Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг

С помощью треккинга, на авто - и пешком вы познакомитесь с неповторимыми красотами горного Дагестана

4.4
3 отзыва
С помощью треккинга, на авто- и пешком вы познакомитесь с неповторимыми красотами горного Дагестана.

Пройдете по историческим местам и природным артефактам, по тропе императора Александра II: от Гунибской крепости и объектов, связанных с именем легендарного предводителя горцев имама Шамиля, до Карадахской теснины.

Совершите экскурсы к бархану Сарыкум и Сулакскому каньону, на Кегерское плато и к Салтинскому водопаду, в «сицилийский» Чох и аул-призрак Гамсутль.
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
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Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак
Аул-призрак
«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты – это Гамсутль!
Природа Кавказа
Природа Кавказа
Надышимся горным воздухом Дагестана и почувствуем всю мощь Кавказских гор
Салтинский водопад
Салтинский водопад
Посетим мистическое подземное чудо высотой 20 м
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем вкуснейшие и необычные блюда южной республики
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Посетим неподвижный песчаный исполин вне пустыни, в котором приютилось огромное количество редких растений и птиц

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

Столица Дагестана приглашает вас начать активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе!

В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в.

В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.

Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.

Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.

Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
2 день

Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Аул Гуниб

В активный пеший тур в Дагестане включены экскурсии.

Первая – заповедник бархана Сарыкум, которому несколько сотен тысячелетий.

Неподвижность песчаного исполина вне пустыни, в котором приютились огромное количество редких растений, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих, – эта загадка не разгадана даже учеными.

Еще одно чудо – грандиозный, почти бездонный Сулакский каньон, до глубины которого 1920 м не дотягивает даже его собрат – Большой каньон.

Самая высокая в России арочная плотина Чиркейской ГЭС образует огромный рукотворный водоем, о красотах которого можно писать поэмы.

Далее в путешествии в Дагестане – осколок живой истории, легендарный Гуниб.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Аул ГунибБархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Аул ГунибБархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Аул ГунибБархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Аул Гуниб
3 день

Аул Гуниб. Гунибская крепость. Ботанический сад. Гора Маяк

Путешествие в Дагестане превращается в странствие по истории.

Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны.

Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1850г.

Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.

После исторической экскурсии – треккинг в нерукотворный ботанический сад или сосновый бор, на высочайшую точку Гуниба.

Обзорная площадка горы Маяк – лучшая в Гунибе!

Расстояние 20 км, набор высоты 1000 м.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Аул Гуниб. Гунибская крепость. Ботанический сад. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Ботанический сад. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Ботанический сад. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Ботанический сад. Гора Маяк
4 день

Аул Чох. Аул-призрак Гамсутль

Сегодня в активном пешем туре в Дагестане вам предстоит экскурсия в Чох, один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.

Дата постройки первой крепости – 1300 г., а в период Кавказской войны Чох как охранный и военный оплот горцев оказался круче всех.

Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска.

Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, но впереди – просто завораживающее зрелище!

«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты – это Гамсутль!

Расстояние 10-15 км, набор высоты 725 м.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Аул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак Гамсутль
5 день

Свободный день

В активном пешем треккинг туре в горном Дагестане – передышка для осуществления ваших и только ваших желаний.

Отдохните в горах Гуниба и пополните запасы энергии для предстоящего треккинга, отведайте блюда многогранной кавказской кухни, а, если вы переполнены энергией, выбирайте свой вариант отдыха: катание на катере по Чиркейскому озеру, подъем на священную Ахульго или Гору Зова, экскурсии на Ирганайское водохранилище или в древние аулы Гоор и Кахиб к церкви Датуна и старинным башням.

Можно даже попытаться проехать в Чародинский район, и уже в пешем походе добраться до водопада Чирахлю – у него самый мощный в Европе водосброс.

Активный пеший тур на Кавказе дарит вам день вашей свободы.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад

Великий пейзажист Айвазовский знал, с какого места открываются самые удивительные, самые привлекательные панорамы окрестностей Гуниба.

Именно Кегерское плато, место несказанных красот, было избрано художником для его живописи.

В треккинг туре на Кавказе – специальный день для уникальных широкомасштабных фотосессий.

Затем – пеший поход и спуск в Салтинскую теснину.

В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался водопад.

Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!

Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория, ваше неповторимое яркое приключение на Северном Кавказе!

Расстояние 5 км, набор высоты 200 м.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад
7 день

Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина

Сегодня вы забудете, что вы – в активном пешем туре на Кавказе и станете путешественниками во времени, вернувшись в осень 1871 г. императора Александра II, очарованного «грандиозными картинами» Гуниба.

Специально для конной царской процессии в скале прорубили тоннель, не только еще один выход из Гуниба, но и поблажка суеверию, согласно которому проходить дважды одним путем царским персонам не полагалось.

По крутому спуску в Карадахскую теснину по тропе императора вы пройдете с помощью треккиновых палок, и это приключение останется с вами на всю жизнь.

Жутковатая таинственная красота «Ворот в неизведанное» шириной до 4 м, высотой 170 м, стоит всех ваших усилий!

Расстояние 18 км, набор высоты 700 м., спуск 1000 м.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина
8 день

Аул Гуниб. Махачкала. Отъезд домой

Гостеприимный Гуниб прощается с вами!

По пути в Махачкалу вы еще раз полюбуетесь «грандиозностью картин», живописью форм и красок дагестанских горных массивов и ущелий.

В активном комбинированном пешем туре на Кавказе вы не только совершили авто и пешие экскурсии, но стали героями-путешественниками по неизведанному древнему горному Дагестану!

Приключения не забудутся, страна чудес Дагестан пребудет с вами!

Питание: завтрак в гостевом доме.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы в 10:00, ориентировочное время прибытия 14:00.

Проживание

Тур предусматривает 2х/3х-местное проживание в гостевом доме в ауле Гоцатль, с удобствами на 3 номера.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Доплата за одноместное размещение – 10 400 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Гостиница в г. Махачкала

1 ночь

Гостиница в г. Махачкала.

Гостевой дом в ауле Гоцатль

6 ночей

Размещение в гостевом доме в ауле Гоцатль, в данном гостевом доме удобства предоставляются на 3 номера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Махачкале, Махачкала – Гуниб и обратный
  • Проживание 2х/3х местное в гостевом доме с удобствами
  • Питание: завтраки + ужины + сухой паек на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологические сборы заповедников и входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 10 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят);
  • рюкзак 25-30 литров для походов;
  • треккинговые палки (у кого нет, можно взять в гостинице на прокат лыжные);
  • дождевик, лучше не одноразовый;
  • ветровку;
  • спортивные не обтягивающие штаны;
  • футболку синтетическую для бега/занятий спортом для походов;
  • спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы (одежда для походов не должна быть Х/Б, она должна быстро сохнуть и быть удобной);
  • солнцезащитные очки и крем (солнце в горах очень активно);
  • головной убор от солнца: кепку / панаму / бандану;
  • личную аптечку;
  • одежду по сезону.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли связь?

Самая лучшая связь это Мегафон и МТС. Теле 2 лучше не рассматривать вообще, так как не ловит ни в Махачкале, ни в Гунибе. Wi-Fi в горах нет нигде (в гостиницах тоже). 4G в Гунибе маловероятен.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту

Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Д
25 июня 2022
Маршрут понравился, гид адекватный приятный человек с чувством юмора, питание отличное. В общем, на твёрдую четвёрку, даже с плюсом.
Что не понравилось: транспорт, на котором возили хотелось бы покомфортнее. В не новой Ладе Ларгус трястись по не самым хорошим горным дорогам немного муторно несколько дней подряд.
В комнате, где жили хотелось бы видеть вентиляцию, а ещё лучше осушитель воздуха, т. к. в горах, особенно по ночам, очень влажно.
Е
21 июня 2022
Это был интересный, и насыщенный треккинг-тур! Очень понравилось, что была возможность пожить в горной деревеньке Гоцаль и прочувствовать этот край изнутри:) Наш гид-приятный молодой человек Ибрагим, был внимательным и готовым помочь. Благодарю за хорошую организацию нашего тура, это навсегда останется в памяти прекрасным воспоминанием!!
А
20 июня 2022
Понравилось гостепреимство в деревне, собирались все в одной семье, еды так много было, что мы не понимали куда столько. Мне как вегану готовили отдельно, и это очень здорово, всё с пониманием. Отличная компания, прекраснейшие горы, такого еще не видел. Прогулки 15 км, совсем не выматывали, это то что я очень хотел. Единственное, но не кретичное замечание к экскурсоводу, он мало расказывает о достопримечательностях, только если спросить в основном. У него акцент и мне было сложно слушать, так что я гулял и фоткал. 1000 фоток, не слабый результат. Всем советую, родителям сказал что надо туда им съездить.

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