Гедонистический тур по Дагестану

Нас ждут три дня полного погружения в культуру горцев! Мы посетим Сулакский каньон, который глубже Большого каньона США.

Заедем в село ремесленников Унцукуль, погуляем между тысячелетних скал и побродим по горному аулу-призраку.

Мы будем есть национальную дагестанскую еду и научимся готовить традиционное аварское блюдо.

И это еще далеко не все. ..
Гедонистический тур по Дагестану
Гедонистический тур по Дагестану
Гедонистический тур по Дагестану
Гедонистический тур по Дагестану
Гедонистический тур по Дагестану
Гедонистический тур по Дагестану
Гедонистический тур по Дагестану

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон
  • Самый большой комбинат ювелирных изделий Дагестана
  • Домашняя мастерская по обработке серебра
  • Плато Хунзах
  • Водопад Тобот
  • Мельница в деревне Хариколо
  • Ущелье Карадахской теснины
  • Гуниб
  • Крепость имама Шамиля
  • Гамсутль

Нас ждут три дня погружения в культуру горцев:

  • Проверим, действительно ли Сулакский каньон глубже американского Гранд-Каньона
  • Узнаём, что аварский хинкал не то же самое, что грузинские хинкали
  • Побродим по горному аулу-призраку, заглянем в дом последнего жителя
  • Вспомним уроки истории Кавказской войны и пройдём путём пленённого Шамиля по дну ущелья Карадахской теснины
  • Научимся готовить и есть правильные аварские чуду - ботишал
  • Своими руками сделаем ароматное лакомство - урбеч из абрикосовой косточки
  • Узнаем, что кунак - ключевое слово к пониманию феномена кавказского гостеприимства
  • Встретим два десятка не в меру радушных дагестанцев и сдадимся их обаянию

Особенности программы:

  • Вас ждет максимум знакомств с местными жителями. Несколько пеших прогулок и минимум долгих перегонов на машине, чтобы вы отдыхали, общались и наслаждались дагестанским гостеприимством весь уик-энд, а не сидели в междугороднем автобусе.
  • В программе также две прогулки 3-4 км по тропе без использования специального оборудования.
🚩 Начало и место завершения: аэропорт Уйташ, Махачкала
 Что входит
  • Размещение в гостевых домах по маршруту(3-4 местный номер, 2 ночи, теплый санузел и душ)
  • Передвижение на полноприводном авто/минивэне (в зависимости от количества человек в группе)
  • Обильное питание по программе (2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака)
  • Сопровождение гида на всем протяжении маршрута
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
  • Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)
  • Баночка свежего урбеча - сделаем сами!
 Что не входит
  • Перелёт Мск - Махачкала - Мск. Поможем выбрать подходящий рейс. (Спешите бронировать - билеты дорожают каждый день)
  • Алкоголь (можете взять с собой, купить сложно из-за религиозных ограничений)
  • Сувениры, питание вне программы (в вас столько не влезет!)
Важная информация
  • Можно в городской одежде.
  • Классно, если есть треккинговая или другая обувь с плотной подошвой и кожаным корпусом, чтобы защитить ступню от камней.
  • В идеале взять с собой комплект тонкого термобелья, утепляющий слой (флис, пуховка) и слой ветрозащиты (мембрана/непродуваемый материал).
  • Возьмите с собой шапку, перчатки и солнцезащитные очки. Ехать в городском пуховике не возбраняется!
  • Может быть ветрено. Местами на побережье дождливо.
  • Снега и льда в тех местах, куда мы едем, нет.
  • Примерные температуры в апреле от +5 до +15 градусов по Цельсию.
  • Солнечных дней в горах Дагестана более 300 в году. Выводы делайте сами.
  • В горах не стреляют
  • Мы настаиваем, что это направление ничем не отличается от других турпоездок по территории России
  • Мы передвигаемся на полноприводном минивэне с местным гидом
  • Мы рекомендуем оформить стандартную страховку для путешественников
  • Спальники и палатки не нужны!
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Иван Б.
Иван Б.
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