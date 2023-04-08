Что вас ожидает:

Башенный комплекс поселка Старый Гоор — одна из интереснейших достопримечательностей Горного Дагестана. Он расположен на вершине горы у скалистого утеса, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть красивые горные пейзажи и сфотографироваться в «Языке тролля»

Ирганайское водохранилище — одно из красивейших мест Дагестана, где вы сможете полюбоваться живописными пейзажами, лазурной водой и окружающими чёрными скалами, которые как бы обрамляют всё это великолепие.

В Дагестане есть место, называемое Вратами чудес. Это уникальный памятник природы — Карадахское ущелье. Здесь люди чувствуют себя так, словно находятся в туннеле или узкой пещере, так как место почти полностью темное. Расстояние до ущелья составляет 400 метров, в длину, 2-4 м. в ширину, а в некоторых местах достигает высоты 170 м!

Важная информация: