельное белье и полотенца. По утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»Отель «Магас»

Мини-гостиница «Central City»

2 ночи

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.

Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»Мини-гостиница «Central City»

Дона

2 ночи

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

ДонаДонаДонаДона

Нохчо Стар

2 ночи

Отель «НОХЧОСТАР» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «НОХЧОСТАР» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «НОХЧОСТАР» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание полупансион — завтраки и обеды
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Грозный
  • Медицинская страховка
  • Питание (ужины и доп. приёмы пищи)
  • Проезд в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужно ли брать с собой деньги?

В нашем туре предусмотрено питание полупансион с завтраками и обедами. Вы можете взять с собой деньги для ужинов и других дополнительных расходов, не входящих в стоимость тура.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения Ингушетии (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
29 авг 2022
Хочу сказать спасибо за путешествие на Кавказ. Понравилась природа: невероятные горы Ингушетии как будто застеленные бархатным ковром, острые скалы в Кармадонском ущелье и экстремальные виды в Кабардино-Балкарии. В целом вышел прекрасный обзорный тур: ваша команда подарила такие впечатления, за которыми хочется возвращаться. Оставайтесь всегда такими, пожалуйста.

А ещё у вас Мега удобный агрегатор туров. Легко можно найти направление, которое интересует. И оперативность менеджеров порадовала. Я оформила тур за два неполных дня☺️
Ш
14 сен 2022
К принимающей стороне никаких нареканий или отрицательных моментов сказать не могу. Все организованно хорошо и по времени и по комфорту.
Хозяйка, Зара, даже вечером устроила ужин для всей группы (6 человек)-посидели, поели, выпили вина, душевно пообщались, обменялись впечатлениями.
Отношение гостеприимное и подход гибкий к каждому (туры отличались у всех). Спасибо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Л
12 сен 2022
Всё организовано отлично
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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