Ежедневно в 06:00

В путешествии вас ждёт:
- Завтрак по приезду
- Знакомства с горнолыжной базой
- Покатушки: на лыжах, сноуборде, коньках, санках, тюбингах и снегоходах
- Обед
- Классные фотографии
- Море положительных эмоций!
Особенности горнолыжного курорта Чиндирчеро
Весь комплекс располагается на высоте от 2028 до 2498 метров над уровнем моря. Горы не имеют крутых и опасных склонов. Средний уклон трасс составляет 9-12 градусов. Склоны гор Чиндирчеро не всегда покрыты снегом, это связано с особенностями местного климата. В случае отсутствия природного снега, в работу включаются снегонапыляющие пушки, которые посыпают трассы искусственным снегом.
Подходит для людей с разным уровнем подготовки
Трассы рассчитаны на людей с разными уровнями подготовки: для начинающих, для детей и для опытных спортсменов. Практически все трассы, из-за природных особенностей, меняют уровень сложности на протяжении пути. На курорте 10 трасс: одна зеленая, две синие, одна сине-зеленая, четыре сине-красные, и две красно-черные.
Организационные детали:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.