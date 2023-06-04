Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться

Пройти между скалами Карадахской теснины и полюбоваться огромным 80-метровым водопадом

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Ответы на вопросы
Это путешествие, которое влюбляет в Дагестан! Вы погуляете по горным аулам, насладитесь разнообразием вкусов национальных блюд, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и даже увидите настоящую пустыню! После такого тура у вас останется множество красивых фотографий, а самое главное — позитивных эмоций и впечатлений, ведь всех гостей здесь принимают с душой.
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Горные красоты Дагестана: увидеть и влюбиться
Ближайшие даты:
4
июн
10
июн
17
июн
22
июн
25
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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