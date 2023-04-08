Гоор-3 в одном
«Ворота чудес», «Сланцевое ущелье» или Бецlкъварилъи (с аварского «тёмное ущелье») — всё это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Республики Дагестан всего 5 м в ширину.
Гоор — аул башень, а знаменитый Дагестанский «Язык Тролля» — место паломничества за невероятными эмоциями и снимками, где дух захватывает от орлов, парящих под вами!
Гоор — аул башень, а знаменитый Дагестанский «Язык Тролля» — место паломничества за невероятными эмоциями и снимками, где дух захватывает от орлов, парящих под вами!
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
Что вас ожидает:
- Самый длинный горный тонель в СНГ — Гимринский тоннель
- Историческое место, где был убит первый Имам Дагестана — Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Карадахская теснина
- Датунинский Храм 10 века
- Аул башень Гоор
- Язык Тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Башенный комплекс поселка Старый Гоор — одна из интереснейших достопримечательностей Горного Дагестана. Он расположен на вершине горы у скалистого утеса, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть красивые горные пейзажи и сфотографироваться в «Языке тролля»
Ирганайское водохранилище — одно из красивейших мест Дагестана, где вы сможете полюбоваться живописными пейзажами, лазурной водой и окружающими чёрными скалами, которые как бы обрамляют всё это великолепие.
В Дагестане есть место, называемое Вратами чудес. Это уникальный памятник природы — Карадахское ущелье. Здесь люди чувствуют себя так, словно находятся в туннеле или узкой пещере, так как место почти полностью темное. Расстояние до ущелья составляет 400 метров, в длину, 2-4 м. в ширину, а в некоторых местах достигает высоты 170 м!
Важная информация:
- В качестве бонуса — фото и видео съемка.
- Берите очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение.
В будни и выходные в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Сопровождение гида
- Трансфер от и до отеля в Махачкале
- Что не входит
- Билеты на локации (100р. с человека)
- Выезд из других населенных пунктов, кроме Махачкалы оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- По договоренности с Вами
- Когда и сколько длится?
- Когда: В будни и выходные в 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В качестве бонуса-фото и видео съемка!
- Берите очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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