Что вы увидите 🤩
- Арт-кафе и галлереи
- Дом корабль
- Ресторанчики и забегаловки с лучшей национальной кухней разных народов
- 2-й рынок (сельхоз рынок в центре столицы)
- постройки времен царской России
- Музей Дагестанских аулов
- Блошиный рынок
- Центральная джума-мечеть
- Красивейший маяк на горе в центре города
- Посетим махачкалинских обжарщиков спешалти кофе
- Центральный пляж и небольшой закрытый арт-пляж
- Магазинчики необычных сувениров и кожгалантерею
- Если повезет попадем в Рок-бар, самый закрытый махачкалинский бар.
Гастро-этно тур в сердце Дагестана.
День увлекательных знакомств, вкусной еды, национального колорита.
Будем заглядывать в укромные местечки, искать вкусные национальные блюда, Необычные архитектурные решения в знаменитом Махачкалинском само-строе.
Покажем вам город 🏙️ таким каким его даже местные жители не всегда замечают!
🚩 Начало и место завершения: просп. Расула Гамзатова, 18, Махачкала
Что не входит
- Дегустации
- Перемещение в транспорте если решим использовать
- Сувениры
Важная информация
- Экскурсия начинается в 10:00
- Сбор группы 20 минут
- Если вы не пришли в указанный период времени и не предупредили заранее - мы начинаем без вас.
Время проведения: Пн-Вс 10:00
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван Б.
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Пн-Вс
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