Гастро-этно тур в сердце Дагестана.

День увлекательных знакомств, вкусной еды, национального колорита.

Будем заглядывать в укромные местечки, искать вкусные национальные блюда, Необычные архитектурные решения в знаменитом Махачкалинском само-строе.

Покажем вам город 🏙️ таким каким его даже местные жители не всегда замечают!