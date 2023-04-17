Горный Дагестан «По зову гор»

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Вы увидите самый длинный тоннель — Гимринский, длиной 4.3 км. В Ирганайском водохранилище вы увидите красивые скалы и замысловатые отражения на спокойной воде.

В селе Хунзах, где жил поэт Расул Гамзатов, вас ждут величественные достопримечательности: водопады Тобот и Итлятляр, а также «Каменная чаша». Я также отведу вас на вкусный обед.
Горный Дагестан «По зову гор»
Горный Дагестан «По зову гор»
Горный Дагестан «По зову гор»
Горный Дагестан «По зову гор»
Горный Дагестан «По зову гор»
Горный Дагестан «По зову гор»
Ближайшие даты:
17
апр
24
апр
1
мая
8
мая
15
мая
22
мая
29
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Хунзах
  • Матлас
  • Водопады
  • Каменная чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Уникальный горный тур «По зову гор».

Итак начнем с самого начала:

  • Я вас забираю с Махачкалы, с любого места в котором вы остановились.
  • Мы едем с вами на зов гор, а впереди нас ждёт столько красоты и невероятно красивый пейзаж, вы даже себе не представляете.
  • Самый длинный Гимринский тоннель в России, его протяженность составляет 4.3 км.
  • Красота Ирганайского водохранилища вас обескуражит. Проезжая на машине вдоль него по асфальтированной дороге невольно хочешь остановиться и запечатлеть, растущие из воды скалы. Плюс ко всему водная гладь максимально спокойная, поэтому фото с отражениями получатся отменными.
  • Хунзах село великого поэта Расула Гамзатова, такое же великое по своим размерам и достопримечательностям.
  • Водопад Тобот и Итлятляр, Матлас — это надо просто увидеть своими глазами.
  • Каменная чаша — творение природы, ну и, конечно, отведу вас туда где вы сможете вкусно пообедать. Вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В любой день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обед и другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: забираю с любой точки в городе Махачкала
Завершение: привожу в Махачкалу обратно в их гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дагестан
Выездные
Водопад Тобот
Популярные места
Село Хунзах
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Плато Матлас

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