Нас ждут три дня полного погружения в культуру горцев! Мы посетим Сулакский каньон, который глубже Большого каньона США.



Заедем в село ремесленников Унцукуль, погуляем между тысячелетних скал и побродим по горному аулу-призраку.



Мы будем есть национальную дагестанскую еду и научимся готовить традиционное аварское блюдо.



И это еще далеко не все. ..