Иван Б.
Иван Б. – Гид из Махачкалы
Гедонизм в Махачкале
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Экскурсия

3 000 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гедонизм в Махачкале
Гедонизм в Махачкале

Что вы увидите 🤩

  • Арт-кафе и галлереи
  • Дом корабль
  • Ресторанчики и забегаловки с лучшей национальной кухней разных народов
  • 2-й рынок (сельхоз рынок в центре столицы)
  • постройки времен царской России
  • Музей Дагестанских аулов
  • Блошиный рынок
  • Центральная джума-мечеть
  • Красивейший маяк на горе в центре города
  • Посетим махачкалинских обжарщиков спешалти кофе
  • Центральный пляж и небольшой закрытый арт-пляж
  • Магазинчики необычных сувениров и кожгалантерею
  • Если повезет попадем в Рок-бар, самый закрытый махачкалинский бар.
Гастро-этно тур в сердце Дагестана.
День увлекательных знакомств, вкусной еды, национального колорита.
Будем заглядывать в укромные местечки, искать вкусные национальные блюда, Необычные архитектурные решения в знаменитом Махачкалинском само-строе.
Покажем вам город 🏙️ таким каким его даже местные жители не всегда замечают!
🚩 Начало и место завершения: просп. Расула Гамзатова, 18, Махачкала
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Перемещение в транспорте если решим использовать
  • Сувениры
Важная информация
  • Экскурсия начинается в 10:00
  • Сбор группы 20 минут
  • Если вы не пришли в указанный период времени и не предупредили заранее - мы начинаем без вас.
Гедонизм в Махачкале
Гедонизм в Махачкале
Гедонизм в Махачкале
Время проведения: Пн-Вс 10:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван Б.
Иван Б.
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