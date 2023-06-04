Пройти между скалами Карадахской теснины и полюбоваться огромным 80-метровым водопадом
Это путешествие, которое влюбляет в Дагестан! Вы погуляете по горным аулам, насладитесь разнообразием вкусов национальных блюд, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону и даже увидите настоящую пустыню! После такого тура у вас останется множество красивых фотографий, а самое главное — позитивных эмоций и впечатлений, ведь всех гостей здесь принимают с душой.
Ближайшие даты:
4
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10
июн
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Махачкалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Махачкале
В этом туре по Дагестану вас будет сопровождать квалифицированный гид, который имеет опыт более 2,5 лет. Он будет осведомлять вас всеми интересными историями о Дагестане. Также обязательно поддержит любую тему для разговора в моменте поездки.Задать вопрос
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