Ежедневно в 06:00

В путешествии вас ждёт:

Завтрак по приезду

Знакомства с горнолыжной базой

Покатушки: на лыжах, сноуборде, коньках, санках, тюбингах и снегоходах

Обед

Классные фотографии

Море положительных эмоций!

Особенности горнолыжного курорта Чиндирчеро

Весь комплекс располагается на высоте от 2028 до 2498 метров над уровнем моря. Горы не имеют крутых и опасных склонов. Средний уклон трасс составляет 9-12 градусов. Склоны гор Чиндирчеро не всегда покрыты снегом, это связано с особенностями местного климата. В случае отсутствия природного снега, в работу включаются снегонапыляющие пушки, которые посыпают трассы искусственным снегом.

Подходит для людей с разным уровнем подготовки

Трассы рассчитаны на людей с разными уровнями подготовки: для начинающих, для детей и для опытных спортсменов. Практически все трассы, из-за природных особенностей, меняют уровень сложности на протяжении пути. На курорте 10 трасс: одна зеленая, две синие, одна сине-зеленая, четыре сине-красные, и две красно-черные.

Организационные детали: