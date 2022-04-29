Что вас ожидает

Величественный Гоор

Наш путь лежит через живописный Буйнакский перевал и самый длинный автодорожный тоннель в России — Гимринский. Первой точкой на карте нашего путешествия станет Гоор, древний аул с впечатляющими сторожевыми башнями. Вы узнаете, зачем и как народы Дагестана строили такие башни, как здесь жилось горцам в Средние века, а также выясните, как связаны эти места с легендарной грузинской царицей Тамарой. Здесь же я проведу вас к местному Языку тролля, где вы сможете сделать захватывающие дух фотографии.

Необыкновенная атмосфера Кахиба

Далее направимся в расположенный поблизости Кахиб. Его развалины ничуть не менее живописны, чем широко известный Гамсутль. Однако путешественники сюда заглядывают значительно реже, поэтому вы сможете получить максимум удовольствия от прогулки по старинным улочкам заброшенного аула. Осматривая неплохо сохранившиеся здания, вы познакомитесь с историей и бытом высокогорного селения, а также узнаете о языческих петроглифах и следах первых людей, живших здесь еще в доисламские времена.

🥘 Перед обратной дорогой в Махачкалу я приглашу вас заехать на обед в кафе к гостеприимной Мадинат, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.

Организационные детали

Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населенного пункта, а также поездка для групп более 4 человек обсуждаются индивидуально, в переписке к заказу.

Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия

Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-700 руб. /человека

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.