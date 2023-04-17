Вы увидите самый длинный тоннель — Гимринский, длиной 4.3 км. В Ирганайском водохранилище вы увидите красивые скалы и замысловатые отражения на спокойной воде.
В селе Хунзах, где жил поэт Расул Гамзатов, вас ждут величественные достопримечательности: водопады Тобот и Итлятляр, а также «Каменная чаша». Я также отведу вас на вкусный обед.
В селе Хунзах, где жил поэт Расул Гамзатов, вас ждут величественные достопримечательности: водопады Тобот и Итлятляр, а также «Каменная чаша». Я также отведу вас на вкусный обед.
Ближайшие даты:
17
апр
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24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Хунзах
- Матлас
- Водопады
- Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Уникальный горный тур «По зову гор».
Итак начнем с самого начала:
- Я вас забираю с Махачкалы, с любого места в котором вы остановились.
- Мы едем с вами на зов гор, а впереди нас ждёт столько красоты и невероятно красивый пейзаж, вы даже себе не представляете.
- Самый длинный Гимринский тоннель в России, его протяженность составляет 4.3 км.
- Красота Ирганайского водохранилища вас обескуражит. Проезжая на машине вдоль него по асфальтированной дороге невольно хочешь остановиться и запечатлеть, растущие из воды скалы. Плюс ко всему водная гладь максимально спокойная, поэтому фото с отражениями получатся отменными.
- Хунзах село великого поэта Расула Гамзатова, такое же великое по своим размерам и достопримечательностям.
- Водопад Тобот и Итлятляр, Матлас — это надо просто увидеть своими глазами.
- Каменная чаша — творение природы, ну и, конечно, отведу вас туда где вы сможете вкусно пообедать. Вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В любой день.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед и другие личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: забираю с любой точки в городе МахачкалаЗавершение: привожу в Махачкалу обратно в их гостиницу
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день.Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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