Ежедневно в 06:00

Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»

Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро» находится в Акушинском районе Дагестанской республики, вблизи села...

Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро» находится в Акушинском районе Дагестанской республики, вблизи села Гинта (8 км).

Под лыжные трассы приспособлены склоны горы Чиндирчеро, высота которой 2498 м.

Перепад высот непосредственно на трассах достигает 470 м, длина спусков колеблется от 230-250 м до 3100-3150 м.

Более длинные трассы являются и более сложными, и более интересными, но воспользоваться ими не так просто — канатные подъемники работают.
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»
Горнолыжный комплекс «Чиндирчеро»

В путешествии вас ждёт:

  • Завтрак по приезду
  • Знакомства с горнолыжной базой
  • Покатушки: на лыжах, сноуборде, коньках, санках, тюбингах и снегоходах
  • Обед
  • Классные фотографии
  • Море положительных эмоций!
Особенности горнолыжного курорта Чиндирчеро
Весь комплекс располагается на высоте от 2028 до 2498 метров над уровнем моря. Горы не имеют крутых и опасных склонов. Средний уклон трасс составляет 9-12 градусов. Склоны гор Чиндирчеро не всегда покрыты снегом, это связано с особенностями местного климата. В случае отсутствия природного снега, в работу включаются снегонапыляющие пушки, которые посыпают трассы искусственным снегом.
Подходит для людей с разным уровнем подготовки
Трассы рассчитаны на людей с разными уровнями подготовки: для начинающих, для детей и для опытных спортсменов. Практически все трассы, из-за природных особенностей, меняют уровень сложности на протяжении пути. На курорте 10 трасс: одна зеленая, две синие, одна сине-зеленая, четыре сине-красные, и две красно-черные.

Организационные детали:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги гида - проводника
Что не входит
  • питание
  • аренда инвентаря для катания
  • обучение катанию на горных лыжах и сноубордах
Место начала и завершения
пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 06:00

ЭтноМир
ЭтноМир
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

👥ГрупповыеГоры☀️На целый день#Дагестан

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Индивидуальная экскурсия
4.7
6
10ч
10 500
за 1-4 чел.
Из Махачкалы — в Карадахскую теснину!
Посетить дагестанские «ворота чудес» и впечатлиться каньонами, ущельями, горными реками
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
Индивидуальная экскурсия
5
3
11ч
9 500
за 1-4 чел.
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест
Смотрите свободные даты
Весь Дагестан за 5 дней
Индивидуальный тур
23 900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Дагестан за 5 дней
Дагестан - уникальная республика с захватывающей историей и разнообразными пейзажами
Ежедневно в 10:00
Гамсутль, Салтинский водопад, Гуниб
Индивидуальный трансфер
10ч
10 200
за 1-6 чел.
Гамсутль, Салтинский водопад, Гуниб
Наша поездка по Дагестану включает посещение одних из самых интересных уголков республики
По договоренности с туристом
Пустыни и каньоны Дагестана
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000
за 1 чел.
Пустыни и каньоны Дагестана
Приглашаем вас в любое удобное вам время отправиться в автопутешествие по сокровищам дагестанской...
Пн-Вс
Настоящая Махачкала
Индивидуальная экскурсия
4.9
38
5 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Настоящая Махачкала
Главные достопримечательности и лучшие виды дагестанской столицы на авто-пешеходной экскурсии
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Индивидуальная экскурсия
5
17
5 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Разобраться в мире многообразия вкусов и ароматов на дагестанских рынках, в магазинах и ресторанах
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
11ч
11 000
за 1-4 чел.
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Гедонистический тур по Дагестану
Индивидуальный тур
34 000
за 1 чел.
Гедонистический тур по Дагестану
Нас ждут три дня полного погружения в культуру горцев! Мы посетим Сулакский каньон, который глубже...
Прогулка по Махачкале
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-5 чел.
Прогулка по Махачкале
Посетить ключевые места дагестанской столицы и раскрыть их богатую историю
Знакомьтесь, Махачкала!
Индивидуальная экскурсия
4.9
37
1ч 30м
3 000
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала!
Посетить «визитные карточки» города и узнать о них интересные факты на авто-пешеходной экскурсии
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
12ч
5 600
за 1 чел.
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
ежедневно в 08:00

ЭтноМир проводит ещё 11 экскурсий

Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
4.8
23
10ч
2 490
за 1 чел.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов
Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Сулакский каньон с катанием на катере в группе
4.6
43
12ч
2 930
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон с катанием на катере в группе
Хотите увидеть самые красивые места Дагестана
ежедневно в 06:30
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
4.7
11
15ч
2 490
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе
Ежедневно в 06:30
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
4.9
23
16ч
2 490
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Тот самый кавказский колорит, за которым все стремятся в Дагестан, лучше всего сохранился в...
вт, сб, вс в 06:30
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
4.7
27
12ч
2 000
за 1 чел.
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике
Смотрите свободные даты, сбор группы в 09:00, выезд в 09:30
Трехдневный тур в Цумадинский район
7 000
за 1 чел.
Трехдневный тур в Цумадинский район
Говорят, что с походом в горы мало что сравнится
По расписанию
Путешествие в древний Дербент
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000
за 1-8 чел.
Путешествие в древний Дербент
Мы отправимся в настоящий музей под открытым небом
По договоренности
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Индивидуальная экскурсия
15ч
20 000
за 1-8 чел.
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль...
По договоренности
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Индивидуальная экскурсия
15ч
20 000
за 1-8 чел.
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Мы отправляемся в путешествие, чтобы увидеть самый высокий в горном Дагестане, полюбоваться...
По договоренности
Путешествие на Сулакский каньон
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000
за 1-8 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение
По договоренности
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
Индивидуальная экскурсия
12ч
20 000
за 1-8 чел.
Поездка в Грозный, Шали и Аргун
В этом путешествии вас ждут невероятно красивые мечети "имени Аймани Кадыровой", "Сердце Чечни" и...
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
🇷🇺