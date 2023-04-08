Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля

Гоор-3 в одном

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«Ворота чудес», «Сланцевое ущелье» или Бецlкъварилъи (с аварского «тёмное ущелье») — всё это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Республики Дагестан всего 5 м в ширину.

Гоор — аул башень, а знаменитый Дагестанский «Язык Тролля» — место паломничества за невероятными эмоциями и снимками, где дух захватывает от орлов, парящих под вами!
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Гоор-3 в одном: Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Язык тролля
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр

Что вас ожидает:

  • Самый длинный горный тонель в СНГ — Гимринский тоннель
  • Историческое место, где был убит первый Имам Дагестана — Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гоцатлинская ГЭС
  • Карадахская теснина
  • Датунинский Храм 10 века
  • Аул башень Гоор
  • Язык Тролля
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Башенный комплекс поселка Старый Гоор — одна из интереснейших достопримечательностей Горного Дагестана. Он расположен на вершине горы у скалистого утеса, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть красивые горные пейзажи и сфотографироваться в «Языке тролля»
Ирганайское водохранилище — одно из красивейших мест Дагестана, где вы сможете полюбоваться живописными пейзажами, лазурной водой и окружающими чёрными скалами, которые как бы обрамляют всё это великолепие.
В Дагестане есть место, называемое Вратами чудес. Это уникальный памятник природы — Карадахское ущелье. Здесь люди чувствуют себя так, словно находятся в туннеле или узкой пещере, так как место почти полностью темное. Расстояние до ущелья составляет 400 метров, в длину, 2-4 м. в ширину, а в некоторых местах достигает высоты 170 м!

Важная информация:

  • В качестве бонуса — фото и видео съемка.
  • Берите очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение.

В будни и выходные в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от и до отеля в Махачкале
Что не входит
  • Билеты на локации (100р. с человека)
  • Выезд из других населенных пунктов, кроме Махачкалы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
По договоренности с Вами
Когда и сколько длится?
Когда: В будни и выходные в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В качестве бонуса-фото и видео съемка!
  • Берите очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Дагестан
Выездные
Село Гоор
Популярные места
Язык Тролля

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