Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана

Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии

Индивидуальная
В поездке по Шамильскому району вы посетите места, где среди величественных пейзажей Горного Дагестана дремлют покинутые аулы.

Гуляя по старинным улочкам и осматривая средневековые башни, вы познакомитесь с историей, архитектурой и бытом селений.

Сделаете фантастические снимки на Языке тролля.

А в конце заглянете на обед, который для вас приготовит гостеприимная хозяйка.
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана
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Что вас ожидает

Величественный Гоор

Наш путь лежит через живописный Буйнакский перевал и самый длинный автодорожный тоннель в России — Гимринский. Первой точкой на карте нашего путешествия станет Гоор, древний аул с впечатляющими сторожевыми башнями. Вы узнаете, зачем и как народы Дагестана строили такие башни, как здесь жилось горцам в Средние века, а также выясните, как связаны эти места с легендарной грузинской царицей Тамарой. Здесь же я проведу вас к местному Языку тролля, где вы сможете сделать захватывающие дух фотографии.

Необыкновенная атмосфера Кахиба

Далее направимся в расположенный поблизости Кахиб. Его развалины ничуть не менее живописны, чем широко известный Гамсутль. Однако путешественники сюда заглядывают значительно реже, поэтому вы сможете получить максимум удовольствия от прогулки по старинным улочкам заброшенного аула. Осматривая неплохо сохранившиеся здания, вы познакомитесь с историей и бытом высокогорного селения, а также узнаете о языческих петроглифах и следах первых людей, живших здесь еще в доисламские времена.

🥘 Перед обратной дорогой в Махачкалу я приглашу вас заехать на обед в кафе к гостеприимной Мадинат, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населенного пункта, а также поездка для групп более 4 человек обсуждаются индивидуально, в переписке к заказу.
  • Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-700 руб. /человека
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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