Самый большой комбинат ювелирных изделий Дагестана
Домашняя мастерская по обработке серебра
Плато Хунзах
Водопад Тобот
Мельница в деревне Хариколо
Ущелье Карадахской теснины
Гуниб
Крепость имама Шамиля
Гамсутль
Нас ждут три дня погружения в культуру горцев:
Проверим, действительно ли Сулакский каньон глубже американского Гранд-Каньона
Узнаём, что аварский хинкал не то же самое, что грузинские хинкали
Побродим по горному аулу-призраку, заглянем в дом последнего жителя
Вспомним уроки истории Кавказской войны и пройдём путём пленённого Шамиля по дну ущелья Карадахской теснины
Научимся готовить и есть правильные аварские чуду - ботишал
Своими руками сделаем ароматное лакомство - урбеч из абрикосовой косточки
Узнаем, что кунак - ключевое слово к пониманию феномена кавказского гостеприимства
Встретим два десятка не в меру радушных дагестанцев и сдадимся их обаянию
Особенности программы:
Вас ждет максимум знакомств с местными жителями. Несколько пеших прогулок и минимум долгих перегонов на машине, чтобы вы отдыхали, общались и наслаждались дагестанским гостеприимством весь уик-энд, а не сидели в междугороднем автобусе.
В программе также две прогулки 3-4 км по тропе без использования специального оборудования.
🚩 Начало и место завершения: аэропорт Уйташ, Махачкала
Что входит
Размещение в гостевых домах по маршруту(3-4 местный номер, 2 ночи, теплый санузел и душ)
Передвижение на полноприводном авто/минивэне (в зависимости от количества человек в группе)
Обильное питание по программе (2 обеда, 2 ужина, 2 завтрака)
Сопровождение гида на всем протяжении маршрута
Экскурсии и мастер-классы по программе
Групповой трансфер из/в аэропорт в первый и последний день программы (к самолету)
Рекомендации по жилью и питанию (для тех, кто прилетает раньше и улетает позже)